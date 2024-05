Todos los tipos de soporte para llevar el teléfono móvil en el coche: guía de compra para elegir el modelo más adecuado

Aunque la mayoría de vehículos actuales disponen de ordenador de a bordo controlado a través de una pantalla táctil, sigue siendo necesario tener el teléfono cerca y conectado. Si el coche es más antiguo, probablemente no habrá pantalla ni ordenador de a bordo y tendremos que recurrir al smartphone para tareas como usar el GPS o los servicios de música en streaming. Sea como sea, el teléfono ha de situarse en un lugar seguro para la conducción y para su integridad, para lo cual usaremos un soporte de teléfono móvil para coche.

¿Qué soporte de teléfono móvil para coche comprar? La comodidad a la hora de mirarlo y el diseño del interior de nuestro vehículo marcan la decisión. En cualquier caso, máxima precaución a la hora de mirar al móvil mientras conducimos, porque ya es la principal causa de accidentes al volante y además su uso durante la conducción está sancionado por la DGT.

Nuestra selección de soportes de móviles para coche, de un vistazo

Qué tener en cuenta a la hora de elegir un soporte de móvil para coche

Como anticipábamos en la introducción, aunque los coches son esencialmente iguales, el diseño y las formas del interior del vehículo pueden variar en función de marcas y modelos, impidiendo o facilitando la fijación del soporte.

Los soportes para teléfonos móviles se fijan en la parte delantera, a la vista del conductor, en lugares como el salpicadero, la rejilla de ventilación, en la radio, volante o incluso en el espejo retrovisor. La cuestión es que permitan ver la pantalla sin realizar esfuerzos ni alterando la postura de conducción.

Una cuestión de sentido común, pero también de legislación. Como detalla el artículo 18 del Reglamento General de Circulación:

"El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos (artículo 11.2 del texto articulado).

Se considera incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD. Se exceptúan, a estos efectos, el uso de monitores que estén a la vista del conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión de acceso o bajada de peatones o para la visión en vehículos con cámara de maniobras traseras, así como el dispositivo GPS".

En este sentido, la legislación no es específica a la hora de prohibir una ubicación concreta de soportes para móviles en el coche, pero como iremos viendo, no todos los lugares son igual de cómodos, seguros y prácticos.

Otro aspecto interesante a la hora de elegir un soporte para llevar el teléfono en el coche es conocer la forma en la que sujetan el terminal, habitualmente de dos formas: mediante un sistema de pinzas o bien de forma magnética.

Si optamos por un soporte de tipo pinza tendremos que asegurarnos de que nuestro teléfono quepa entre ellas, bien sea horizontal o verticalmente. Lo bueno de este diseño es que la fijación es fuerte y no es necesario añadir nada el teléfono, aunque no podremos rotarlo.

Los modelos con fijación magnética suelen ser más compactos y discretos, además de permitir fijar el teléfono tanto horizontal como verticalmente, así como rotarlo. Eso sí, será necesario adherir una pegatina magnética en la parte trasera del teléfono para su fijación, algo que estropea la estética del smartphone.

Soportes para teléfono móvil que se fijan en la rejilla de ventilación

La rejilla de ventilación es una zona muy común para fijar el teléfono móvil por su ubicación privilegiada, en la zona frontal y lateral del salpicadero, sin entorpecer la visión ni la maniobrabilidad del conductor. Por este motivo, es uno de los tipos de soportes para móviles más comunes en el mercado.

Eso sí, como punto débil, cuando conectamos el aire acondicionado o la calefacción, el terminal se ve sometido a cambios bruscos de temperatura. Asimismo, no todas las rejillas de ventilación son compatibles.

Soporte magnético Yosh

Muy buen precio para este soporte de Yosh 11,99 euros que se fija en la rejilla del coche. La parte en contacto con el coche es ajustable y blanda, para no deteriorar la rejilla y adaptarse a su forma. La zona que está en contacto con el teléfono es de goma con un imán en su interior, que permitirá fijar la pegatina que adheriremos en la parte trasera del teléfono. Se trata de un modelo muy económico, compacto y funcional.

YOSH Soporte Móvil Coche para Rejillas del Aire PVP en Amazon — 11,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soporte magnético Ugreen

La marca de accesorios Ugreen (17,99 euros) cuenta en su catálogo con un modelo muy similar en cuanto a diseño y fijación, este soporte muy compacto y discreto que apenas se ve por sus dimensiones y acabado.

UGREEN Soporte Imán Coche Movil Hoy en Amazon — 17,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soporte Spigen QS11

Spigen es una marca popular por sus accesorios robustos y resistentes para móviles, entre ellos este soporte magnético, el Spigen QS11 (17,99 euros), que destaca por sus destaca por sus acabados y materiales. El Spigen QS11 tiene un original diseño hexagonal bastante compacto y minimalista.

Spigen KUEL [QS11] Hoy en Amazon — 17,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Pinza Ugreen

Otro modelo de Ugreen (17,99 euros), también para la rejilla de ventilación y con un sistema de fijación de pinzas, aunque esta vez con tres garras retráctiles para que el teléfono no se mueva nada. Están recubiertas por goma antideslizante para no deteriorar el terminal y es válido para modelos de 3,5 a 6".

UGREEN Soporte Móvil Coche Hoy en Amazon — 17,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soporte Baseus con cargador

Este soporte de ESR (43,99 euros) cuenta con un diseño atractivo y además funcional: no solo fija el teléfono con un imán a la rejilla de ventilación, sino que permite cargarlo de forma inalámbrica para aquellos dispositivos compatibles, ajustando la velocidad de carga.

ESR Cargador Inalámbrico HaloLock Hoy en Amazon — 43,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soportes para teléfono móvil que se fijan en el salpicadero

Otra ubicación popular para los soportes de móviles es el salpicadero, una zona que comparte problemática y en algunos casos modelos compatibles con el parabrisas. Y es que situar el soporte con el consiguiente teléfono en el parabrisas reduce algo el campo de visión del conductor.

Eso sí, lo bueno es que todos los vehículos disponen de un amplio salpicadero, por lo que la compatibilidad es total y además podremos elegir la ubicación que más nos convenga.

Soporte salpicadero Ugreen

Muy original y robusto el diseño del soporte Ugreen (19,98 euros), que fija el teléfono en posición vertical en el salpicadero mediante un sistema de pinzas y con un brazo ajustable.

UGREEN Soporte Móvil Coche Salpicadero Hoy en Amazon — 19,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soporte magnético UGREEN

El soporte magnético UGREEN (14,39 euros) se fija al salpicadero con una ventosa y al teléfono con el sistema de imán y pegatina, permitiendo la rotación para mayor comodidad.

UGREEN Soporte Móvil Coche Magnético Hoy en Amazon — 14,39 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soportes para teléfono móvil que se fijan en el parabrisas

Otra opción es situar el teléfono móvil es en el parabrisas, fijándolo mediante un sistema de ventosas que permite una adherencia rápida y firme y una remoción igualmente rápida.

Lo bueno es que podemos elegir la zona que más nos guste y que, independientemente del modelo y marca de coche, todos cuentan con una luna para adherir el soporte. Lo malo es que elijamos la zona que elijamos, siempre obstaculizará una parte de nuestro campo de visión.

Soporte Niofind

Este asequible modelo de Niofind (11,99 euros) cuenta con una apariencia algo aparatosa, adheriéndose por un lado en la luna, por otro sobre el salpicadero para finalmente culminar fijando el teléfono en una posición muy cómoda para el conductor. Es apto para teléfonos de 4 a 6 pulgadas y permite rotarlos.

Niofind Soporte para Parabrisas Hoy en Amazon — 12,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soporte Belkin F8M978bt

Belkin es otra marca popular por sus accesorios para teléfonos móviles que, si bien suelen ser algo elevados, ofrecen un diseño y materiales de buena calidad. Este soporte Belkin F8M978BT (24,99 euros) es muy robusto y al mismo tiempo compacto. Dispone de una fuerte ventosa y una pinza para fijar el teléfono, proporcionándole libertad para girar e inclinarse para que nos resulte más cómodo su visionado. Otra baza de este modelo es su versatilidad, ya que también se puede fijar en el salpicadero.

Belkin F8M978BT Hoy en Amazon — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soportes para el móvil que se fijan al retrovisor

Otra ubicación para la que encontramos soportes para el móvil en el coche es el espejo retrovisor, un elemento común a todos los vehículos.

Este lugar deja el teléfono a la altura de los ojos, si bien tendremos que girar la cabeza para mirar la pantalla. Además, ocupa una parte del espacio visual del conductor.

Soporte Retoo

Fabricado completamente en plástico, el soporte para móviles Retoo (7,79 euros) permite incrustar el retrovisor en sus 4 patas y hacer lo propio con el móvil mediante un sistema de 3 anclajes que se ajusta mediante una ruleta, un procedimiento algo lento. Con este soporte, el teléfono queda siempre en horizontal, aunque se puede inclinar.

Retoo Soporte Universal Hoy en Amazon — 7,79 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soportes para móvil que se fijan en la ranura de CDs

Otra posible ubicación para el soporte de teléfonos móviles para coche es la ranura de CDs de la radio, un elemento poco común en los coches actuales. En este sentido, es indicado únicamente para modelos con las clásicas radios con lector de CD en el frontal.

Como ventaja, la ubicación no entorpece el campo de visión, aunque tendremos que bajar la mirada para ver la pantalla del teléfono. Eso sí, mientras uses el soporte, no podrás usar el lector de CDs.

Soporte UGREEN CD

Muy compacto y robusto, este soporte magnético de UGREEN (12,99 euros) se fija en la ranura de la radio y sujeta el teléfono con su triple brazo en forma de pinza.

UGREEN Soporte Móvil Coche CD Ranura Hoy en Amazon — 15,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soportes para móvil que se fijan en el volante

Otra posibilidad de fijación para el teléfono es el volante, una ubicación un tanto sorprendente teniendo en cuenta la proximidad a los ojos y el ángulo de inclinación, algo que hace que no resulte muy cómodo. Asimismo, esta ubicación podría ser incómoda a la hora de realizar maniobras.

Finalmente, y aunque todos los coches disponen de volante, las dimensiones de los smartphones hacen que no siempre vayan a caber en el interior de este elemento. No es muy frecuente encontrar soportes de este tipo.

Soporte VBESTLIFE

Con un diseño similar al anterior, pero completamente en negro, el soporte de VBESTLIFE (9,45 euros) se fija al volante con una cinta y al terminal mediante dos pinzas. Está fabricado en plástico y aluminio y en este soporte caben modelos de 5,5 a 7,5 centímetros.

VBESTLIFE Soporte Universal Hoy en Amazon — 8,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soporte MMOBIEL

Fabricado con silicona y plástico, el soporte MMOBIEL (6,99 euros) se ajusta al volante con una cinta y al terminal con dos pinzas que se estiran hasta ofrecer una anchura de 8 centímetros.

MMOBIEL Soporte Universal para Móvil para Volante Coche Hoy en Amazon — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

