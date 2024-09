Telecinco registra la audiencia más baja de toda su historia: Jorge Javier y Latre siguen sin dar con la clave del éxito

Telecinco lleva muchos meses con severos problemas de audiencia. El que fue el canal más visto de la parrilla no encuentra consuelo más que con formatos de efectividad contrastada (Ana Rosa, realities...) en un momento en el que la competencia se multiplica en territorios nunca vistos hasta ahora (y no hablamos solo del streaming). Así está siendo la travesía por el desierto de Telecinco.

Al fondo. Agosto ha sido el peor año de la historia de la cadena, con una cifra además especialmente simbólica: su 8,6% de cuota media marca la primera vez que baja del 9% (el anterior récord a la baja estaba en agosto del año pasado, precisamente con justo un 9%). Agosto de este año registra una caída de 1,1 puntos con respecto a julio, donde aún tenía en programación uno de sus programas estrella: 'Supervivientes All Stars'.

Nada ha ido bien. Telecinco puso en pie para el verano unas cuantas apuestas, especialmente para la tarde-noche: 'El diario de Jorge' y 'Babylon Show' intentaban competir con la blindadísima tarde de Antena 3 y 'Dinastías', programa sobre familias notorias de la prensa rosa presentado por Joaquín Prat, intentaba tirar de la otra baza tradicional de Telecinco, el corazón. Ninguna de estas apuestas ha ido demasiado bien: ni siquiera con apuestas más o menos seguras como 'First Dates Hotel', el canal no ha conseguido despuntar ('Dinastías' ha estado en torno al 7% de share y 'First Dates Hotel', en torno al 8%).

El problema de las tardes. En agosto de 2021, Antena 3 adelantaba por primera vez a Telecinco y cortaba la racha de 35 meses como líder de su rival. Buena parte de la culpa de este éxito la tienen las tardes: la bajada en audiencias de 'Sálvame' y la llegada de 'Pasapalabra' a la parrilla de Antena 3 blindaron una fórmula que incluso se ha mantenido, a grandes rasgos, en agosto. Culebrón turco tras el informativo de mediodía, seguido por 'Y ahora Sonsoles' y 'Pasapalabra', lo que allana el camino para el informativo más visto de la parrilla y, cómo no, 'El Hormiguero', que este verano se ha nutrido, como cada año, de repeticiones muy rentables para el canal (bajo coste, alta audiencia).

Sustitutos que no funcionan del todo. Ni dos estrellas como Jorge Javier Vázquez o Carlos Latre han conseguido poner freno a las avasalladores cifras de Antena 3. El primer consiguió unas cifras competentes en su estreno, llegando al 9,4% de share, pero no volvió a brillar tan alto: desde entonces ha ido cayendo, bajando por debajo del 7% en su segunda semana y luego estabilizándose en torno al 7,7% de su quinta semana. Relevando al también fallido 'Así es la vida' de Sandra Barneda y César Muñoz, 'El diario de Jorge' puede considerarse un pinchazo ya que en todo momento ha estado por debajo de la media de share del canal.

Qué es de los babilonios. En cuanto a Latre y su 'Babylon Show', ha llegado a marcar 10,5% de share a finales de la semana pasada, pero sus audiencias han estado en torno al 8%, una cantidad muy poco competitiva a esa hora. Y lo será aún menos cuando llegue hoy mismo la nueva temporada de 'El hormiguero' con nada menos que Rafa Nadal a bordo.

Y lo que queda. A todo esto hay que añadir dos inesperados competidores de los que Telecinco no tenía que preocuparse hace meses. Por una parte, el programa de Broncano, 'La revuelta', aún sin fecha definitiva de estreno, pero decidido a continuar con el estilo y la filosofía de 'La resistencia'. Por otra, la competición de los antiguos colaboradores de 'Sálvame', que obvioamente no tienen audiencias preocupantes, pero que para empezar han puesto a Ten en el mapa y copan parte de la conversación en materia de corazón. A eso se suma que TVE ha tenido audiencias compàrables a Antena 3 en agosto, casi adelantándola pero quedándose finalmente décimas por detrás gracias al empuje de las Olimpiadas.

