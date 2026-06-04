Estamos en 2026, pero solo verás una parte del Mundial en 4K por culpa de DAZN: los fabricantes de TV ya se frotan las manos

Tienes una tele 4K, has contratado Movistar Plus, Orange TV o DAZN y estás listo para vivir el Mundial de Fútbol 2026 en la mejor calidad posible para no perderte ningún detalle. Pues tenemos malas noticias para ti: casi todos los partidos llegarán a tu pantalla con una resolución 1080i, aunque tu plataforma de televisión pueda emitir en 4K.

La mecha se prendió a raíz del mensaje de un usuario de Movistar Plus en X, en la que preguntaba si podría ver el Mundial en 4K HDR. La respuesta inicial de Movistar fue "Sí, siempre que tengas el desco UHD podrás ver los partidos que se emitirán por DAZN en 4K HDR". El problema es que, a preguntas de nuestros compañeros de Xataka Móvil, tanto Movistar Plus como Orange TV han descartado que esos partidos se vayan a emitir en 4K. La polémica está servida.

La señal del Mundial viene en 1080i: eso lo cambia todo

DAZN es quien tiene los derechos para emitir los 104 partidos del torneo en España. El problema es que su señal de DAZN Mundial llega en resolución 1080i, no en 4K. Como Movistar Plus y Orange TV solo se limitan a distribuir la señal, lo que les llega es lo que te dan. Ambos operadores lo han confirmado: no habrá 4K en sus plataformas para los partidos del Mundial.

Esto supone un retroceso claro en cuanto a resolución y calidad de imagen ya que en Catar 2022, Gol Mundial emitió los 64 partidos del campeonato en 4K UHD tanto por Movistar Plus como por su propia app.

No obstante, no todo está perdido. En un rincón de la denostada TDT nos queda un brillo de esperanza para quienes queremos ver el Mundial de EEUU, México y Canadá con la mejor calidad posible: La 1 UHD (Ultra Alta Definición). Sí, en la TDT

RTVE se hizo con los derechos de emisión del Mundial de Fútbol y ofrecerá en abierto 33 encuentros, incluido el partido inaugural, las dos semifinales, el tercer y cuarto puesto y la gran final, además de todos los partidos en los que participe la Selección Española. Esos 33 partidos serán los únicos que podrán verse en abierto y en 4K en España.

Sin embargo, esa señal de RTVE también tiene letra pequeña para plataformas de televisión como de Movistar Plus y Orange TV, ya que en su parrilla llevan La 1 HD, pero no La 1 UHD, por lo que para ver los partidos en 4K será necesario sintonizar con el canal La 1 UHD de la TDT, no el de la plataforma.

Únicamente los clientes de Vodafone TV, que acaba de añadir el canal de RTVE en 4K a su parrilla, y Digi TV podrán ver los partidos retransmitidos por el ente público en calidad 4K desde su plataforma.

En resumen: si quieres los 33 partidos en 4K, necesitas TDT (en abierto) o Vodafone TV y DigiTV (con suscripción). Si quieres ver el resto, tendrás que conformarte con una resolución 1080i.

No está todo perdido: tu televisor puede salvar el partido

Aquí es donde entra en juego algo que poca gente tiene en cuenta al comprar un TV: el procesador de imagen y sus algoritmos de mejora de imagen y escalado. Por muy bueno que sea tu televisor, no va a convertir una señal con resolución 1080i en 4K por arte de magia, pero sí puede mejorar y mucho la calidad en la que ves el Mundial.

Los televisores actuales aplican un proceso llamado upscaling (escalado), en la que toman la señal de entrada y la amplían hasta la resolución nativa 4K del panel añadiendo, mediante IA y otros algoritmos, datos que no estaban en la fuente original. De hecho, es el mismo proceso que usan los televisores 8K para mostrar el contenido que está en 4K.

De ese modo, el procesador "genera" una imagen que emula la calidad 4K mejorando por el camino la nitidez, el color y el procesado del movimiento de la señal original. Por lo tanto, cuanto mejor sea el procesador y más afinados los algoritmos de escalado y mejora, más convincente será el resultado, reduciendo la diferencia entre un contenido nativo en 1080 y un 4K.

Amazon Prime Video, por ejemplo, tiene equipos enteros dedicados a garantizar que su señal se vea bien en cada tipo de pantalla y en cada condición de red. En la práctica, una tele de gama alta de Sony, Samsung o LG con un procesador potente puede hacer que un partido en 1080i mejore su calidad al mostrarse en un panel 4K.

Hay más detalle, menos ruido, y el movimiento del balón pierde esa textura artificial que tienen las señales mal escaladas. En cambio, con un televisor de gama de entrada que no cuente con un procesador de imagen solvente y que no cuente con algoritmos de escalado optimizados, la señal se muestra tal cual llega: un 1080i ampliado para cubrir el panel 4K, pero sin aportar ninguna mejora a la imagen resultante.

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Imagen | Unsplash (Vitaly Gariev)