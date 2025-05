En los bloqueos de LaLiga están pagando más justos que pecadores: que la Justicia permita algo así es muy infrecuente

Este fin de semana hemos vivido una jornada de liga de primera división singular. No ya por la celebración del Barça-Madrid el domingo, sino por que una vez más LaLiga volvió a ordenar bloqueos indiscriminados de IPs que afectaron a un gran número de dominios. En este caso hubo incluso webs institucionales como la del Ayuntamiento de Madrid que quedaron inaccesibles, y esto abre un nuevo capítulo en este absoluto desastre que sigue sin solución previsible.

Qué ha pasado. El pasado fin de semana los bloqueos afectaron a X, Redsys y citados casos de webs institucionales como la del Ayuntamiento de Madrid. Es otra gota más de un vaso que no parece parar de colmarse: llevamos casi tres meses en los que de forma ininterrumpida los bloqueos de IPs están provocando cortes a miles de sitios web que se muestran inaccesibles. Y estamos hablando de sitios web particulares o de empresas totalmente legítimos.

Cloudflare contra LaLiga. El único delito de esos sitios web es hacer uso de los servicios (gratuitos o de pago) de Cloudflare. Este proveedor de servicios de CDN, DNS y proxies ayuda a esos sitios web a mejorar su disponibilidad global y también protege de ciberataques. Como hemos explicado anteriormente, Cloudflare hace uso de IPs compartidas que aglutinan a cientos o miles de dominios, y cuando LaLiga ordena bloquear una de esas IPs, eso afecta a todos los dominios que utilizan esa IP compartida. Resultado: pagan justos por pecadores.

No debe haber daños a terceros. El artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) indica que este tipo de acciones deben rechazarse cuando suponen un perjuicio a terceros no demandados en el procedimiento. Así pues, no debería haber daños a terceros, pero lo está habiendo y la justicia no está haciendo aparentemente nada por impedirlo.

Pero siguen pagando justos por pecadores. Sabemos que estos bloqueos no solo están impidiendo el acceso de los usuarios a ciertos dominios, pero además hay empresas que están sufriendo daños económicos y reputacionales. Este último fin de semana la cosa fue aún más llamativa, porque entre las afectadas estuvieron webs institucionales como la del Ayuntamiento de Madrid. Antes lo estuvieron otras como las de la Real Academia de la Lengua, pero aun así no ha habido cambios por parte del entorno judicial, LaLiga o las operadoras.

Nulidad denegada. RootedCON y Cloudflare lucharon contra esa sentencia en la que se apoya LaLiga. Se pidió la nulidad de dicha sentencia, pero el juzgado que gestionó la petición rechazó dicha petición. También desestimó las solicitudes de Cloudflare a la hora de detener esos bloqueos, y de momento estos duros reveses judiciales han permitido que LaLiga siga ordenando esos bloqueos y afectando a miles de dominios legítimos.

Algo insólito. No existen precedentes documentados en España de bloqueos tan masivos e indiscriminados que hayan dejado fuera de servicio webs institucionales o de organismos públicos. En intervenciones anteriores por distribución de contenidos con derechos de autor —como las que lograron cerrar sitios web como Lectulandia o las que compartían música de forma ilegal— las medidas se dirigían a dominios concretos y no a infraestructuras compartidas.

Qué dicen los expertos. Hemos hablado con Ofelia Tejerina (@OfeTG), abogada y presidenta de la Asociación de Internautas. Ella nos recuerda que el artículo 264 del Código Penal, que habla de las sanciones por delitos informáticos, indica lo siguiente:

"El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años".

Tanto este artículo como el anterior parecen ser claros con lo que habría que hacer ante estos bloqueos, que están provocando daños a terceros y que además están haciendo inaccesibles datos informáticos durante los bloqueos. Y aun así, todo sigue igual.

Sorprende el silencio. Tejerina recuerda cómo con la SGAE se rastreaban IPs y la persecución era a usuarios finales, pero la justicia europea dejó claro que aquellas eran comunicaciones privadas aunque años después su discurso cambiaba completamente. Para ella "este bloqueo sistemático, arbitrario e irracional es insólito". Pero además muestra la misma sorpresa que muchos ante una situación que no parece haber hecho saltar las alarmas de las instituciones oficiales ni de la justicia:

"Estamos asistiendo a una ejecución de una orden judicial completamente ilimitada que afecta a derechos fundamentales, a servicios públicos y a la libertad de empresa. Tenemos por ejemplo un defensor del pueblo o una secretaría de estado de las comunicaciones. Todos conocen lo que está pasando, deben proteger la neutralidad en la red y tienen la capacidad de operar de oficio, pero no lo hacen. Sorprende el silencio".

