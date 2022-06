iOS 16, primeras impresiones: la gran actualización del iPhone es mucho más que una cara bonita

Apple ya tiene nueva versión de sistema operativo para sus iPhone: iOS 16 ya es oficial. La primera beta para desarrolladores se anunció ayer en la WWDC 2022 y ya se puede instalar en cualquier iPhone compatible.

Ya hemos podido probar este sistema operativo, así que vamos a compartir contigo nuestras primeras impresiones sobre iOS 16. Esta primera versión deja ver algunos de los principales cambios que anunció Apple en la Keynote, y ya te adelantamos que pinta algo más estable de lo que se podía esperar.

La nueva pantalla de bloqueo

La principal protagonista en iOS 16 es la pantalla de bloqueo. Durante años Apple no ha querido que personalicemos nuestro iPhone pero, poco a poco, su filosofía va tornándose más laxa. El nuevo lockscreen bebe en buena medida del Material You de Google, con colores del reloj que se adaptan al fondo de pantalla. No obstante, podemos configurar al detalle este color, las propias fuentes del reloj y los widgets que le acompañarán.

Llama la atención que, para configurar la pantalla de bloqueo, basta con hacer una pulsación larga. Apple suele esconder dentro de los submenús de ajustes sus funciones principales, por lo que tener este motor de configuración tan accesible es un claro punto a favor. Una vez hacemos una pulsación larga en la pantalla de bloqueo, accedemos al selector de "temas".

Si deslizamos de izquierda a derecha nos movemos entre las pantallas de bloqueo ya creadas, si le damos a "personalizar" podemos configurar la que ya tenemos, y si pulsamos sobre '+' podemos crear una nueva. Para crear un nuevo lockscreen podemos valernos de una buena cantidad de diseños predeterminados y modificables. El mecanismo es prácticamente idéntico al de las complicaciones del Apple Watch: personalización, sí, pero todo muy sencillo e intuitivo.

Podemos también crear estos diseños desde cero, con fotografías, agrupaciones de emojis (sorprendentemente bien hecho esto), temas astronómicos, colores planos, o incluso inspirado en el tiempo que hace. El fondo de pantalla que creemos no solo servirá de pantalla de bloqueo, sino que se aplicará también como fondo de pantalla del escritorio. En otras palabras, Apple ha hecho un dos por uno: un creador de pantallas de bloqueo, pero también un motor para crear fondos de pantalla a nuestro gusto.

Por último, indicar que Apple permite vincular un modo de concentración a cada pantalla de bloqueo. Es decir, puedes asociar que ese fondo de pantalla aburrido y soso va asociado al modo de concentración del trabajo (con notificaciones restringidas), y que tu fondo de pantalla favorito no vaya asociado a un modo de concentración en el que no entran notificaciones ni llamadas del trabajo.

Dentro de la pantalla de bloqueo y barra de notificaciones, hay cambios a los que no encuentro demasiado sentido. Las notificaciones pasan a estar ahora en la parte inferior de la pantalla. El objetivo es claro: abrir las puertas a usar con una mano iPhones de gran tamaño. A nivel de usabilidad (que sea más fácil que el dedo pulgar pulse rápidamente la notificación), puede cobrar sentido. Pero a nivel visual es bastante molesto que la notificación esté tan abajo. ¿Por qué?

Cuando desbloqueas un teléfono, tu mirada va al centro del panel. Ahora estás obligado a mirar hacia abajo para leer las notificaciones. Este puede parecer un detalle nimio, pero es uno de los cambios más incómodos que he sufrido en mucho tiempo. La hora en la parte más alta, las notificaciones en la parte más baja. No tiene, en mi opinión, sentido alguno en lo que respecta a ergonomía visual.

Apple explica en su web que el objetivo es que "las notificaciones te molesten lo justo". Pero las notificaciones no están para molestar, están para ser vistas, y aislarlas de la vista del sujeto no es la decisión más acertada. Al ser un cambio grande para Apple, dudo que vayan a cambiarlo, aunque queda aún para la versión final.

Un sistema más inteligente

iOS 16 tiene mayor presencia de funciones asociadas a su neural engine. Una de las más locas es la de poder aislar cualquier elemento de una foto con tan solo una pulsación, para posteriormente pegarla sin fondo en la app que queramos. Es decir, abrimos la galería, dejamos pulsado un elemento de una fotografía, y lo arrastramos a Telegram, WhatsApp o cualquier otra app en la que tenga cabida. Se pegará sin fondo, un proceso de aislamiento del fondo y entrega del archivo editado en cuestión de milisegundos.

Del mismo modo, funciones como Live Text ahora funcionan en vídeo. Pareciera un detalle menor, pero es bastante espectacular el poder pausar un vídeo y copiar, consultar o incluso traducir los textos que aparecen en el mismo. El funcionamiento es idéntico al de Live Text en fotos. Simplemente seleccionamos el vídeo desde la galería y pulsamos sobre el texto con el que queramos interactuar.

Asimismo, se añaden acciones rápidas a Live Text. Esta función recuerda bastante a lo que ya era capaz de hacer Google Lens, aunque mejorado. Si, por ejemplo, seleccionamos un número de teléfono, tendremos la acción rápida para hacer una llamada. Si seleccionamos un texto en otro idioma, lo podemos traducir, si seleccionamos una divisa, podemos copiarla para operar con ella, etc.

Antes te adelantamos que los modos de concentración pueden vincularse a la pantalla de bloqueo, pero la cosa no acaba aquí. También es posible vincular páginas de inicio al modo no molestar, con las apps que queramos para evitar distracciones. Es una función bastante potente, que requiere un buen rato de configuración, pero con muchas posibilidades.

A esto hay que sumarle detalles como la puntuación automática en dictado (la cual no funciona aún, por lo que hemos podido probar), que los atajos dejan de requerir configuración o funciones como el inicio de sesión mediante llaves de acceso. iOS 16 está pensado para ser más inteligente, realizar tareas complejas de forma automática y sacarle partido a esa potencia del iPhone que podemos pensar que no necesitamos, pero que acaba sirviendo para este tipo de avances.

Cambios en apps y todo lo que hay detrás

iOS 16 viene asociado a importantes cambios a nivel API, por lo que las aplicaciones cobran más importancia que nunca. La app Casa se ha renovado por completo añadiendo nuevas categorías y vista multicámara dese la propia app. Llega la app de Fitness al iPhone, para que podamos medir nuestra actividad diaria sin necesidad del Apple Watch (pasos, distancia recorrida, y algunos entrenos).

Las nuevas API permiten también que las notificaciones muestren información en tiempo real como, por ejemplo, el tiempo que le queda a un Uber de forma gráfica dentro del propio banner de notificación. La app de Cartera permite hacer un seguimiento de nuestros envíos, Apple Maps se integra con tarjetas de transporte público...

Los ajustes siguen prácticamente idénticos, aunque ahora se muestra la configuración de los AirPods directamente en ellos. Importante apuntar, del mismo modo, que ahora el iPhone instalará los parches de seguridad de forma automática, sin necesidad de descargarse como una actualización al uso, como hasta ahora.

iOS 16 trae algo que llevo pidiendo mucho tiempo. El modo retrato ahora desenfoca objetos por delante del sujeto, no solo los que estén detrás. pic.twitter.com/8wbWOzDmNJ — Josev2final3FINAL_good (@josesaezmerino) June 7, 2022

Del mismo modo, esta versión apunta a mejoras en cámara. Tras años de espera, el modo retrato por fin desenfoca objetos tanto por delante como por detrás del sujeto (tal y como ya hacían móviles como los Pixel).

No hemos podido probar buena parte de estas funciones, pero es importante recalcar que las API ya están activas. iOS 16 será un sistema más completo de cara a interactuar con las apps.

iOS 16, la primera impresión de Xataka

iOS 16, actualmente, no deja de ser una primera versión para desarrolladores. En las horas que llevamos probándola, la batería está volando (de hecho, lo tengo difícil para llegar a más de mediodía como siga bajando a este ritmo). El iPhone (un 13 Pro) se calienta con bastante facilidad con esta versión y tengo claro que no le recomiendo a ningún usuario medio su instalación, al menos hasta que esté más pulida.

La experiencia de uso está siendo estable con iOS 16, aunque hemos notado calentamiento y la batería baja a un ritmo desproporcionado. Hay mucho trabajo por delante

El lado positivo es que el rendimiento es bastante bueno. Prácticamente idéntico al de iOS 15. Funcionan todas las apps, incluso algunas poco comunes que uso en mi día a día, y no he tenido reinicios ni extraños, más allá de algún pequeño cuelgue puntual en los ajustes.

Esta primera versión de iOS 16 es una sólida base sobre la que trabajar, con margen de mejora y múltiples funciones que aún están por llegar en siguientes versiones. iOS 16 no revoluciona, pero es una muestra del músculo de Apple en software.