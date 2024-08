Nuevo iPhone 17 información

Aunque el iPhone 16 está en boca de todos, los rumores sobre la siguiente ya están sobre la mesa. Así es la tecnología. En este post vamos a recopilar todas las noticias relativas al lanzamiento y características de los próximos iPhone 17, los modelos insignia de Apple que llegarán en 2025.

¿Cuántos modelos habrá de iPhone 17?

2025 puede ser un gran año de cambios. La gama iPhone seguiría componiéndose de cuatro modelos, pero el Plus desaparecería. En un movimiento similar al que vimos en el pasado con el iPhone 13 mini, Apple dejaría de lado un apellido que tan solo nos lleva acompañando durante tres generaciones: iPhone 14 Plus, 15 Plus y 16 Plus.

Así quedaría la fotografía con un nuevo modelo bajo el apellido... Slim.

iPhone 17

iPhone 17 Slim o Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

El modelo Slim o Air, pese a ser un "remplazo" del modelo Plus, no llegaría para cubrir específicamente su espacio. Hablaríamos del iPhone más delgado hasta la fecha, un modelo a caballo entre el modelo estándar y los modelos Pro.

¿Cómo será el rediseño de los iPhone 17?

Sobre el diseño de los iPhone 17 no sabemos nada aún en lo relativo a los modelos estándar y Pro. No obstante, una generación más, no hay expectativa de que los cambios vayan a ser muy notables. El principal cambio llegaría en el modelo Air o Slim, un teléfono que vendría para poner sobre la mesa uno de los rediseños más importantes de Apple en los últimos años.

Sería un modelo pensado para aumentar las ventas del iPhone, algo estancadas en los últimos años. Intentaría hacerlo mediante un diseño especialmente delgado y cuidado aunque, por el momento, tan solo creemos saber ese dato sobre su diseño.

¿Qué características tendrán los iPhone 17?

Es pronto para conocer al detalle las características de los iPhone 17, pero si todo sigue la estela habitual, llegarían con el Apple A18 Pro, procesador capaz de mover Apple Intelligence. Las cantidades de memoria RAM podrían verse afectadas, siendo la primera vez que un iPhone estrena 12 GB en las versiones Pro, quedando en 8 GB las versiones estándar y Air o Slim.

Se espera, del mismo modo, que los modelos Pro sigan siendo los únicos que mantienen la configuración de triple cámara con teleobjetivo, salvo sorpresa. Una de las grandes dudas está con la batería. El modelo Slim tiene por delante un enorme reto: si quiere ser el modelo más delgado, tendrá que ser el modelo con menor batería. Quedará por ver cómo resuelve Apple este problema, ya que un modelo con notablemente menos autonomía que todos los demás no sería quizás el mayor aliciente para las ventas.

Sobre ProMotion, hay bastantes dudas. Hay quien afirma que los iPhone 17 serán los primeros en incorporar los 120 Hz a toda la familia (algo que, en 2025, sería más que lógico), pero no hay datos que lo confirmen por el momento.

¿Qué precio tendrán los iPhone 17?

No hay nada escrito sobre los precios de los iPhone 17. La mayor duda recae sobre el modelo Slim. Aún no está claro el papel que jugará y si será o no un modelo a la altura de los iPhone Pro (por nombre, no debería). Sea como fuere, introducir esta novedad es excusa perfecta para subir algo el precio, algo que se espera en la próxima generación.

¿Cuándo se presentarán los iPhone 17?

Los iPhone 17 se presentarán, si todo sigue como hasta ahora, a lo largo de las dos primeras semanas de septiembre. Apple suele escoger mediados de este mes para la presentación oficial de sus iPhone desde hace años (con algunas excepciones), y poco parece apuntar a un cambio a este respecto.