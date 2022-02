Samsung Galaxy S22 Ultra, análisis: un espectáculo de hardware en el Galaxy S más ambicioso

El Samsung Galaxy S22 Ultra supone uno de los movimientos más importantes de la compañía en los últimos años. Muere el Galaxy Note, en pos de un modelo Ultra que hereda tanto su diseño como el aspecto más diferencial de esta familia, el S-Pen. Los modelos de diseño redondeado, los Galaxy S22 y S22+, quedan lejos del apellido Ultra (aunque no tan lejos en especificaciones), pero si queremos el Samsung con mejor hardware, tenemos que olvidarnos del diseño anterior.

Pero no solo de diseño vive un teléfono. El Samsung Galaxy S22 Ultra es un puñetazo en la mesa a nivel de hardware. Tiene la pantalla más luminosa del mercado, un procesador Exynos con una GPU de AMD, sensor de cámara más luminoso y alguna que otra sorpresa en fotografía que no se refleja en la hoja técnica, pero está presente. Analizamos a fondo el Galaxy S22 Ultra, candidato a rey de la gama alta en este 2022.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra Pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas

Resolución QHD+ a 3.080 x 1.440

Refresco adaptativo de 1 a 120Hz

Refresco táctil de 240Hz en Modo Juego

Brillo de 1.750 nits

Contraste de 3.000.000:1

100% DCI-P3

Panel perforado

Gorilla Glass Victus Procesador Exynos 2200 a 2,8GHz

GPU AMD Versiones 8GB/128GB

12GB/256GB

12GB/512GB

12GB/1TB Cámaras traseras Principal: 108 megapíxeles f/1.8 OIS

Angular: 12 megapíxeles f/.22 120º 13mm

Zoom: 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mm

Zoom: 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm Cámara frontal 40 megapíxeles f/2.2 25mm Batería 5.000 mAh

Carga rápida de 45W

Carga inalámbrica de 15W Sistema Android 12

One UI 4.1 Conectividad 5G (2xNano + eSIM)

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

UWB

USB tipo C 3.2 Dimensiones y peso 163,3 x 77,9 x 8,9 milímetros

227 gramos Otros IP68

Compatible con Samsung DeX

S-Pen con 2,8ms de latencia Precio Desde 1.259 euros

Diseño: Galaxy S sobre el papel, Galaxy Note en espíritu

Ya no hay módulo, aunque la suciedad se sigue acumulando alrededor de las cámaras.

El Samsung Galaxy S22 Ultra rompe con todo lo que habíamos visto en la familia S, reconocida históricamente por su diseño más redondeado frente a los Note. Este S22 Ultra es un claro sucesor del Samsung Galaxy Note 20 Ultra a nivel de diseño, con la principal diferencia de que es un móvil que no tiene módulo en la parte trasera. Los sensores de cámara que, por cierto, tienen exactamente la misma distribución que el Samsung Galaxy S21 Ultra, se integran directamente en el cuerpo del terminal.

Los sensores de cámara ya no están recubiertos dentro de un módulo. El S22 Ultra acaba con esta moda e integra las lentes en el cuerpo del terminal

Esta parte trasera tiene un acabado mate que le sienta muy bien. Repele las huellas y suciedad de los dedos (aunque no repele tan bien las partículas de polvo), además de tener un agarre decente. Hay una ligera curvatura en ella, algo que suaviza el tacto cuando lo agarramos, uno de los puntos débiles de este S22 Ultra, como más adelante contaremos. Los bordes son de aluminio, y los cantos superior e inferior son completamente planos, algo que nos ha gustado a nivel estético. Estos bordes de aluminio no son mate, por lo que atrapan con bastante facilidad las huellas.

Los botones siguen estando demasiado altos.

La botonera es sólida, aunque tiene el mismo pecado que lleva arrastrando durante años la familia S: los botones están demasiado arriba. Incluso teniendo una mano bastante grande, no es posible llegar a los botones de volumen. Además, visto el tamaño del dispositivo, no le vendría nada mal un botón de encendido algo más grande, ya que tiene un tamaño reducido.

Es un móvil enorme, con esquinas muy angulosas. No es la mejor lección de ergonomía

¿Eres tú, Note 20 Ultra?

La barbilla inferior está presente, aunque hay buen aprovechamiento general.

Si le damos la vuelta al terminal, tenemos aún más sensación de Galaxy Note. El frontal está bien aprovechado, aunque la barbilla inferior es prácticamente el doble de alta que el borde superior. Los marcos laterales son prácticamente inexistentes, ayudados por una curva en pantalla que hace que no sean tan visibles. Según GSMarena el aprovechamiento frontal es del 90,2%, aunque la sensación al verlo es de todo-pantalla.

El punto más débil del Samsung Galaxy S22 Ultra es su ergonomía. El primer factor que lo hace un terminal incómodo es su enorme tamaño. Estamos ante una bestia de casi 7 pulgadas, con 228 gramos de peso. A esto le sumamos que las esquinas son prácticamente ángulos de 90 grados y, si bien no llegan a clavarse cuando lo agarramos, no terminan de ser del todo cómodas.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cm3) Samsung Galaxy S22 Ultra 163,3 77,9 8,9 228 6,71 5.000 127,21 113,21 Huawei Mate 40 Pro 162,9 75,5 9,1 212 6,76 4.400 122,99 111,92 iPhone 13 Pro Max 160,8 78,5 7,65 238 6,7 4.352 125,59 96,07 Samsung Galaxy S21 Ultra 165,1 75,6 8,9 228 6,8 5.000 124,82 11,09 Xiaomi Mi 11 Ultra 164,3 74,6 8,38 234 6,81 5.000 122,57 102,71 Sony Xperia 5 III 157 68 8,2 169 6,1 4.500 106,76 87,54 OnePlus 9 Pro 163,2 73,6 8,7 197 6,7 4.500 120,12 104,5

Es, además, un móvil ancho, por lo que es prácticamente imposible manejarlo con una sola mano (y si vamos a usar el S-Pen, no nos queda otra que usarlo con una mano). No obstante, los Note siempre han sido móviles para amantes de lo gigante, así que el movimiento a nivel de compactación tiene sentido.

Del S22 Ultra nos quedamos con la sensación de haber mejorado en la construcción. El Samsung Galaxy S21 Ultra en este mismo acabado negro mate era un móvil premium, pero no daba la sensación prácticamente de joyería que transmite su sucesor. Es difícil mejorar el acabado del S22 Ultra, salvando las distancias en ergonomía. Los materiales están bien trabajados, el conjunto se siente sólido y deja claro en todo momento que es el buque insignia de la compañía.

Pantalla: que se haga la luz

Espectacular, no tengo otra palabra para la pantalla del Samsung Galaxy S22 Ultra. A nivel técnico estamos ante 6,8 pulgadas, con resolución Quad HD+, tecnología AMOLED LTPO y una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. Pero el dato más espectacular es que puede alcanzar los 1.750 nits. A pleno sol este panel no se despeina, pero no solo destaca por brillo, sino por lo bien que repele los propios reflejos de la fuerte incidencia solar.

Al igual que aplaudimos el brillo máximo, aplaudimos el brillo mínimo. Si estamos en absoluta oscuridad, el móvil es capaz de bajar de forma automática el brillo a su mínima expresión. No molesta la visión y, en caso de hacerlo, podemos activar el 'protector de vista' que tinta el panel más cálido para proteger nuestros ojos.

La pantalla del Samsung Galaxy S22 Ultra es espectacular: el brillo es sobresaliente en todos sus rangos, la nitidez abunda y la calibración es casi perfecta

La nitidez del panel es sobresaliente en Quad HD+, el nivel de contraste también, y el ejercicio de colorimetría también cumple con nota. El único pero, si sacamos la lupa, es que en modo 'intenso' los colores que tienen al rojo/naranja tienen cierta sobresaturación y, por el contrario, en modo 'Natural' al panel de falta saturación. Podemos configurar tanto estos dos modos de color como el balance de blancos del panel, así como la resolución (HD+, Full HD+ y Quad HD+).

Sobre la tasa de refresco, realizando las mediciones con la opción de desarrollador GPU Watch, notamos que funciona como debe. Cuando la tocamos se mueve a 120Hz, cuando no la tocamos suele funcionar a 1 o 5 Hz y reproduce contenidos en los FPS correctos (aunque de vez en cuando hace variaciones algo raras, como pasar de reproducir de 24 FPS a 60). Si no queremos apostar por la alta tasa de refresco, podemos configurar el modo de 60 Hz, en este modo sigue siendo tasa adaptativa, pero limtiada a 60 Hz.

Los ángulos de visión son correctos, aunque sigue acusando un cierto azul cuando lo inclinamos bastante. No es algo en absoluto grave y, de hecho, tanto los ángulos de visión como la interpretación del blanco puro son mejores que en el S21 Ultra, aunque en un panel de este tipo se ha de analizar al detalle su comportamiento.

Respecto a la curva, sigue dando los problemas de sombreado inherentes a esta tecnología, aunque al ser tan ligera no hemos sufrido toques fantasma. Sí que hemos tenido problema con algunos gestos que implicaban que el dedo estuviese en el borde del panel, ya que es bastante difícil que el sistema reconozca nuestro dedo cuando estamos en esta zona.

Se nota que es un panel de nueva generación, y sorprende la mejora respecto a la pantalla del Samsung Galaxy S21 Ultra, la cual no parecía ser fácil de superar. Este panel brilla más, promete ser más eficiente a nivel energético, tiene mejores ángulos de visión y acaba con los pequeños tintes irregulares e inconsistencias que tan solo apreciamos en el S21 Ultra si lo comparamos con el modelo nuevo.

Sonido: una orquesta que hace bien su trabajo

El Samsung Galaxy S22 Ultra cuenta con dos altavoces, uno en su parte inferior y otro frontal. Contamos así con sonido estéreo, potenciado mediante el software de Dolby Atmos. Si bien hay ligera distorsión en los rangos más altos de volumen, estamos ante un sonido de calidad, aunque no es el mejor de su segmento. Es capaz de superar los 100 decibelios y el equilibrio de los altavoces es bueno, sin apenas diferencia entre la emisión de sonido entre uno y otro.

Durante largas jornadas de juego no ha sido habitual tapar el altavoz con el móvil sujeto en horizontal, y el tener un altavoz potente en la parte superior ayuda a que la experiencia sea bastante inmersiva. Como es ya costumbre en Samsung, nos olvidamos del jack de auriculares, sin accesorio alguno en la caja para adaptar unos auriculares de 3.5mm.

Rendimiento: planea, pero no vuela

No vuelve el lag de hace unos años, pero hay trabajo por delante. El Samsung Galaxy S22 Ultra estrena el Exynos 2200, una nueva generación de procesador propio acompañado de una GPU de AMD. El procesador tiene como estrella el núcleo ARM Cortex X2, junto a tres núcleos ARM Cortex-A710 y otros cuatro núcleos ARM Cortex-A510 destinados a la eficiencia energética.

A nivel técnico, la GPU viene para traer el trazado de rayos a Android, basándose en la microarquitectura RDNA 2 de AMD. Sobre el papel, esta tecnología pinta apasionante, pero la realidad es que este procesador está por detrás del A15 Bionic y que, aunque ofrece buenos números en benchmarks, el salto en CPU es de apenas un 5%.

La GPU de AMD todavía necesita optimizarse y el salto en CPU no es demasiado alto. El S22 Ultra es muy potente, pero no una revolución

En juegos no hemos notado una gran mejora respecto a la generación anterior. De hecho, quizás por la falta de optimización de los juegos para esta CPU, hemos tenido algunos problemas gráficos. En propuestas tan populares como Genshin Impact no hemos sido capaces de cargar los gráficos al máximo y el rendimiento ha sufrido alguna ralentización puntual. En otros, como PUBG New State o Fortnite, hemos tenido problemas a la hora de cargar elementos gráficos de la interfaz. Achacamos el problema a la falta de optimización, pero nos ha sorprendido.

No obstante, el principal problema ha venido moviendo el propio sistema. Hay algo aún sin optimizar en este Samsung. Los tiempos de apertura de las apps son mejorables, hay algunos extraños en el scroll y, si bien no podemos catalogarlo como lag, no es un móvil del todo fluido. Funciona bien, funciona rápido, pero no da la sensación de fluidez que debe dar un gama alta en este rango de precio. No debería alarmarnos esto, ya que el móvil aún no está en el mercado y tiene tiempo para solventar estos errores. Eso sí, ha de darse prisa, porque si sale a la venta con estos problemas de rendimiento, estaremos ante uno de los gama alta que peor resuelve el gaming.

Para los amantes de los benchmarks, estos son los datos del S22 Ultra. Es un procesador en la línea del Snapdragon 888 de Qualcomm, si bien mejora ligeramente en single-core respecto al Exynos de la generación anterior.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA HUAWEI MATE 40 PRO IPHONE 13 PRO SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA XIAOMI MI 11 ULTRA SONY XPERIA 5 III ONEPLUS 9 PRO PROCESADOR Exynos 2200 Kirin 9000 Apple A15 Bionic Exynos 2100 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 RAM 12 GB 8 GB 6 GB 12 GB 12 GB 12 GB 12 GB GEEKBENCH 5 1.171 / 3.574 921 / 3298 1.736 / 4.518 991 / 3.272 1.031 / 3.538 1.132 / 3.634 1.105 / 3.603 3D MARK (SLING SHOT) (Maxed out) (Maxed out) - 9.226 (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) PCMARK (WORK) 12.745 9.173 - 14.043 11.113 11.857 11.919

Biometría

En el apartado de la biometría, tenemos buenas noticias. Este S22 Ultra de Samsung cuenta con un lector de huellas ultrasónico que funciona de forma rápida y precisa. Además, su ubicación es bastante correcta, por lo que es fácil interiorizar dónde se encuentra y llevar el dedo directamente hacia él.

Lo complementa un sistema de reconocimiento facial que, si bien funciona mediante la cámara del teléfono, ayuda bastante en aquellas situaciones en las que no podemos recurrir al lector (dedos mojados, guantes, etc.). Funciona muy rápido y preciso, por lo que es el complemento perfecto para este lector de huellas.

Software: Android 12 a bordo

La familia S22 estrena One UI 4.1 basado en Android 12. Esta actualización llega con mejoras como la RAM Virtual ampliable (RAM Plus), modos Pro en todos los sensores de cámara y ligerísimos cambios estéticos. Esta ROM tiene bastante poco de Material You y, salvo algunas pinceladas con los temas adaptativos, que se aplican a elementos del UI, como la barra de estado y no mucho más.

La ROM llega con cierto bloatware de Microsoft y Samsung, aunque la mayoría de estas apps se pueden desinstalar. Google Discover sigue haciendo acto de presencia en el panel izquierdo y, al igual que en la generación pasada, Samsung es cada vez menos insistente con sus servicios y no nos bombardea (tanto) con notificaciones invitándonos a usarlas.

Seguimos encontrando funciones interesantes como Samsung Dex, la pantalla Edge o integración con Bixby. Funciones nativas de Samsung que no molestan demasiado, sobre todo si hablamos de Bixby, que convive con Google Assistant como asistente de voz.

Samsung no ha cambiado demasiado con Android 12. Los temas automáticos no se aplican a todo el sistema y las funciones principales son las mismas

No hay demasiados cambios respecto a Android 11 y One UI 3.0, pero sigue siendo una ROM completa, cargada de aplicaciones útiles y que, aunque agradecería un lavado extra de cara, seguirá convenciendo a sus fanáticos más fieles.

Un S-Pen más rápido que nunca

El punto más importante a nivel de usabilidad de software es la inclusión del S-Pen, el cual abre su propio menú en cuanto lo sacamos del cuerpo del terminal. En concreto, tenemos ocho modos de uso predeterminados.

Crear notas

Ver todas las notas

Smart Select: selección de áreas de la pantalla para recortarlas o editarlas

Escritura de pantalla

Mensajes animados

Dibujos AR

Traducir

PENUP: app para hacer dibujos y colorear

Además de estas opciones, podemos activar Bixby Vision, escribir en el calendario y activar la opción de colorear desde este menú. También podemos vincular las apps que queramos como accesos rápidos al sacar el S-Pen, algo ideal por si tenemos alguna app de notas o dibujo que solo utilizamos con el lápiz.

Contamos de nuevo con los gestos aéreos del S-Pen, para volver atrás, inicio, recientes, o escribir en la pantalla con pequeños trazos que actúan como gestos. En lo personal, creo que es fácil acostumbrarse a ellos, aunque hay que ser un usuario muy concreto para sacarle partido al S-Pen.

La mejora más importante aquí es que la latencia se ha reducido muchísimo, por lo que escribir con el S-Pen nuevo es más que satisfactorio. Dibujar, escribir o realizar cualquier acción ahora es prácticamente instantáneo, y es que el tiempo de respuesta baja a los 2,8 milisegundos.

Autonomía: un pequeño paso atrás y un gran paso adelante

A nivel de autonomía, damos un pequeño paso atrás respecto al Samsung Galaxy S21 Ultra, modelo que mejoró bastante con las actualizaciones, por cierto. En concreto, hemos perdido sobre una hora de pantalla. Hablamos de unas seis horas de pantalla de forma consistente, con uso intensivo de juegos y cámara. Si le damos algo de tregua, podemos subir a las siete.

Es un buen consumo que permite llegar al final del día sin mucho problema, pero visto que tenemos la misma pila de 5.000mAh, junto a un panel y procesador más eficientes, esperábamos una mejora en autonomía. La gran mejora llega en la carga rápida, que ahora es de 45W y, en una batería tan grande, esto acaba marcando la diferencia. La carga se completa en poco más de una hora, un tiempo más que digno para una batería de 5.000mAh. No podía faltar la carga inalámbrica, aunque en este caso es de 15W.

Eso sí, el cargador no viene incluido en la caja, así que tendremos que gastar dinero aparte si queremos disfrutar del sistema de carga rápida al completo.

Cámaras: el secreto no está en los sensores

Samsung repite la misma configuración que vimos el año pasado, con un movimiento adelante y dos hacia detrás. El sensor principal repite con los 108 megapíxeles, mientras que los teleobjetivos, en un movimiento extraño, llegan ahora con sensores más pequeños. En concreto, el teleobjetivo 3X del S21 Ultra tenía un tamaño de 1/3,24 pulgadas. El nuevo teleobjetivo 3X del S22 Ultra tiene un tamaño de 1/3.52 pulgadas, siendo el segundo teleobjetivo también más pequeño a nivel de sensor.

Respecto al sensor principal, tiene el mismo tamaño, pero Samsung promete que es más luminoso y más rápido enfocando. Por último, volvemos a tener enfoque automático apoyado por un sensor láser.

Cámara principal : sensor de 108 megapíxeles (1/1,33 pulgadas), enfoque automático por detección de fase, equivalente a 83mm, estabilización óptica, valor de apertura f/1.8 y fotodiodos de 0,8 µm.

: sensor de 108 megapíxeles (1/1,33 pulgadas), enfoque automático por detección de fase, equivalente a 83mm, estabilización óptica, valor de apertura f/1.8 y fotodiodos de 0,8 µm. Ultra gran angular : sensor de 12 megapíxeles, tecnología Dual Pixel, enfoque automático, equivalente a 120mm, valor de apertura f/2.2 y fotodiodos de 1,4 µm.

: sensor de 12 megapíxeles, tecnología Dual Pixel, enfoque automático, equivalente a 120mm, valor de apertura f/2.2 y fotodiodos de 1,4 µm. Teleobjetivo 1 : sensor de 10 megapíxeles, tecnología Dual Pixel, enfoque automático, zoom óptico 3x, equivalente a 35mm, estabilización óptica, valor de apertura f/2.4 y fotodiodos de 1,22 µm.

: sensor de 10 megapíxeles, tecnología Dual Pixel, enfoque automático, zoom óptico 3x, equivalente a 35mm, estabilización óptica, valor de apertura f/2.4 y fotodiodos de 1,22 µm. Teleobjetivo 2 : 10 megapíxeles, tecnología Dual Pixel, enfoque automático, zoom óptico 10x, equivalente a 10mm, estabilización óptica, valor de apertura f/4.9 y fotodiodos de 1,22 µm.

: 10 megapíxeles, tecnología Dual Pixel, enfoque automático, zoom óptico 10x, equivalente a 10mm, estabilización óptica, valor de apertura f/4.9 y fotodiodos de 1,22 µm. Enfoque automático por sensor láser.

La app de cámara de Samsung sigue siendo una de las más completas del mercado, con una apabullante cantidad de valores de zoom en el caso del modelo Ultra. Tenemos accesos rápidos al 0,6x, 1x, 3x y 10X pero, tras pulsar en ellos, se amplían las opciones hasta llegar a los 100 aumentos digitales.

No sigue sin convencer que haya opciones básicas como el modo noche que tenemos que añadir de forma manual desde 'más' y arrastrándola a la barra de modos, aunque no deja de ser una pequeña configuración que haremos la primera vez que dejemos el teléfono a nuestro gusto. El lector de QR está integrado, aunque no tenemos presencia de Google Lens en la interfaz de cámara.

Fotografía diurna

El Samsung Galaxy S22 Ultra tiene un buen apartado fotográfico, aunque es muy agresivo reduciendo ruido.

El Samsung Galaxy S22 Ultra, al igual que la generación anterior, vuelve a ser sobresaliente en HDR y balance de blancos. El de esta fotografía es prácticamente perfecto, a pesar de haber incidencia solar lateral. El tono de la foto tiende al neutro, muy similar a la interpretación automática de los Google Pixel.

Samsung es más agresivo reduciendo ruido en el S22 Ultra, por lo que no ganamos en detalle. No obstante, hay que mirar con lupa para darse cuenta

El nivel de detalle es bueno, aunque hemos notado que en esta generación los algoritmos de reducción del ruido son más agresivos, haciendo que las fotos estén más empastadas si ampliamos al máximo. Notamos este cambio en el procesado al mirar las fotos con lupa, ya que el look general de la fotografía es sobresaliente.

Una generación más, se hace buen trabajo rescatando información de las sombras, y volvemos a tener el pequeño pecado de perder cierta nitidez en esquinas. No obstante, nos ha gustado lo todo-terreno que es la cámara: no ha habido una sola fotografía en la que haya hecho un extraño, se haya confundido con el color o haya hincado la rodilla.

Sorprende a nivel de rango dinámico cómo trata de apaciguar las altas luces. En esta escena el sol brillaba por encima de las nubes con más fuerza de la que refleja la foto. Aunque no sea completamente fiel a la realidad, así se logra mantener a raya los quemados, por lo que se agradece esta agresividad en HDR.

Zoom y ultra gran angular

0,5 x | 1x | 3x | 10x | 30x | 100x

Samsung vuelve a incorporar dos teleobjetivos ópticos y estabilizados en su buque insignia. El zoom 100X sigue siendo testimonial, y es que será difícil no lograr una mancha cuando lo usamos. En esta escena sí que hemos logrado "bastante" detalle en las letras, tanto en 30x como en 100X.

1x | 3x | 10x

El trabajo más impresionante está tanto en el 3X como en el 10X. El procesado es el mismo de la cámara principal, por lo que hay reducción de ruido que apacigua un poco el detalle. No obstante, hace un gran trabajo disparando a estas distancias, y el 10X invita a hacer unas fotos a las que no estamos muy acostumbrados en otras alternativas de la competencia.

No es tan sorprendente el trabajo del ultra gran angular, con una notable pérdida de detalle y efecto acuarela en las esquinas. Es consistente en procesado con el resto de cámaras, pero desde el primer momento apreciamos que es el sensor con menos calidad del conjunto.

Modo retrato

No quiero asegurar que es el mejor en retrato, pero en mi opinión lo es.

Nunca se ha de aseverar que un móvil es el mejor en algún apartado fotográfico, ya que la competencia es amplia y una sola actualización puede cambiar las tornas. Sea como fuere, el retrato del Samsung Galaxy S22 Ultra es difícil de superar. La compañía tiene ahora un nuevo procesado de retrato, incluido un mapa de profundidad mucho más certero.

El retrato del Samsung Galaxy S22 Ultra es impecable. El nuevo mapa de profundidad roza la perfección y no se deja absolutamente nada fuera

Es impresionante cómo logra introducir incluso el cabello más fino dentro del mapa de profundidad, aislar por completo todos los elementos ajenos al fondo, respetar el HDR, el tono de la piel y el detalle.

Retrato 1x vs retrato 3X.

Podemos disparar el retrato con el teleobjetivo para obtener una escena más compactada, o en 1X (mi preferido con esta cámara). El resultado de recorte es igual de bueno en ambos, aunque brilla un poco más con el teleobjetivo, ya que se simula mejor el resultado de una cámara profesional.

Fotografía nocturna

Por la noche el Samsung Galaxy S22 Ultra mantiene el tipo. Tiene un buen rango dinámico incluso en condiciones de baja luz, vuelve a mantener a raya las altas luces para no sobreexponerlas y, aunque con un poco más de ruido lograríamos más detalle, de nuevo hay que ampliar al máximo para notar efecto acuarela.

Auto vs modo noche.

El modo noche no es demasiado agresivo en situaciones medianamente iluminadas. Sí que logramos más información en la escena, sin cambiar demasiado el balance de blancos o colores de la imagen. Por lo general, recomendamos activar el modo noche solamente cuando apenas haya luz, ya que el trabajo en automático es más que correcto.

0,5x | 1x | 3x | 10x.

El modo noche también funciona con el 3X y el 10X, aunque este último sufre demasiado de noche, ya que le cuesta bastante estabilizar la imagen. No obstante, es de agradecer poder utilizar todos los sensores incluso por la noche.

Estoy educando a mi subconsciente. Si me dan ganas de sacar el móvil cuando estoy de tapas, es que la cámara es buena y merecerá la pena.

En entornos nocturnos con algo de luz artificial (como un interior), es espectacular la cantidad de luminosidad que capta y lo fácil que le resulta obtener detalle, aunque no sea un entorno de luz natural. De nuevo, destacar el trabajo del balance de blancos (algo no muy fácil de trabajar en luz artificial) y el buen ejercicio con la colorimetría.

Selfie

El trabajo con el selfie, un año más, es sobresaliente. El modo retrato trabaja casi de forma tan digna como en las cámaras traseras, el HDR cumple su función, y tanto el detalle como color y balance de blancos son dignos de mención. Estamos ante uno de los mejores selfies de la gama alta, sin quemados de ningún tipo por más que el sol incida con fuerza.

Vídeo

Hasta 8K en 30 FPS podemos grabar con el S22 Ultra, algo que no recomendamos por la falta de estabilización. Salvando esta cifra testimonial, la grabación de vídeo es bastante buena, así como el trabajo de estabilización. Podemos grabar con gran angular y los dos teleobjetivos, siendo especialmente espectacular la grabación con el 10X.

Samsung Galaxy S22 Ultra, la opinión de Xataka

El Samsung Galaxy S22 Ultra es, sin duda, uno de los mejores teléfonos Android del momento. Es un espectáculo a nivel de software, la cámara ha mejorado procesando el mapa de retrato, los teleobjetivos se comportan de forma notable y el conjunto del terminal es sobresaliente. El único punto a mejorar es el rendimiento, que aún tiene margen hasta el lanzamiento del terminal.

El Samsung Galaxy S22 Ultra es puro espectáculo a nivel de hardware, aunque han de gustarte los Galaxy Note para enamorarte de él

La batería no es un espectáculo, pero aguanta una jornada intensa sin mayor problema, el principal objetivo de cualquier teléfono. Además, la mejora en carga rápida hará que cargar los 5.000mAh no sea tan tedioso como en la generación anterior, por lo que "se compensa" ligeramente la pérdida de autonomía.

En lo personal, entiendo el movimiento de convertir a los S Ultra en los nuevos Note, aunque si no eres amante del diseño anguloso, el modelo para ti será el S22+, que mantiene la línea anterior de la familia.