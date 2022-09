Apple ha llegado tarde al Always on Display. Y ha puesto en evidencia cómo se usaba en Android

Puede que no te acuerdes pero, ya en 2009, Nokia introdujo en el N86 un modo Always on Display que mostraba siempre la hora. Esta tecnología fue evolucionando en los Nokia Lumia de los años posteriores, pero quien logró apoderarse de ella fue Samsung, haciendo que fuera la característica estrella en su familia S.

El modo Always on Display en Android siempre ha estado muy limitado, principalmente por las implicaciones que tiene el mismo a nivel energético. Suele ser una pantalla negra, con algunos iconos de notificación y el reloj, para que de un vistazo tengamos una aproximación a los contenidos del teléfono. Con la presentación del iPhone 14 Pro, tal y como ya hizo con los widgets, Apple ha puesto sobre la mesa que hay otra forma de interpretarlos.

El Always on Display no tenía por qué ser una pantalla negra

Hay dos tipos de persona: las que activan el modo Always on Display y las que no. En el caso de las segundas, una de las razones para no activarlo puede venir dada por la poca información e interacción que permitía este modo.

El modo Always on Display suele ser una solución para, de un vistazo, ver la hora y las notificaciones. Pero estas no se muestran completas ni se puede interactuar en la mayoría de teléfonos

La mayoría de estos modos no muestran más que los iconos de la apps que están enviando notificaciones (por ejemplo, un icono con el logo de WhatsApp, pero no el mensaje completo), no dejan responder desde el modo AOD y, en definitiva, esta pantalla queda muy lejos de lo que vemos en la pantalla de bloqueo.

Así luce en pleno 2022 en los móviles de OnePlus

Con el iPhone 14 Pro, Apple quiere una aproximación distinta, y que puede tener bastante más sentido: el modo Always on Display no tiene por qué renunciar a la información de la pantalla de bloqueo. La solución es relativamente sencilla, hacer que el modo AOD no sea más que una atenuación de dicho lockscreen, mostrando exactamente los mismos widgets, notificaciones al completo e información.

La transición entre el modo de pantalla activa y la pantalla de bloqueo también será bastante más suave que Android. Basta con tocarla para que se encienda y accedamos al lockscreen y, al ser la interfaz exactamente la misma, no hay más que la animación de iluminación del panel.

Pantalla de bloqueo | Always on Display

Apple ni siquiera se rinde al blanco y negro. Simplemente reduce el brillo de la pantalla y hace que la pantalla refresque a 1 Hz. Esto es un dato importante, ya que hay numerosos teléfonos que muestran una pantalla Always on Display mientras refrescan a 60 Hz, disparando así su consumo energético.

Según la propia web de Apple (aunque quedará por comprobar de primera mano si esto es cierto), este modo apenas tendrá impacto en la autonomía, y se desactivará cuando el móvil esté sobre la mesa boca abajo o en el bolsillo. Como es habitual, Apple ha llegado a tarde a una función tan demandada, aunque ha demostrado que había bastantes posibilidades con este modo.