En plena revolución de su parrilla, RTVE tiene otro problema: un agujero de 700 millones de euros con Hacienda

Las muchas alegrías que RTVE está recibiendo en términos de audiencia tienen un reverso en forma de continuos conflictos con Hacienda. Y parece que tenemos un nuevo drama en perspective: hay un desajuste en el IVA aportado por el Ente que podría causar, según informa El Mundo, un "quebranto económico" de hasta 739 millones de euros.

Millones en pérdidas. Está siendo un año complicado para RTVE en materia económica. En enero de este año, el presidente José Pablo López comparecía por primera vez ante la comisión de control parlamentaria y reconocía pérdidas de 30 millones en los ejercicios presupuestarios de 2023 y de 2024, que habría que cubrir con los fondos de reserva destinados a tal efecto por la SEPI. Sin embargo, su gestión se ha valorado de forma muy positiva: en mayo de 2024 su predecesora en el cargo, Concepción Cascajosa, ya avisaba de los números rojos de las cuentas de RTVE, que algunos medios como El Mundo cifraron en esos 30 millones que no han aumentado durante la gestión de López.

Más tensiones. Sin embargo, el conflicto con Hacienda a causa del IVA es algo mayor. "Se mantiene una disparidad de criterio en relación al IVA soportado que debe considerarse deducible" afirma la memoria de cuentas, y que alude a un conflicto que se remonta a 2018, coincidiendo con la llegada del PSOE al gobierno y la polémica entrada en la presidencia de RTVE de Rosa María Mateo. Fue entonces cuando Hacienda inició una inspección contra varias televisiones públicas al considerar que tenían que pagar IVA por las subvenciones que recibían

TVE cree que no tiene que pagar. Desde entonces, RTVE considera que no está obligada a pagar el IVA que se le reclama, apoyándose en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en torno a un caso en Bulgaria que respalda la exención de IVA. Este mismo criterio lo aplicó en España el Supremo en 2024 en el caso de la televisión de Castilla-La Mancha. Pero no acaban ahí los problemas de RTVE con el IVA: no solo está el problema de cómo paga este impuesto, sino de cómo se lo deduce.

Deducciones de IVA. Hay tres procedimientos abiertos con TVE por este último tema, y comprenden tres periodos:

De enero de 2015 a octubre de 2017

De noviembre de 2017 a diciembre de 2021

De enero de 2022 a diciembre de 2022

Las previsiones de TVE siempre son optimistas, y cree que Hacienda debe reintegrarle dinero en los tres procesos: 255 millones, 151,95 millones y 42 millones, respectivamente. Hay precedentes: en junio de 2024, la Audiencia Nacional sentenció que Hacienda tenía que devolver 140 millones de euros a RTVE, aliviando de este modo las complicadas cuentas de RTVE.

Cambios, cambios. Todos estos conflictos coinciden en el tiempo con un cambio de tono muy marcado en la cadena: José Pablo López ha nombrado como número 2 de TVE a Sergio Calderón, que está emprendiendo una renovación de los contenidos que no se va a acabar en Broncano (una adquisición de la anterior direcrtiva), sino que ya planea atacar las tardes de la cadena, dándole aires algo más modernos. Todo ello si los presupuestos, inamovibles desde 2009, lo permiten.

