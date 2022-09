iPhone 14 Pro y 14 Pro Max: un salto histórico en cámaras y un adiós (a medias) al notch

Y llegó el momento. Apple acaba de anunciar los iPhone 14 y iPhone 14 Plus . Junto a ellos llegan los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, dos modelos que llegan con bastantes cambios respecto a la generación anterior. Adiós al notch y la promesa de contar con el procesador más potente y eficiente del mercado.

Estas son todas las características y especificaciones técnicas de los iPhone 14 y iPhone 14 Pro Max, dos modelos que rompen récords tanto en especificaciones como en precio, y es que estos dos teléfonos son los más caros que jamás ha comercializado Apple. Veamos qué esconden.

El adiós al notch

Los rumores lo dejaban caer, y queda confirmado. Los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max son los primeros iPhone, desde el iPhone X, en decir adiós al notch. Lo sustituyen por un sistema algo menos intrusivo, en el que se incluye Face ID.

Este nuevo sistema interactúa con el sistema, al contrario del tradicional notch. Apple lo llama Dynamic Island, actuando como una suerte de LED de notificaciones que cambia su largo según el contenido que nos esté llegando. No solo funcionará con aplicaciones nativas, sino que está abierto a apps de terceros, para que cualquier aplicación pueda interactuar con la nueva isla.

El resto del diseño es similar a lo visto la generación pasada, acero inoxidable, cristal mate en la parte trasera, y un enorme módulo de cámaras.

El Always on Display llega al iPhone

La pantalla repite con 6,1 y 6,7 pulgadas, full HD+, con tasa de refresco adaptativa de 120Hz. Por primera vez en la historia del iPhone, llega el Always On Display. Al contrario que en Android, no es una pantalla negra. Será una atenuación del contenido mostrado en la pantalla de bloqueo.

Por supuesto, estos nuevos iPhone estrenan el nuevo Apple A16 Bionic, procesador de 4 nanómetros. Promete ser un 20% más eficiente que el A15 bionic, amén de notablemente más potente.

La mejor cámara en un iPhone

Los iPhone 14 Pro y Pro Max estrenan, por primera vez, un sensor de cámara de 48 megapíxeles con Pixel Binning. Es un 65% más grande que el del año pasado, con OIS integrado en el sensor.

Apostar por esta combinación de 4 píxeles en 1 (para disparar a 12 megapíxeles), es algo ya visto en Android, aunque Apple promete apoyarse en su ISP para que cobre más sentido. Prometen el doble de luminosidad en todos los sensores (en condiciones de baja luz).

El telefoto también estrena sensor

