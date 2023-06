Qué pantalla con Android Auto para tu coche comprar: guía de compra con mejores recomendaciones y consejos

El sistema de infoentretenimiento de los coches ha avanzado mucho durante los últimos años, haciéndolos más inteligentes y más adaptados al conductor. Todavía no existe el ‘Coche Fantástico’ como tal, pero sistemas como Android Auto han mejorado mucho la experiencia del conductor en el vehículo. Lo mejor de todo es que, puede prácticamente en cualquier coche si nos hacemos con una pantalla compatible.

Android Auto: qué es y como funciona

Conocido ya de sobra, Android Auto es una interfaz lanzada por Google en 2015 que nos da acceso a algunas de las funciones del sistema operativo Android de nuestro smartphone compatibles con la conducción a través de la pantalla de nuestro coche. Este sistema permite usar desde la pantalla del coche (nativa o instalada postventa) algunas aplicaciones básicas como WhatsApp, Spotify, Apple Music, Google Maps, etc para evitar el uso del móvil cuando estamos al volante.

Este sistema, integrado en una pantalla táctil, también se puede controlar por voz con la inclusión de Google Assistant. Con esto se consigue no desviar la atención de la carretera en ningún momento. Es posible que tu coche ya lo tenga y sea compatible. Pero si no lo es, puedes comprarte una pantalla independiente para ponerlo por tu cuenta.

Su funcionamiento es muy sencillo, ya que se basa en vincular el teléfono al sistema de infoentretenimiento, mediante una conexión por cable o inalámbrica. Muchos fabricantes de vehículos integran pantallas con un sistema operativo propio compatibles con Android Auto, pero, en todo caso, se necesita el teléfono móvil para mostrar las apps, los contactos de la agenda o las playlists de música.

Aunque es un sistema altamente actualizable, no lo notaremos demasiado a nivel estético o de interfaz, ya que estos cambios suelen ser a nivel de código. Son mejoras internas que hace Google para dotar de más estabilidad al sistema o para corregir errores, por eso no se ven demasiadas mejoras notorias, aunque suelen estar ahí. La premisa de la compañía es que Android Auto nos evite el mayor número de distracciones posibles cuando vamos al volante.

Cuenta con dos formas de actualizarse: mediante versiones Beta y versiones estables. La forma de conseguir una Beta es apuntándose a un programa para usuarios selectos que pueden probar las nuevas funciones antes que nadie para detectar errores. Tanto la Beta como las actualizaciones oficiales se obtienen de Google Play.

¿Puede tener pantalla con Android Auto tu coche por muy antiguo que sea? Compatibilidad y legalidad con la DGT

Cada vez que realizamos un cambio relevante en el coche, aparece el temor de si habrá problemas en un control de la Guardia Civil o si superará la ITV. Hay que tener muy claro que este tipo de modificaciones no tienen ningún tipo de problema a nivel legal ni en la inspección del vehículo.

Con estas pantallas, al tener una instalación sencilla, no se necesita una homologación o un proyecto técnico para superar la ITV. Tal y como marca el Manual de Reformas de Vehículos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la norma 8.20 excluye de realizar informe de conformidad a dispositivos de navegación, multimedia y aparatos de radio instalados en el hueco de origen del salpicadero.

Además, Google trabaja con varios fabricantes para lanzar pantallas compatibles con Android Auto, totalmente homologadas, para instalarlas en coches que no las llevan de fábrica, integrándolas en el salpicadero sin ocupar un espacio extra. Las podemos encontrar de marcas como Blaupunkt, JBL, JVC, Mongoose, Panasonic, Pioneer, Sony o Unimax entre otras.

La DGT permite todos estos dispositivos, incluidos los soportes con ventosa, siempre y cuando no obstaculicen la visión al conducir. Además, en la Ley Sobre Tráfico no se ha documentado ningún impedimento o limitación para instalar una pantalla con Android Auto, por lo que no hay riesgo de sufrir una sanción.

De hecho, tener esta pantalla evitaría usar el móvil al volante, acción que sí conlleva multa por parte de la Guardia Civil y agentes de otros cuerpos policiales, con castigos cada vez más duros por los riesgos que supone hacerlo en carretera. Este tipo de infracción tiene una sanción de 200 euros y entre tres y seis puntos del carné de conducir.

Factores a tener en cuenta para elegir la pantalla de coche con Android Auto ideal

Tipos de DIN

DIN quizás es el término que más aparece cuando miramos las fichas técnicas de autorradios o pantallas para el coche, más allá de si cuenta con Android Auto o Apple CarPlay.

‘DIN’ viene del alemán y es el acrónimo para Deutsches Institut für Normung, que significa Instituto Alemán de Normalización. Simplemente determina las dimensiones de la radio del coche.

Traducido en medidas, una pantalla 2 DIN mide sobre los 180 x 100 milímetros, mientras que las 1 DIN se quedan en 180 x 50 milímetros, la mitad de alta que la anterior. Un aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir el modelo, porque no todos los coches permiten encajar una pantalla 2 DIN, así que debes asegurarte antes de las medidas de tu vehículo.

Es solo una especificación física, pero trae consigo otras mejoras si podemos elegir una de 2 DIN: a mayor tamaño, más prestaciones puede incorporar la pantalla con Android Auto, como un panel de más pulgadas, GPS, Bluetooth, panel de control y más.

Requisitos del móvil al que se va a conectar

Android Auto tiene algunos requisitos para poderse usar; debe existir una compatibilidad entre el móvil y el sistema de infoentretenimiento del coche donde se use.

En todo caso, no son requisitos difíciles de cumplir, porque el móvil debe tener como mínimo Android 8.0 o posterior, además de una conexión de datos móviles para tener acceso a internet durante el trayecto.

Conexiones

La cantidad mayor o menor de conectividad en una pantalla para el coche está directamente relacionada tanto con el tipo de DIN y, obviamente, con el precio del dispositivo. Los modelos autorizados por Google tienen un precio alto, pero son compatibles con la totalidad de las funcionalidades de Android Auto.

Esta gama de pantallas cuentan prácticamente con todas las conexiones, incluyendo entrada y salida de vídeo con clavija de 3,5 mm, ranura para tarjetas SD, entrada USB para conectar el móvil o un pendrive, radio FM, antena DAB+ para radio digital.

Eso en cuanto a lo alámbrico, mientras que en conexiones inalámbricas suelen disponer de Bluetooth, incluyendo los códecs HFP y A2DP para la función de manos libres y la transmisión Bluetooth. Incluso añaden reconocimiento de voz a través de un micrófono que suele venir integrado.

Sistema de sonido

El sistema de sonido es una cuestión que no podemos pasar por alto, ya que este tipo de dispositivos vienen a sustituir a la autorradio convencional y por tanto son esenciales para disfrutar de una buena experiencia sonora.

Según nuestros gustos y necesidades, debemos sopesar potencia y calidad de sonido. Como en cualquier autorradio convencional, a mayor capacidad de salida de audio, más volumen máximo tendrás en el coche. En los modelos más top, se pueden encontrar hasta cuatro amplificadores internos con una potencia de entre 45 y 55 W.

¿Es sencilla su instalación?

Otra duda que puede surgir cuando compramos un dispositivo así es si la instalación es sencilla o hace falta la ayuda de un profesional. Son muchos los usuarios que acuden a un taller para que lo instalen allí pero, ciertamente, es un gasto que en la mayoría de casos nos podemos ahorrar, siempre y cuando sigamos unas instrucciones o un vídeo.

La gran demanda de estos dispositivos ha hecho que podamos encontrar muchos tutoriales de diferentes modelos en diversas marcas de coches. Seguramente, tardaremos algo más en instalarlo que si lo hace nuestro mecánico de confianza, pero no deja de ser un método más económico.

Dedicándole el tiempo suficiente y grosso modo, el paso a paso básico para la instalación es sacar la radio vieja, desconectar el cableado y una vez hemos conectado el cableado al nuevo dispositivo, montarlo con cuidado. El accesorio más esencial que hace falta es una herramienta de extracción para quitar la radio antigua que, si no está incluido en la caja de la pantalla, cuesta muy poco comprar aparte. Esta llave de extracción universal para cualquier radio por 4,69 euros puede ser una opción ideal.

Herramienta tipo llave para quitar / extraer / desbloquear sistemas estereofónicos de radio/reproductor de CD para automóviles, color plateado PVP en Amazon 4,69€

Por otro lado, debemos tener en cuenta que, a veces, es necesario un marco que adapte la pantalla al hueco destinado a ella en el coche. Es otro accesorio que no suele ser caro, y que se puede encontrar fácilmente, pero que varía en función de nuestro modelo de vehículo.

Pantallas de coche con Android Auto: modelos recomendados

Alpine INE-W611D

Este fabricante de coches también cuenta con equipos de sonido a la venta. Dicho modelo 2 DIN cuenta con Bluetooth, puerto USB y antena para DAB, DAB+ y DMB. También cuenta con sintonizador analógico para radio FM y AM.

Integra una pantalla de 6,5 pulgadas con resolución WVGA para manejar tanto Android Auto como Apple CarPlay. Cuenta con los códecs para reproducción FLAC, Hi-Res, MP3, WMA o AAC. Su precio es de 724,01 euros.

ALPINE INE-W611D Autorradio Multimedia Color Negro, 2 DIN PVP en Amazon 724,01€

Pioneer DMH-A3300DAB

Pasamos del modelo más caro al más asequible de esta lista. Este de Pioneer cuenta con una pantalla táctil a color de 6,2 pulgadas y formato 2 DIN. Integra un sistema de sonido con cuatro amplificadores de 50 W de potencia y antena DAB+.

Con el Bluetooth permite trasmitir música de forma inalámbrica con el códec A2DP. Sin embargo, este modelo no incluye Android Auto inalámbrico, sino que se maneja con la función WebLink a través de un cable USB. Su precio se queda en 221,39 euros.

Sony XAV-AX8050ANT

Este modelo cuenta con un formato distinto, porque a pesar de que es una pantalla de 1 DIN, viene equipada con todas las funcionalidades. Su panel táctil de 9 pulgadas se puede ajustar en altura, profundidad e inclinación al gusto de cada uno. Además, es compatible con cámara de visión trasera.

Incluye antena para DAB+, radio FM, Bluetooth, WebLink 2.0 para controlar Android Auto en la pantalla y cuatro amplificadores de 55 W, así como función Extra Bass y ecualizador de 10 bandas. Su precio es de 598 euros.

Sony XAV-AX8050ANT,1 DIN con Pantalla táctil de 9 Pulgadas, CarPlay, Android Auto, Weblink 2.0, Dab+, Incluye Antena, Bluetooth PVP en Amazon 598,00€

Sony XAV-AX3005DB

Volviendo al formato 2 DIN, este modelo de Sony integra una pantalla táctil de 6,95 pulgadas con resolución HD, aunque cuenta con teclas para controlar los canales o el volumen.

Incluye antena para DAB, radio FM, Bluetooth 3.0 y salida de audio con WMA, MP3 y FLAC. Se puede usar tanto Android Auto como Apple CarPlay, pero con cable USB. Su precio es de 439 euros.

Sony XAV-AX3005DB - Reproductor 2DIN para Coche, Color Negro, Pantalla táctil de 6.95” PVP en Amazon 439,00€

Kenwood DMX7722DABS

Esta pantalla de Kenwood 2 DIN cuenta con un panel WVGA de 6,8 pulgadas y con cuatro salidas de audio de 50W. Integra antena para DAB+, radio FM, salida de vídeo RCA y entrada USB 2.0.

No obstante, se puede usar Android Auto de manera inalámbrica gracias a su conectividad WiFi para conectar el móvil sin necesidad de cable. Su precio es de 595 euros.

Kenwood DMX7722DABS - 2-DIN Bluetooth | Dab | USB | VarioColor | CarPlay | Android Auto | Autoradio PVP en Amazon 595,00€

