Un hombre pagó 23 dólares por una caja de PC en una subasta. Descubrió en su interior una CPU de 24 núcleos y una RTX 3080 Ti

Las subastas online están llenas de oportunidades inesperadas, pero pocas historias sorprenden tanto como esta. Imagina entrar a una plataforma local de segunda mano con la idea de conseguir una simple caja de ordenador. No buscas nada espectacular, solo un chasis amplio para futuros proyectos, algo funcional y barato. Haces una puja baja, casi simbólica, y no esperas más que un artículo básico envuelto en cartón. Sin embargo, al recogerlo, algo no cuadra: pesa más de lo previsto, suena distinto, y lo que parecía una compra rutinaria se convierte en el principio de una anécdota que arrasa en Reddit.

La historia se conoció a través de Reddit, donde el comprador publicó el hallazgo en r/pcmasterrace. Según imágenes publicadas por “LlamadeusGame”, la caja no estaba vacía ni contenía piezas antiguas, sino un ordenador completo de gama alta. En sus fotos se aprecia una placa base TRX40 AORUS Pro WiFi con un procesador AMD Ryzen Threadripper 3960X de 24 núcleos, acompañado de 256 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Aunque el interior muestra polvo acumulado, la captura de pantalla compartida por el usuario indica que el sistema funciona y reconoce todo el hardware.

Cuando una puja barata se convierte en tesoro

Los datos de la operación están disponibles en el sitio web de Capital City Online Auctions, donde el lote sigue publicado. Es el número 123 y describe una caja Fractal Design Define 7 XL, con precio de 317,99 dólares. La puja final fue de 23,50 dólares más comisión, según la ficha oficial. Las imágenes asociadas al anuncio apenas mostraban la caja dentro de un cartón y una foto de catálogo, sin dar pistas de su contenido real.

El contraste entre el precio pagado y el valor real de los componentes es llamativo. Según los precios de lanzamiento de AMD y NVIDIA, solo el procesador Ryzen Threadripper 3960X se vendía originalmente por 1.399 dólares, mientras que la RTX 3080 Ti superaba los 1.100 dólares en su salida en 2022. Incluso con la depreciación actual, el conjunto completo puede alcanzar miles de dólares en el mercado de segunda mano, especialmente por la gran cantidad de memoria RAM.

El anuncio de Capital City Online Auctions incluía advertencias claras: todos los artículos se vendían “as-is”, sin garantía, ni posibilidad de devolución. También insistía en que las pujas debían basarse en la descripción escrita y no en las imágenes, que podían ser de archivo. La recogida solo era presencial, sin opción de envío, y la normativa del sitio establece que cualquier disputa debe resolverse mediante arbitraje en Ohio.

El caso plantea una cuestión interesante: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un comprador en una situación así? El usuario pagó lo que indicaba la puja y recogió el artículo según las normas, por lo que no ha incumplido ninguna regla de la subasta. Sin embargo, algunos comentaristas en Reddit se preguntan si debería haber avisado a la empresa para corregir lo que parece un error de catalogación. La política de Capital City Online Auctions deja claro que las ventas son definitivas, pero el debate ético sigue abierto: ¿aprovechar la suerte o devolver el hallazgo?

La compra de esta caja de PC recuerda que en las subastas online siempre hay un componente de riesgo y sorpresa. En este caso, el comprador obtuvo un equipo de alto nivel por el precio de una pieza de chasis. Más allá del golpe de suerte, la historia subraya la importancia de leer la letra pequeña y revisar los lotes antes de cualquier movimiento.

Imágenes | LlamadeusGame (Reddit) | Capital City Online Auctions

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Una versión de este artículo se publicó en septiembre de 2025