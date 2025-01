Ana Rosa Quintana al rescate: su regreso a las mañanas quiere ser un revulsivo para las audiencias desastrosas de Telecinco

Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas. La que fue triunfadora absoluta de las mañanas de Mediaset durante 18 años abandona su fugaz experimento por las tardes, en las que se han intentado levantar las bajas cuotas de Telecinco tras la desaparición de 'Sálvame'. Es un cambio importante (y deseado por la presentadora, que nunca se ha sentido cómoda en su nuevo formato), y sobre todo, es una prueba más de la necesidad que tiene Telecinco de afianzar alguna propuesta de su parrilla más allá de los realities.

Tardeos fallidos. Hace dos años, Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset por entonces, pidió a Ana Rosa Quintana que intentara cubrir el espacio dejado por 'Sálvame'. Pese a un buen primer año, no ha conseguido plantar cara a Sonsoles Ónega, mucho más afianzada, y los imprescindibles compañeros de viaje que refuerzan y continúan la apuesta no han tenido mucha más suerte: 'El diario de Jorge', el vehículo para Jorge Javier Vázquez tras la desaparición de 'Sálvame', no ha llegado a encontrar un espacio; y 'Reacción en cadena' ha ido bien mientras ha tenido a sus Mozos de Arousa, pero una vez desaparecidos estos, el programa no consigue mantener el interés. Y eso sin hablar de la batalla por el access, actual prime time, que con 'La Revuelta' y 'El hormiguero', Tele5 ya da por perdida.

Otra vez a las mañanas. La reformulación de las mañanas a partir del 3 de febrero no será total, y tanto Ana Terradillos como Joaquín Prat, que antes formaban parte de la escudería de Ana Rosa, mantendrán los espacios con los que Tele5 cubría la franja tras el paso de la presentadora a las tardes. Mediaset habla de "una remodelación de la franja matinal de la cadena", y habrá cambios en los formatos y duraciones, pero continuarán adelante tanto 'La mirada crítica' de Terradillos como 'Vamos a ver' de Prat.

Dominación total. Sigue 'TardeAR' sin Ana Rosa (quizás el cambio de nombre será inevitable, pero es suficiente con prescindir de las mayúsculas), aunque siguen sus presentadores actuales, Frank Blanco y Verónica Dulanto. Con este cambio, la que sin duda es la gran triunfadora es Unicorn Content, propiedad de la presentadora, que como ha afirmado en un comunicado sobre el cambio, estará en TeleCinco "desde primerísima hora de la mañana hasta las tres, y después 'TardeAR' desde las 17.40 horas hasta las ocho". Un auténtico dominio absoluto de la parrilla del canal.

Malas cifras. La tarde, como hemos comentado, llevaba un tiempo sin rendir para Ana Rosa. El pasado 17 de diciembre 'TardeAR' hizo un 10,7%, y desde entonces, más de un mes después, ha permanecido siempre por debajo del 10%, a veces con cifras tan bajas como el 7,7% de este mismo lunes, que puede que haya precipitado su vuelta a las mañanas. A su rival en Antena 3, Sonsoles Ónega, le pasa justo al contrario: rara vez baja del 10% de share desde el pasado verano, y en ocasiones toca cifras como el 12'7% que hizo de máximo en octubre de 2024, sacando dos puntos y medio de ventaja a a Ana Rosa.

Qué le queda a Telecinco. Bazas seguras, muy pocas. Parece más o menos garantizado que las mañanas volverán a ser suyas (aunque ahora mismo tampoco les va tan bien), pero a costa de que la tarde quede desestabilizadísima, con un programa que ya está en caída libre de audiencias, y que sin su principal valedora, puede seguir bajando. Pero lo peor viene por las noches: aunque 'Gran Hermano', 'La isla de las tentaciones' y demás realities funcionan bien (sin ser infalibles), la falta de un producto potente a la hora de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' impide que haya un efecto arrastre, y muchas veces el público tiene que incorporarse "de cero" a sus propuestas de prime time, lo que ha hecho que apuestas ambiciosas como 'Next Level Chef' pinchen estrepitosamente.

