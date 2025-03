RTVE quiere ganar la guerra de audiencias a cualquier precio. Aunque ese precio sean los 55 millones del Mundial de Fútbol

El pasado 18 de febrero finalizó el concurso por los derechos del Mundial de Fútbol de 2026 en EEUU. Según informa El Mundo, RTVE se ha hecho con los derechos pagando 55 millones por los partidos que se repartirá con Mediapro, que podrá crear un canal propio para vender los derechos a plataformas. Una apuesta carísima por el deporte, pero también un valor seguro de cara a las audiencias. Y en la nueva etapa del Ente público compitiendo con las privadas, es una jugada estratégica.

Mucho deporte. Tradicionalmente, RTVE ha tenido bajo su manto los canales a los que acudir para consumir deporte, especialmente La1 para las competiciones de más importancia. Y está claro que la cadena pública sabe bien que es un referente en ese sentido, porque ha invertido 360 millones de euros en derechos deportivos. Algunos de ellos:

Eurocopa 2028

Juegos Olímpicos 2028 de Los Angeles en 2028 y de Brisbane en 2032

Juegos Olímpicos de Invierno Cortina d'Ampezzo, en Italia, en 2026

20 partidos de la selección y 20 partidos de otras selecciones en la Nations League

Las finales de Champions entre 2025 y 2027

Copa del Rey 2024-2025

Resúmenes de La Liga en 2025

Competiciones de la FIBA entre 2025 y 2029

Vuelta Ciclista a España.

La búsqueda de la audiencia. RTVE sabe que las competiciones de primera fila no tienen rival: los partidos de España de la Eurocopa alcanzaron un 56% de share y determinados deportes de los Juegos Olímpicos de París, como el tenis, se pusieron en un 37,5% de cuota. Cifras capaces de salvar las audiencias de TVE en los meses en que se emiten. La compra a la FIFA de los derechos del próximo Mundial deja claro que RTVE quiere seguir en esta línea.

100 millones de extra. Precisamente estos dos últimos eventos deportivos, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, precisaron de un impulso extra. El Gobierno tuvo que inyectar 100 millones de euros extra al Ente para poder financiar la compra de estos derechos, tal y como informó la entonces presidenta Concepción Cascajosa en su primera comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Presupuestario.

A competir. RTVE lleva desde mediados del año pasado, pero especialmente con la llegada de su nuevo presidente, José Pablo López, compitiendo de tú a tú con las privadas. Broncano y 'La revuelta' son el caso más claro, igualando en audiencia a 'El Hormiguero' y, a la vez, perjudicado por los éxitos de Tele5, como si fuera una privada más. Y la cosa no acaba ahí: entre los próximos planes del nuevo director de la televisión pública, Sergio Calderón (con larga experiencia en la producción mainstream y en la gestión de Mediaset), está un magazine para las tardes donde estarán Belén Esteban y María Patiño, y el fichaje de grandes nombres del entretenimiento como Buenafuente.

El dinero no es problema. RTVE se encuentra en una situación singular, ya que aunque sus presupuestos son cerrados (e inamovibles: se le destina el mismo dinero desde 2009), está entrando en el mercado de los fichajes y las apuestas al estilo de las privadas. Un movimiento que le ha ganado críticas, aunque es conveniente tener claro que TVE no compite directamente con las privadas en un aspecto muy claro: no pone publicidad (aunque sí tiene patrocinios esporádicos en los programas, lo que le ha dado algún que otro disgusto legal). Por tanto, su presupuesto sigue siendo público, sus gastos también... pero sus intenciones parecen ligadas al destino de las privadas.

