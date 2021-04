Qué iPhone comprar: mejores recomendaciones en función de presupuesto, gustos y calidad precio

Hay pocos fabricantes de móviles que levanten tantas pasiones como Apple. Y es que hay quien no quiere un teléfono, quiere un iPhone y no es solo cuestión del sistema operativo iOS. Los iPhone son conocidos por su propuesta y precio premium, si bien los de Cupertino han ido diversificando su mercado tanto con más modelos como con teléfonos "veteranos" que siguen en el catálogo. Si quieres un iPhone y no tienes claro cuál comprar, en este artículo buscamos el mejor móvil iPhone de 2021 en función de diferentes criterios.

Cómo elegir un iPhone

La "cosecha" de nuevos iPhone llega como la de la uva: en septiembre, si bien los teléfonos de Apple también han sufrido en sus carnes los retrasos de la pandemia, lo que provocó que el año pasado la Keynote se hiciera esperar algunas semanas.

Asimismo Apple suele aprovechar para renovar sus iPad allá por los meses de marzo - abril y esa fecha es elegida por los de Cupertino también para los dos iPhone SE, si bien fue necesario esperar cuatro años entre ambos modelos.

Así pues, los meses de Keynote son buen momento para hacerse con los de la hornada anterior a precio más bajo. Aunque Apple comenzó lanzando un iPhone, con el paso de los años Apple ha ido ampliando sus propuestas llegando a presentar hasta cuatro modelos de una vez. Fue precisamente en 2020, con los iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max y la novedad del iPhone 12 Mini.

La estrategia de Apple para su catálogo de teléfonos pasa por contar con los modelos de la última hornada y quedarse con ciertos modelos de años anteriores, a los que rebaja su PVP. Eso sí, en otros comercios podemos encontrarlos más baratos respecto a su precio de venta recomendado (y actualizado).

Así, su catálogo actual está conformado por:

iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 Mini, de la Keynote de otoño de 2020.

iPhone SE (2020)

iPhone 11, de la Keynote de otoño de 2019.

iPhone XR de la Keynote de otoño de 2018.

Elijas el iPhone que elijas, hay ciertas particularidades a tener en cuenta a la hora de elegir un móvil de Apple:

El tamaño de su pantalla . Aunque en general los paneles de Apple ofrecen una gran experiencia de uso (algo que puedes comprobar en nuestros análisis), la diferencia de diagonal es notable, yendo desde los 4,7" del iPhone SE (2020) a los 6,7 pulgadas del iPhone 12 Pro Max.

El diseño, aunque aquí hay poca discordancia en la actualidad : la vasta mayoría de su catálogo cuenta con una pantalla que ocupa casi toda su superficie salvo el notch, valiéndose del reconocimiento facial y los gestos para su manejo. Si prefieres algo más conservador, el iPhone SE (2020) cuenta con el diseño del iPhone 8, esto es, bordes y botón Home con Touch ID.

iOS es un sistema operativo estable, optimizado y fluido que proporciona años de actualizaciones . En este sentido, todos los modelos a la venta disponen de años de soporte, pero los modelos más veterano cuando se actualizan suelen carecer de las últimas y más novedosas funciones. ¿Necesitas tener lo último?

El espacio de almacenamiento . Los iPhone no tienen ranura para introducir tarjetas SD, por lo que servicios de la nube al margen, el espacio que elijas en el momento de compra será el que tendrás. Ojo porque esta característica es responsable de que muchos usuarios renueven su teléfono. Busca un equilibrio entre presupuesto, el uso que le vas a dar y cuánto tiempo estimas que estarás con tu nuevo iPhone. Y ten en cuenta que las apps y las fotos/vídeos de calidad cada vez ocupan más.

Apple no suele proporcionar datos de mAh de sus baterías sino de autonomías con el uso, teniendo en cuenta tanto su capacidad como la eficiencia del hardware y software. En todo caso, es fácil dar con la cifra para comprobar que su modelo más premium actual, el iPhone 12 Pro Max, tiene una pila de 3687 mAh, alejado de los 5.000 mAh que encontramos en unos cuantos Android. En este sentido, merece la pena echar un vistazo a nuestros análisis para saber su autonomía en tiempo real. Además, los iPhone 12 Pro/Pro Max disponen de la carga más rápida (20W frente a los 18W de los iPhone 12/12 Mini y iPhone 11), aunque eso sí, recuerda que la última generación viene sin cargador.

Mejores iPhone (2021)

Especificaciones al margen, para realizar esta guía de compra hemos consultado nuestras comparativas, análisis y también a los editores de Xataka especializados en smartphones por su experiencia.

En ciertos casos la elección ha sido unánime, en otros hemos propuesto varias alternativas al considerar que más de un terminal se ajusta al criterio de búsqueda en base a nuestras pruebas.

Si no quieres gastar más de 500 euros

Salvo que encuentres una gran oferta u optes por un modelo reacondicionado, el teléfono es el iPhone SE (2020) (489 euros). El regreso de este icónico modelo llegó con la estética del iPhone 8 y el corazón del iPhone 11, es decir, el chip A13 Bionic.

Cuando lo probamos lo que más nos gustó fue la experiencia que ofrece tanto por rendimiento como por calidad de la pantalla, IPS LCD de 4,7" con resolución 1.334 x 750 px y tecnología True-tone y la rapidez y funcionalidad del clásico botón Home.

En todo caso, es una buena opción tanto si tu presupuesto es ese y quieres un iPhone como si prefieres el manejo más conservador que da el botón Home o si quieres un teléfono compacto. Ojo porque aunque sea un móvil compacto teniendo en cuenta lo que es habitual hoy en día, los bordes de este teléfono son notables.

Puedes encontrar el modelo de 64GB desde 439 euros, pero a no ser que seas un usuario muy muy ligero que no planea instalar muchas apps, nuestra recomendación es que vayas por el modelo de 128GB.

Si no quieres gastar más de 600 euros

En este rango de precios la opción es el iPhone XR (575 euros), un modelo que cuenta ya con tres años en el mercado pero que sigue siendo una magnífica opción por rendimiento (monta el chip A12 de los iPhone XS), los resultados de su única lente y su autonomía. Además cuenta con el diseño más actual de los iPhone, esto es, con notch.

Como sucede con el iPhone SE (2020), nuestra recomendación es ir por el modelo de 128GB... aunque se salga un poco de presupuesto. En este sentido y teniendo en cuenta el pequeño incremento, a no ser que tu presupuesto sea inamovible, valora el iPhone 11, que es un año más joven y tendrá un periodo más largo de actualizaciones (el iPhone XR es el modelo más veterano del catálogo actual de teléfonos de Apple).

Si no quieres gastar más de 700 euros

El iPhone 11 (666 euros) fue el bestseller de la manzana mordida del año pasado, un terminal en el que de nuevo volvió a brillar la fluidez de iOS con el potente chip A13 Bionic bajó el capó. El "heredero" del iPhone XR repetía buenos resultados en fotografía (aunque esta vez con doble lente), subiendo un peldaño gracias a la estabilización de vídeo.

Este iPhone 11 es una buena opción por su diseño actual, gran rendimiento, fotografía y además es un modelo relativamente nuevo, por lo que las actualizaciones están aseguradas durante años.

Como en casos anteriores, aunque el modelo base parta de los 64GB, seguimos recomendando el modelo de 128GB.

Si buscas el mejor iPhone en calidad precio

Ir por el modelo con mejor relación calidad precio del catálogo de Apple supone estirarse un poco hasta alcanzar el iPhone 12 (879 euros), un modelo que repite la receta del éxito de los previos iPhone XR y iPhone 11, con un diseño moderno y actual, un rendimiento muy fluido con el músculo del procesador más potente de Apple, los buenos resultados de su cámara y un salto cualitativo en su pantalla, de OLED brillante y con mayor resolución respecto al iPhone 11.

Pese a pertenecer a la última hornada, el modelo base es de 64GB, así que nuestra recomendación es aprovechar las ofertas e ir por el de 128GB.

Si lo que buscas es la mejor cámara

El iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max son los modelos más ambiciosos de Apple hasta la fecha. Aunque se diferencian en el tamaño, ambos comparten propuesta fotográfica compuesta por una triple lente de 12 + 12 + 12 capaz de grandes resultados, grabar vídeo 4K a 60 fotogramas por segundo y con Dolby Vision.

Ambos terminales están en la zona noble de los móviles con mejor cámara de la actualidad. Cuando probamos el iPhone 12 Pro (1149 euros) destacamos especialmente su realismo en foto y vídeo y la estabilización y además ganas en manejabilidad al ser más compacto que el Max.

Si quieres un iPhone compacto

La pasada Keynote Apple sorprendía con un teléfono que nada a contracorriente de las tendencias actuales. Y es que cada vez los smartphones son más grandes. En ese mar de phablets, Apple presentaba el contenido iPhone 12 Mini (807 euros).

En nuestro análisis de este terminal destacamos lo cómodo y manejable que resulta su tamaño, su rendimiento sobresaliente gracias al conjunto del chip A14, 4GB de RAM y iOS y su cámara, idéntica a la del iPhone 12 y que ofrece un gran resultado especialmente de día. Eso sí, apostar por un teléfono compacto tiene una cara B: la batería puede quedarse corta.

El modelo base parte de los 64GB, por lo que de nuevo, volvemos a recomendarte la versión de 128GB... además es bastante frecuente encontrar ofertas que reducen la diferencia de precio.

Si buscas el mejor iPhone para jugar

El actual buque insignia de Apple es el mejor iPhone para jugar por desempeño, tamaño y calidad de la pantalla y su sonido estéreo.

El iPhone 12 Pro Max (1259 euros) comparte procesador con el resto de los iPhone 12 y 6GB de RAM con el modelo Pro a secas, es el modelo más cómodo para jugar por el tamaño y características de su pantalla: un panel Super Retina XDR OLED de 6,7" con resolución FHD+ y HDR10 para una experiencia multimedia de alto nivel en este tipo de dispositivos.

Si lo que buscas es la mejor autonomía

El iPhone 12 Pro Max (1259 euros) es el más grande, albergando una batería de 3687 mAh que lo coloca en posición aventajada frente a los iPhone 12/12 Pro (ambos con 2.158 mAh), teniendo en cuenta que además cuenta con lo último en hardware y software.

No obstante, los iPhone XR y iPhone 11 también ofrecieron buenas cifras de autonomía en nuestras experiencia de uso y cuentan con pilas de 2942 mAh y 3110 mAh, de modo que también se postulan como buenas opciones para quienes busquen pasar lo menos posible por el enchufe.

Si buscas el iPhone con 5G más barato

Los iPhone 12 son los únicos teléfonos de Apple que cuentan con 5G, por lo que si buscas el iPhone más barato con lo último en conectividad, tu candidato es el iPhone 12 Mini (807 euros).

Actualizado en marzo de 2021 con más información, mejores precios y modelos disponibles

