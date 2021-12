Modo Always On Display en Android: qué es y cómo activarlo

Vamos a explicarte qué es y cómo activar el modo de Always On en Android, que también puede llamarse Always On Display o Pantalla Siempre Encendida. Es un modo realmente útil que te va a ayudar a ahorrar batería al no tener que encender la pantalla de tu móvil a propósito para mirar algunos tipos de información básica.

Este es un modo que en cada móvil Android puede aparecer de diferente manera y con distintas opciones, ya que siempre depende de cómo lo implemente cada fabricante. Sin embargo, vamos a intentar darte unas explicaciones generales que te sirvan para cualquier dispositivo.

Qué es el modo Always On

El modo Always On es como se le suele llamar a cuando al apagar la pantalla del móvil se queda un reloj encendido, u otros elementos que le acompañan. Literalmente quiere decir pantalla siempre encendida, y se refiere a esos elementos que puedes programar para que se sigan viendo mientras mantienes la pantalla apagada.

Por lo general, el modo de pantalla siempre encendida suele utilizarse para mostrar el reloj. De esta manera, no tienes que encender la pantalla cada vez que quieres mirar la hora, y te vas a ahorrar mucha batería al no tener que hacerlo cada vez. Por lo tanto, es algo que te ayuda a ahorrar batería a la hora de ver ciertos tipos de información básicos.

Dependiendo de cada fabricante, también se pueden añadir otros elementos al Always On, como por ejemplo un calendario o incluso la información meteorológica. También puedes añadir iconos de notificaciones para saber si te ha llegado un correo electrónico, un WhatsApp, u otro tipo de notificación que consideres importante.

Cómo activar el modo Always On

El proceso para activar el modo Always On depende de cada fabricante y dispositivo. En el Android básico de los Pixel y otros teléfonos está en la sección de Pantalla de bloqueo de la configuración, aunque puede que en otros móviles tengas que buscar un poco más. Pero debería estar en un sitio lógico, como en configuración de pantalla o algo relacionado con la pantalla de bloqueo.

Ahora, solo te queda buscar y activar la opción de pantalla encendida. Esta opción puede tener diferentes nombres dependiendo de cada fabricante. En ocasiones puede ser pantalla siempre encendida, Always On, Always On Mode, o como en los Google Pixel de la captura, Mostrar siempre información y hora. Aquí, tendrás que buscar por tu cuenta el modo y activarlo.

Lo más rápido es que utilices el buscador de los ajustes de Android, que está arriba del todo. En este buscador, escribe términos como always on, siempre o pantalla, y luego buscar en los resultados si hay alguna referencia a algo parecido al modo de siempre encendido.

Dependiendo del móvil, hay casos en los que también podrás elegir qué otros elementos quieres mostrar en este modo de pantalla siempre encendida. En los Pixel no hay mucho que elegir, pero en los móviles de otros fabricantes podrías encontrar una gran variedad de diseños, opciones y personalización.