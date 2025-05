Apple lidia con los aranceles, pero quiere que no se note. Baraja subir el precio del iPhone sin mencionarlos, según WSJ

Septiembre vuelve a asomarse en el calendario como el mes de los iPhone. Y si todo sigue el patrón habitual, Apple aprovechará esas fechas para presentar su nueva familia de smartphones, los iPhone 17. Se espera que lleguen con novedades de diseño y algunos cambios técnicos relevantes. Pero hay otro aspecto que empieza a tomar fuerza: el precio podría subir, y no necesariamente por razones evidentes.

Un aumento sobre la mesa… con matices. Según The Wall Street Journal, Apple está valorando un aumento de precios en sus próximos iPhone. La información, atribuida a fuentes familiarizadas con los planes de la compañía, apunta a una estrategia que combinaría este encarecimiento con las nuevas funcionalidades y un rediseño del producto. Aún no está claro cuáles serían exactamente esas mejoras, pero desde hace tiempo se viene hablando de un modelo ultrafino.

La cuestión de los aranceles, el elefante en la sala. Las mismas fuentes aseguran que dentro de la compañía existe una clara intención de evitar que esta posible subida se asocie públicamente a los aranceles estadounidenses sobre productos procedentes de China, donde todavía se fabrican la mayoría de los iPhone. El motivo es evidente: en abril, un artículo que insinuaba que Amazon mostraría el impacto de los aranceles en el precio final bastó para que la Casa Blanca lo considerase un gesto hostil. La compañía de Bezos tuvo que desmentir rápidamente esa posibilidad.

Una subida difícil de justificar solo con recortes. El contexto no es sencillo para Apple. Según las fuentes citadas por WSJ, el margen de maniobra para recortar costes a través de los proveedores es limitado. Eso significa que, si no hay una subida de precios, el impacto de los aranceles se traduciría en una reducción directa de beneficios. De ahí que, según estas voces internas, la compañía esté barajando lo que describen como “la opción menos mala”: subir precios y presentar los cambios como una evolución natural del producto.

India avanza, pero China sigue siendo esencial. En paralelo, Apple continúa su proceso de diversificación geográfica. Tim Cook ya adelantó que una parte significativa de los iPhone vendidos en EEUU durante el segundo trimestre saldrá de India. Sin embargo, la producción de los modelos de gama alta —los Pro y Pro Max— seguirá dependiendo principalmente de China, dicen las fuentes. Aunque India ha empezado a ensamblar también versiones Pro, aparentemente su infraestructura técnica aún no está al nivel necesario para una producción masiva equivalente.

El acuerdo comercial y lo que aún sigue en pie. Este lunes, EEUU y China anunciaron un acuerdo para suspender gran parte de los aranceles mutuos. Aun así, algunos siguen activos. Entre ellos, un arancel del 20% que alcanza los smartphones, vinculado al conflicto sobre el fentanilo, y otro del 10% que permanece como tasa base. La tregua es parcial y temporal, lo que añade alivio, pero también incertidumbre al tablero global.

Y Europa, ¿cómo encaja en esta historia?. De momento, el foco está en el mercado estadounidense. Pero si la subida de precios se justifica en las mejoras de producto y no en factores externos como los aranceles, no se puede descartar que los nuevos precios también se trasladen a Europa. Por ahora, Apple no ha hecho declaraciones al respecto. Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con la compañía para conocer su posición. Actualizaremos este artículo cuando tengamos respuesta.

Imágenes | Amanz | Niels Kehl

