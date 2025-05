Una empresa ha creado una alternativa al reconocimiento facial. No escanea rostros y su uso ya empieza a generar controversia

Cuando ciudades como San Francisco decidieron prohibir el uso del reconocimiento facial por parte de la policía, muchos lo celebraron como una victoria para la privacidad. Sin embargo, una nueva herramienta empieza a abrirse paso como alternativa. No escanea rostros, pero permite seguir a las personas con notable precisión.

Identificar sin analizar la cara. La herramienta se llama Track y ha sido desarrollada por Veritone, una empresa especializada en soluciones de inteligencia artificial aplicadas al análisis de vídeo. A diferencia de los sistemas clásicos, Track rastrea a individuos basándose en atributos como la complexión física, el color y estilo del cabello, la ropa, los accesorios o el tipo de calzado. El algoritmo también distingue el tono de piel, aunque, según la compañía, no permite buscar personas explícitamente por ese criterio. Con toda esta información, el sistema genera cronologías que permiten seguir a una persona a lo largo de distintos escenarios y fuentes de vídeo.

No es un concepto en desarrollo ni una promesa futura. Según datos proporcionados por la propia Veritone, más de 400 clientes ya están utilizando esta tecnología en Estados Unidos, incluyendo cuerpos de policía estatales y locales, universidades y empresas privadas. Entre ellos se encuentran también fiscales federales del Departamento de Justicia, que comenzaron a usar la herramienta en agosto de 2024. Track está disponible a través de plataformas en la nube como Amazon Web Services y Microsoft Azure, y forma parte del ecosistema de soluciones de análisis forense digital de la compañía.

Un sistema en evolución. Actualmente, Track funciona exclusivamente con vídeos grabados, como los captados por cámaras corporales, drones, grabaciones públicas en YouTube o contenido aportado por ciudadanos. Veritone afirma estar a menos de un año de habilitar el análisis en transmisiones en directo, lo que abriría la puerta a un sistema de vigilancia en tiempo real capaz de seguir a personas incluso cuando sus rostros no están visibles.

Taparse la cara ya no garantiza el anonimato. Hasta ahora, eludir los sistemas de reconocimiento facial era posible con cambios de peinado, gafas grandes, maquillaje disruptivo o prendas diseñadas para confundir algoritmos. Pero Track funciona de otro modo. No depende del rostro, sino de patrones visuales generales. Puede seguir una figura a través de múltiples vídeos analizando la complexión, la ropa o el modo de desplazarse. Eso sí, necesita un punto de partida: alguien debe marcar a la persona antes de iniciar el rastreo. Aun así, su lógica pone en duda muchas de las estrategias clásicas para evitar ser identificado.

¿Y la privacidad? Aunque esta tecnología no utiliza datos biométricos en sentido estricto, como rostros o huellas, sí se apoya en atributos físicos y estéticos que pueden repetirse con frecuencia. Como recoge MIT Technology Review, ACLU, una organización estadounidense de defensa de los derechos civiles, advierte que herramientas como Track podrían ampliar significativamente las capacidades de vigilancia. Por otra parte, algunos especialistas en derechos digitales subrayan que el rastreo continuo a través de diferentes fuentes de vídeo podría ser funcionalmente equivalente al reconocimiento facial.

Una alternativa que puede eludir el marco legal actual. Como Track no se basa en características biométricas tradicionales, muchas de las leyes que regulan el reconocimiento facial en distintas partes del mundo no se le aplicarían directamente. Esto no significa que la vigilancia sea menor, sino que opera desde otro ángulo técnico, menos regulado por ahora. La herramienta se posiciona así en un terreno gris. Ofrece un seguimiento avanzado sin invadir formalmente el espacio biométrico, pero sus efectos prácticos se acercan peligrosamente a los que ya generaron preocupación con la identificación facial automatizada.

