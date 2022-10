Apple iPhone 14 Plus, análisis: el iPhone mini no murió en vano viendo esta autonomía

Apple no sólo ha matado el formato ‘mini’, sino que ha inaugurado el formato “Plus”. Y en el análisis del iPhone 14 Plus lo probamos a fondo para ver qué tal resulta eso de tener una pantalla de 6,7 pulgadas sin que sea el iPhone más potente del momento.

De hecho, ya vimos en su presentación(https://www.xataka.com/moviles/apple-iphone-14-plus-caracteristicas-precio-ficha-tecnica) que se trata de un mellizo mínimamente vitaminado del iPhone 14, junto con el que conforma el estamento “estándar” de la remesa de Apple para 2022. ¿Es la sensación que se tiene con este móvil más estándar o más plus? Os lo contamos en detalle

Ficha técnica del Apple iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus Pantalla OLED 6,7"

2.778 x 1.284 píxeles, Super Retina XDR, 19.5:9

458 ppp, HDR

True-tone, 60 Hz, 1.200 nits Procesador Apple A15 ALMACENAMIENTO 128 / 256 / 512 GB MEMORIA RAM 6 GB Dimensiones y peso 160,8 x 78,1 x 7,8 mm

203 g Software iOS 16 Cámaras traseras Principal: 12MP, f/1.5, OIS, QuadLED flash

Secundaria gran angular: 12MP, f/2.4

Vídeo: 4K Dolby Vision, 1080p/240fps, HDR, modo cinemático Cámara frontal TrueDepth 12 MP f/1.9, AF Batería Hasta 20 horas de reproducción de vídeo (16 si es vía streaming)

Carga rápida a 20 W

Carga inalámbrica (hasta 15 W con MagSafe, 7,5 W con Qi)

Conexión Lightning Otros WiFi 6, 5G, BT 5.2, NFC, GPS, dualSIM, eSIM, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial, resistencia al agua IP68 Precio 1.159 euros (128 GB)

Diseño: es un iPhone grande

Bordes perfilados a 90 grados, módulo de cámaras cuadrado en una esquina, trasera con brillo y notch. En el caso de los iPhone “no pro”, la estética se ha conservado casi al detalle con respecto a los del año pasado, si bien cambian los colores y, en este caso, las dimensiones.

Se le dice adiós a la pantalla de 5,4 pulgadas y lo más pequeño de los iPhone de primera línea se queda en 6,1 pulgadas

El iPhone más grande de la gama base es un gigante que, por suerte, resulta relativamente ligero. De hecho, vemos que en cuanto a volumen y superficie es prácticamente igual al iPhone 14 Pro Max, pero pesa casi 40 gramos menos (incluso con la misma batería). Y en comparación con otros móviles con pantalla de diagonal equivalente o cercana, no es de los más grandes y pesados.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cm3) iPhone 14 Plus 160,8 78,1 7,8 203 6,7 3.095 125,6 97,96 iPhone 14 Pro Max 160,7 77,6 7,85 240 6,1 4.323mAh 124,7 97,9 iPhone 14 146,7 71,5 7,8 172 6,1 3.279 104,89 81,81 Xiaomi 12T Pro 163,1 75,9 8,6 205 6,67 5.000 123,8 106,5 Samsung Galaxy S22 Ultra 163,3 77,9 8,9 228 8,9 5.000 127,7 113,18 Motorola Edge 30 Pro 163 75,9 8,79 196 6,7 4.800 123,17 108,75 Sony Xperia 5 III 157 68 8,2 169 6,1 4.500 106,76 87,54 OnePlus 10T 163 75 8,75 203,5 6,7 4.800 122,25 106,97

Pese a esto, es ancho y lo notaremos si estamos acostumbrados a un iPhone más compacto o a cualquier Android estrecho, sobre todo si lo llevamos con funda. Eso sí, pese a tener un acabado en brillo ni resbala ni se llena de huellas (salvo el logo de la manzana, que es un imán de éstas).

Seguimos pensado que los bordes rectos y no curvos (como lo fueron hasta los iPhone 11)son más incómodos, pero tampoco cuesta acostumbrarse. La relativa ligereza hace que no sea del todo incómodo, aunque es un ancho poco agradable para manos pequeñas.

Al no ser Pro, en la parte superior del frontal se ha conservado el notch con Face ID (nada de isla dinámica )en este caso. Los acabados son de calidad, así como los materiales, dando la sensación de sostener un teléfono robusto, aunque notando ese “efecto mecedora” si lo usamos apoyado sobre una superficie, como ocurría en el 14.

Pantalla: un placer un poco diluido “porque sí”

A los compradores de móviles Apple parecía no encajarles tanto un iPhone 13 mini que resultó venderse menos que su predecesor, y quizás de ahí que ahora el tamaño mínimo de un iPhone sean las 6,1 pulgadas de pantalla. De ese modo, el iPhone 14 Plus y su “nuevo” apellido cobran sentido sobre todo por el panel Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas con resolución de 2.778 x 1.284 píxeles, con lo que se cuenta una densidad de 489 píxeles por pulgada (ppp).

La proporción es de 19.5:9, dispone de ajuste automático True Tone (para la temperatura de la pantalla) y la tasa de refresco máxima es de 60 Hz, con lo que no, no hay ProMotion ni 120 Hz tampoco en este móvil. El brillo máximo es de 1.200 nits, que sobra para garantizar la correcta visualización de los contenidos cuanto más da el sol, aunque el brillo mínimo podría ser bastante más bajo.

Tanto True Tone como el ajuste de brillo automático aprovechan bien la información que les dan los sensores y tienen muy buen funcionamiento, sobre todo el primero. El ajuste de brillo de iOS 16 a veces necesita un poquito de ayuda, aunque es algo anecdótico.

Aludiendo a los otros números que hemos mencionado, la densidad de píxeles es más que correcta y en toda la superficie vemos una nitidez adecuada y todo bien definido. No se echa en falta más resolución ni más densidad, y la sensibilidad táctil es correcta siempre.

La densidad de píxeles es más que correcta y en toda la superficie vemos una nitidez adecuada y todo bien definido

La dosis de contraste es buena (de hasta 2.000.000:1) y la saturación equilibrada, con ese plus que va inherente al OLED pero sin llegar a sobresaturar. Y menos mal, porque los ajustes de pantalla siguen siendo bastante escuetos en comparación a cualquier capa de software de Android.

Vemos los apartados de “Pantalla y brillo”, “Pantalla de inicio” y “Fondo de pantalla”, viendo las novedades de personalización sobre todo en ésta última con la personalización de la pantalla de bloqueo que os explicamos cómo hacer y que hemos comentado en los anteriores análisis.

¿Qué no vemos? La nueva Always-On Display o pantalla ambiente y la famosa Isla dinámica. Aquí el notch sigue campando a sus anchas, ejerciendo de separador para estirar la cortina de notificaciones o el centro de control y, sobre todo, para albergar el Face ID.

Aquí, por tanto, no hay mucha novedad que comentar. En el iPhone 14 Plus, la muesca mide unos 6 milímetros (contando desde donde acaba el marco de la pantalla) y deja una barra de tareas de esa misma distancia.

A este respecto, ya vimos en el análisis del iPhone 14 Pro que, comparando dos pantallas de igual diagonal, la isla empujaba más hacia abajo el contenido (hablamos de una diferencia mínima), si bien la isla, en teoría, ocupa un 30% menos que el notch e incluye todas las funciones añadidas, como también repasamos en el análisis del iPhone 14 Pro Max. La invasividad percibida también tiene cierta subjetividad si comparamos una solución y otra, pero el caso es que con Face ID no podremos ver nunca esos agujeros tan pequeños y discretos que vemos en las cámaras frontales de algunos Androids como los S22 o el Xiaomi 12T Pro.

Rendimiento: un procesador conocido que resulta más que suficiente

Como su mellizo pequeño, el iPhone 14 Plus integra el Apple A15 Bionic con la GPU sin limitaciones, como el iPhone 13 Pro, quedándose así también sin el nuevo Apple A16 Bionic. La memoria RAM es algo que Apple sigue sin revelar, pero vemos por diversas fuentes fiables (como iFixit), el 14 Plus se sube también al carro de los 6 GB de RAM-.

Sin ser el más reciente, el A15 es igualmente un procesador potente y fiable. Anticipando un poco lo que detallaremos en el apartado de autonomía, hemos exprimido bien y a gusto este móvil a base de numerosas y distendidas tandas de videojuegos y su rendimiento ha estado a la altura sin parpadear. Y en lo referente al calentamiento, no ha habido nada fuera normal ni más allá del habitual aumento de temperatura (ligero) tras alguna partida larga o un buen rato de streaming.

Recordamos que para iOS no encontramos todos los benchmarks que hay para Android, pero aún así os indicamos los resultados de las pruebas de rendimiento que hemos podido hacer al iPhone 14 Plus, con capturas y en comparación a las de algunos de sus rivales y antecesores.

iPhone 14 Plus iPhone 14 iPhone 14 Pro Max Huawei Mate Xs 2 Google Pixel 7 Samsung Galaxy S22 Xiaomi 12 Asus Zenfone 9 PROCESADOR Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic Apple A16 Bionic Snapdragon 888 Google Tensor G2 Exynos 2200 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 6 GB 6 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) 1.757 / 4.423 1.728 / 4.469 1.872 /5.406 892 / 3.143 1.022 / 3.029 1.165 / 3.543 1.120 / 3.531 1.317 / 3.944 3D MARK Wild Life Unlimited 11.684 11.283 12.283 6.546 6.761 - - 9.526 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 11.801 7 8.509 11.409 / 8.458 12.296 / 8.098 6.547 / 3.786 6.758 / 4.893 - - 10.892 / 8.166 PCMARK WORK - - - 10.456 10.449 12.425 13.097 16.243

Software: la personalización se abre camino (y no pasa nada)

El iPhone 14 Plus viene con iOS 16 de fábrica, sin parte de las novedades (que quedan en exclusiva para los Pro). Concretamente, la versión iOS 16.0.1.

El escritorio y las apps que vienen preinstaladas en el iPhone 14 Plus. Apple no se corta en temas de bloatware, pero desde hace varias versiones se pueden desintalar las apps que no usemos.

No hay cambios en los ajustes del sistema (disponibles en modo horizontal también), así que tampoco los hay en nuestra opinión: ordenados, suficientes, bastante claros, pero sigue sin ser práctico que los ajustes de las apps se agrupen aquí. El ejemplo por antonomasia y que no puede faltar es el de la configuración del correo o de la cámara: vas a hacer una foto, quieres ajustar algo, y te has de salir.

Siguiendo lo que ya comprobamos con el resto de iPhone 14, creemos que es una versión estable y fluida. No hay signos de falta de optimización o inestabilidad en general o en la multitarea, hablando al menos de lo que son las funciones que de momento están disponibles y hemos podido probar.

Como hemos ido viendo en los análisis previos de los nuevos iPhone, esta versión del sistema no supone un cambio radical, sino todo lo contrario. Se fundamenta en mejoras en apps propias, nueva ubicación para las notificaciones y más personalización para la pantalla, con ese nuevo protagonismo para la de la pantalla de bloqueo.

Los cambios en las notificaciones se fundamentan en la ubicación, dado que al desplegar la cortinilla (o en la pantalla de bloqueo) las veremos abajo, agrupadas o no. Más al alcance de los dedos, pero será más o menos cómodo según gustos.

En cuanto a la biometría, Face ID sigue conquistando por su mayor nivel de lectura y su eficiencia incluso en la oscuridad, sin necesidad de tener el móvil orientado verticalmente. Lo que sigue siendo algo lento o poco práctica es la opción al código cuando no nos viene bien Face ID, ya que tampoco tenemos opción al lector de huellas.

Fotografía: acabando de exprimir los 12 megapíxeles, pero no tanto el gran angular

Apple tiene una misma página de especificaciones para los iPhone 14 y 14 Plus y no es casual: salvo batería y tamaño, todo lo demás es equivalente. Ahí entran también las cámaras, viendo la siguiente configuración:

Principal : sensor de 12 megapíxeles (1/1,7 pulgadas), lente con apertura f/1.5, estabilización óptica de imagen sensor-shift, QuadLED flash. Focal de 26 mm.

: sensor de 12 megapíxeles (1/1,7 pulgadas), lente con apertura f/1.5, estabilización óptica de imagen sensor-shift, QuadLED flash. Focal de 26 mm. Secundaria : lente gran angular con sensor de 12 megapíxeles y apertura f/2.4. Focal de 13 mm.

: lente gran angular con sensor de 12 megapíxeles y apertura f/2.4. Focal de 13 mm. Frontal: sensor de 12 megapíxeles (1/3,6 pulgadas), lente con apertura f/1.9, TOF 3D. Focal de 23 mm.

Recordando lo que ya comentamos en el iPhone 14, da la impresión de que el sensor principal es el mismo que el del iPhone 13 Pro, aunque teóricamente con la ventaja añadida del Photonic Engine, que se trata de un componente de software que comparte mandos con Deep Fusion (un algoritmo de Apple que ya conocimos). Sin sensores de alta resolución, lo que sí ha llegado también a este iPhone es el modo acción para el vídeo, manteniendo también el modo cinematográfico.

App de cámara

La app de cámara de iOS es sencilla, intuitiva y fluida. La app es funcional, incompleta y poco práctica si queremos ir más allá del modo automático.

Los motivos: cómoda porque el obturador en una buena ubicación cómoda, así como el resto de accesos, fluida por el paso entre modos, e intuitiva porque no cuesta nada poner el temporizador, los filtros y otras funciones. Incompleta y poco práctica porque:

(Insistimos): los ajustes de cámara están fuera de la app.

No hay modo Macro ni ProRaw sin que haya una carencia de los componentes necesarios.

No hay control del HDR.

Puede compensar la experiencia el hecho de que cada vez sea más resolutiva y completa el editor de fotos integrado en la app Fotos, que a su vez es una galería poco a poco más versátil (aunque la creación de nuevos álbumes no es funcional si, por ejemplo, queremos luego poner una de esas fotos como fondo de pantalla, dado que ha de estar en el álbum de Recientes de iOS 16).

Eso sí, otra incidencia que es bastante molesta: desde ya varias versiones de iOS, la orientación automática al tomar una foto en horizontal falla bastante y no se guarda en horizontal. Algo que sí iba bien previamente y que aún no se ha corregido.

Cámaras traseras

En automático, y hablando de la lente principal, el iPhone 14 Plus obtiene imágenes con el realismo por bandera; un buen tratamiento del color, un buen rango dinámico y una saturación que se ajusta bastante bien a la realidad. Con esta lente, en general, hay una buena gestión de iluminaciones y sombras, aunque en los contraluces le puede costar un poco (sobre todo en días nublados, un escenario complejo).

El balance de blancos de la cámara principal normalmente es también fiel a la realidad y vemos un buen rango dinámico, aunque en días soleados y ciertos disparos podemos ver una calidez más acentuada que la real. Defiende bien el plano general, sin ruido, artefactos y una nitidez correcta, si bien destaca en los primeros planos.

El gran angular sigue estando un escalón por debajo, aunque al menos no vemos diferencia en el balance de blancos con respecto a la principal. Eso sí, de noche deja mucho que desear, sobre todo si hacemos vídeo (luego lo veremos).

De noche, el iPhone 14 Plus es bastante solvente con la lente principal, sin milagros pero defendiendo bien las escenas. Aquí es fácil que veamos esa tendencia a la calidez, pero tampoco estropea el resultado. Por su parte, el modo noche va a suponer una mejor definición pagando cierto precio: veremos contornos más definidos, pero siempre con una exposición poco realista y algo exagerada (algo que a veces ya hace el modo automático, para compensar la penumbra).

Foto de noche en automático.

El modo retrato llega a ser una delicia hablando de la correcta discriminación del fondo, que será más gradual y natural si no forzamos la apertura por debajo de f/4. En interiores tiene más problemas, pero normalmente nos da buenas fotografías.

Modo retrato (I).

Modo retrato (II).

Modo retrato (III).

Cámara frontal

El día y los espacios abiertos suelen ser “terreno fácil” para las cámaras y la subjetiva del iPhone 14 Plus no es una excepción. Los selfies con este grandote tienen buena colorimetría, un contraste equilibrado y bastante nitidez, nada de maquillar “imperfecciones” con modos extra o por falta de definición.

Foto en automático.

En interiores no queda nada mal e incluso de noche si tenemos buena luz. Será cuando ésta escasee cuando veamos ya una pérdida evidente de nitidez, aunque sin una exageración en lo referente a ruido..

El modo retrato resulta menos natural que el de la cámara trasera, aunque suele dar fotografías totalmente válidas y con buen detalle. Eso sí, siempre saldrá mejor si le damos tiempo para enfocar y con luz favorable, hablando especialmente de los efectos de luz de este modo, que siguen siendo demasiado drásticos tanto en las traseras como en la frontal (especialmente los que reemplazan el fondo por un color sólido).

Modo retrato de noche.

Vídeo

Dispuestas a entrar al edén que normalmente suele suponer grabar vídeos con un iPhone, algo nos ha pasado con éste que, pese a ser un clon (internamente) del iPhone 14, hemos encontrado alguna diferencia y no para bien. Eso sí, lo de la estabilización se mantiene (y menos mal).

Los vídeos con la cámara principal en 4K suelen estar bastante bien, también los 1080p, pero algo ocurre con la interpretación de las iluminaciones. No ha sido raro encontrarnos tomas sobreexpuestas cuando ni siquiera teníamos el sol de frente, o bien que las iluminaciones estuviesen demasiado acentuadas, como si les faltase una corrección. Esto último ocurre, sobre todo, al grabar un ítem blanco o muy claro sobre un fondo neutro o algo oscuro.

La cámara gran angular nos llega a recordar incluso a la gama media con alguna toma. Desde luego, éste vuelve a ser el talón de Aquiles de un móvil de Apple, sobre todo si hablamos de modos especiales.

Hablando de éstos, son especialmente solventes y útiles de día. De noche, el modo cinematográfico se anula salvo que tengamos una buena iluminación (donde tiene buen resultado), pero es un modo que en general da un resultado muy bueno y que discrimina muy, muy bien lo que se enfoca y lo que no. Le encontramos más sentido que al modo live action, que no está mal si hablamos del día y de la cámara principal al menos en este iPhone,.

Los vídeos con **la cámara frontal* salen muy bien de día, con tomas muy realistas y equilibradas y con la ventaja de tenerlas también en 4K.. De noche y en baja luz veremos que son tomas con bastante menor calidad y con una presencia nada despreciable de ruido, salvo que tengamos un buen punto de iluminación.

Autonomía: la tranquilidad

Muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el mini, se acabó la queja, sobre todo si hablamos de un chasis más grande que puede albergar una batería mucho mayor.

En el caso de Apple no se detalla nunca la capacidad de la pieza, pero también por iFixit podemos saber que se trata de una batería de 3.095 mAh (la del iPhone 13 mini eran 2.438 mAh). Una pila que con la gestión del sistema y el consumo de los componentes nos ha logrado trasladar bastante tranquilidad a la hora de no pensar en llevarnos detrás el cargador (que no se entrega desde el iPhone 12) o una batería externa.

De hecho, éste ha sido uno de estos análisis en los que, dado un mismo tiempo, los ciclos son menores (al durar más). La autonomía media que hemos obtenido tras esos días es de 31 horas de autonomía media por carga, llegando a máximos de 35 horas. En días de uso intensivo nos ha aguantado bien el día, con una autonomía de unas 18 horas, de manera que en días de uso más estándar y menos exigente puede que lo carguemos cada día y medio.

Es una autonomía media pareja a la del 14, pero con más horas de pantalla. Sin llegar a las 9 horas en el Pro Max (tiene una batería con más capacidad), nos ha dado entre 6 y 7 horas de pantalla de media. No son cifras milagrosas ni reinventan la eficiencia, pero sí hablan bastante bien del sistema y de su gasto energético.

La carga en Apple es otro cantar. Un cantar lento, pausado, calmado y alejado de récords. Hemos probado la carga con distintos cargadores, obteniendo los siguientes tiempos:

Cargador 5 vatios: unas cinco horas.

Cargador MagSafe con adaptador de 15 vatios: tres horas y 20 minutos (una hora y 25 minutos para el 50%).

Sonido: equilibrio y volumen abanderando al audio estéreo

Apple se ha asentado en la alta gama con sus productos y en móviles es lo que llevamos viendo desde un principio (quizás con alguna excepción como el iPhone 5c), y el hecho de que hayan conservado el estéreo desde el iPhone 7 tiene todo el sentido, característica de la que también dispone este iPhone 14 Plus.

Siguiendo la estela que aquel pequeño asentó, en este móvil tampoco vemos minijack de 3,5 milímetros y encontramos únicamente el puerto Lightning si se desea conectar auriculares físicamente. Y en cuanto a configuración, todo gira más en torno a la personalización de los timbres que a ajustar el sonido, pese a que vemos tímidos añadidos en los ajustes de sonido de iOS 16.

Hablando del sonido de los altavoces, la experiencia es totalmente satisfactoria. El sonido es claro, equilibrado entre las dos salidas y con un buen rango dinámico, teniendo un buen desempeño tanto en radio/podcasts como en música y efectos en general.

El sonido es claro, equilibrado entre las dos salidas y con un buen rango dinámico

De volumen va sobrado, destacando que la subida apenas implica pérdida de calidad. Aunque hemos registrado picos de hasta 112 decibelios en la salida del altavoz principal, con tener más o menos un 65-70% del volumen resulta suficiente (quedando unos 73 decibelios, que sobran).

Con auriculares siempre se tiene una audición más directa y limpia, pudiendo probar en este caso auriculares de la casa (AirPods Pro de primera generación). Además, en este caso iOS 16 añade una nueva ventana de configuración que permite personalizar un poco más la experiencia.

iPhone 14 Plus, la opinión de Xataka

Que el apellido “Plus” o “Max” no conlleven diferencias sustanciales de hardware con respecto a sus hermanos pequeños es algo que nos beneficia a “Comisión En Defensa de los Móviles Pequeños”, dado que de ese modo renunciar a cierto volumen no implica hacerlo a ciertas prestaciones y/o especificaciones. Así, el iPhone 14 Plus es una opción para quien quiere lo máximo dentro de lo mínimo que ofrece Apple en su remesa de 2022.

Eso no deja de lado que de nuevo caigamos en esa especie de limbo calificativo en el que se quedan móviles como éste: con buen diseño, con buen funcionamiento y una batería que destaca entre los suyos y entre otros muchos, pero que nos sabe a déjà vu. Es bueno, pero no es nuevo. Ni económico.

Como nos pasó con el iPhone 14, nos da la sensación de que es un iPhone a la sombra, con esa serie de recortes sin más motivo aparente que ampliar la diferencia con los Pro. Diferencia que existiría sin recortar a los no Pro, pero que quizás no era suficiente para los planes en Cupertino para este año.

Como en ese caso, el iPhone 14 Plus logra dar buena experiencia y ha satisfecho nuestras expectativas. Pero lo vemos bajo esa gran penumbra que los Pro proyectan, casi tan oscura como en la que nació uno de los iPhone más injustamente recortados de la historia de estos móviles, el iPhone SE de 2022 (insistimos, con el mismo procesador que el 14 Plus).

9 Diseño9 Pantalla9,25 Rendimiento9,25 Cámara9 Software9 Autonomía8,75 A favor La autonomía da una tranquilidad espléndida para ser un iPhone.

El sistema tiene algo más de personalización y es muy estable..

Pese a ser el “gigante”, su volumen es medio teniendo en cuenta la tendencia. En contra Echamos de menos ciertas mejoras, como ProMotion o ciertas funciones de cámara, que pese a no estar limitadas por el hardware no vemos aquí.

La carga se eterniza si no tenemos un cargador de la última generación de Apple (y aún así un poco).

Como en el iPhone 14: nacer con un buen procesador de la generación anterior significa "quedarse antiguo" un año antes (que los Pro).



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Apple. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.