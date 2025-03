Las audiencias, en terreno imprevisible entre la mala racha de Broncano y la recuperación cada vez más patente de Tele5

'La Revuelta' parece haber funcionado como un revulsivo para la situación de estancamiento que vivían las audiencias de la televisión tradicional, que llevaba años con dinámicas muy similares: por un lado, las tardes de Antena 3 imbatibles con su mezcla de 'Pasapalabra', culebrones turcos y 'El Hormiguero'. Nada que se estrenaba en esa franja parecía poder competir, y ningún formato con el que experimentaba Tele5 tras la caída de 'Sálvame' plantaba cara. Desde otoño del año pasado, sin embargo, y con sus audiencias igualando y superando a las de Motos, Broncano parece haber lanzado un dardo venenoso, una duda: ya no hay nada seguro en las cifras de espectadores de la televisión lineal.

El desplome de Broncano. Hace algo menos de un mes hablábamos de cómo, con seis meses cumplidos del estreno de 'La revuelta', la competencia con 'El Hormiguero' aún no había arrojado datos claros. En el último trimestre de 2025, Broncano salió victorioso, por muy poco, en la franja de estricta coincidencia y también en el número de espectadores. Sin embargo, tanto la Champions como, especialmente, el inesperado éxito de 'La isla de las tentaciones' ha afectado a las cifras de Broncano, que tuvo mínimo histórico el pasado 12 de marzo y, en general, sus cifras más bajas desde que se estrenó en otoño.

La solución, este jueves. Aprovechando que este jueves se emitirá el programa número 100 de 'La Revuelta', TVE va a experimentar cambiando la hora de emisión, y retrasándola hasta las 22.35 horas. Como tantas otras veces, Broncano ve así cambiada su hora de inicio por culpa del fútbol, ya que TVE emitirá antes el partido entre España y Países Bajos. La séptima gala de 'Maestros de la costura Celebrity', que no está teniendo tampoco muy buenas audiencias, queda pospuesta una semana. Es poco probable que TVE está buscando un cambio de horario para 'La Revuelta', ya que no se puede permitir, como Tele5, fundamentar toda su parrilla en un solo producto. pero de momento puede ser un experimento para comprobar qué tal se le da a Broncano escapar de la apisonadora de Motos.

Mientras tanto, Telecinco triunfa. Aunque el canal de Mediaset sigue en audiencias totales por debajo de Antena 3 y La1 (habrá que ver si recupera el segundo puesto con las espectaculares audiencias de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' de marzo), su subida gracias al fenómeno Montoya es reseñable no solo por el daño que está haciendo a Broncano, sino por la propia mejora para el cómputo global del canal. Y no es la única franja que mejora sus datos, sino que las mañanas y las tardes también han experimentado subidas reseñables.

Realities explosivos. Montoya se convirtió gracias al poder de los memes en un fenómeno global, pero lo que Telecinco quizás no esperaba era que ayudara a dar un empujón tremendo tanto al tramo final de 'La isla de las tentaciones' (un espectacular 26.9% de cuota llegó a tener en su décima semana en lunes, liderando todas las semanas y con una media de 19,1%). Pero el fenómeno sigue: en su segunda semana, 'Supervivientes' ya promedia un 20,6% de share en su tramo principal, y supera el 20% en tres de sus primeras ediciones. Cifras completamente de otra época, casi pre-streaming.

No todo son las islas. Y no solo eso. La semana pasada, Ana Rosa demostraba que su regreso a las mañanas había sido buena idea porque no solo está plantando cara (sin arrasar, pero aguantando los envites muy dignamente) a Arús, sino que desde que se fue de las tardes, 'Tardear' está afianzando su presencia. El pasado martes 11, tanto Ana Rosa (15,8%) como 'Tardear' (10,1) hicieron respectivos records de share en sus trayectorias, y también 'El diario de Jorge' (10) afianzó su espacio, ya que lleva una buena racha de audiencias en doble dígito, y el martes hizo su mejor dato desde su estreno, demostrando que el cambio a la segunda mitad de la tarde le ha sentado muy bien. ¿Está viendo Telecinco, al fin, la conclusión de su travesía por el desierto?

Cabecera | Mediaset - RTVE

