Duro revés para Cloudflare: la Justicia rechaza su demanda contra LaLiga por el bloqueo masivo de webs

La justicia española ha desestimado los diferentes incidentes de nulidad interpuestos de forma independiente por Cloudflare, RootedCON y otros demandantes contra LaLiga, dando la razón a la organización presidida por Javier Tebas en su estrategia para combatir las emisiones ilegales de partidos de fútbol.

Qué ha ocurrido. El tribunal ha rechazado el intento de anular la sentencia de 2022 que permite a LaLiga ordenar el bloqueo de direcciones IP a través de las operadoras. Todos los demandantes deberán asumir los costes del proceso judicial, sin posibilidad de recurso ordinario alguno.

Por qué es importante. La decisión refuerza la posición de LaLiga en su lucha contra las retransmisiones ilegales, pero mantiene la polémica sobre el bloqueo masivo de miles de webs legítimas que comparten infraestructura con webs que transmiten ilegalmente partidos de fútbol.

El conflicto estalló cuando Cloudflare implementó un sistema de cifrado (ECH) que impide a las operadoras ver el destino final de cada conexión. Como respuesta, LaLiga optó por bloquear directamente las IPs de Cloudflare, afectando a miles de webs sin relación con las retransmisiones ilegales.

Entre líneas. Según el auto judicial, al que Xataka ha tenido acceso, los demandantes presentaron un incidente con "orfandad probatoria" respecto a la acreditación de los daños que supuestamente provocaron las medidas de bloqueo. En palabras del juez, esto significa que "no existen daños provocados por la ejecución de bloqueos de direcciones IPs", sino "una medida que impide acceder a contenidos piratas".

Vodafone, uno de los operadores demandados y afectados por estos bloqueos, ha formulado oposición a la nulidad solicitada, según consta en el auto judicial. Esto significa que la operadora se alinea con LaLiga y considera adecuados los bloqueos durante las retransmisiones de partidos.

¿Y ahora qué? RootedCON ha anunciado en X que recurrirá "a todos los medios legales necesarios" para revertir esta situación, si bien el auto especifica que no cabe recurso ordinario alguno. Mientras tanto, LaLiga podría intensificar su estrategia de bloqueos, especialmente durante las retransmisiones de partidos.

Los demandantes incluían, además de Cloudflare y RootedCON, a Vapasec Technology Consulting, Japonismo Contenidos de Viaje SC y Frontia S.A., entre otros.

Cloudflare asegura que en España hay unas 160.000 páginas web que utilizan sus servicios.

El propio Javier Tebas, presidente de LaLiga, restó importancia al problema afirmando que "solo afecta a algunos frikis en Internet".

La situación actual. Los usuarios afectados pueden recurrir a herramientas como VPNs o el servicio WARP de Cloudflare para eludir estos bloqueos. Esta solución temporal, sin embargo, no resuelve el problema de fondo para negocios y servicios profesionales que pueden ver comprometida su actividad durante los fines de semana.

Este caso se suma a otros litigios similares en varios países europeos como Francia, Italia, Alemania y Portugal, donde Cloudflare también se está enfrentando a demandas de titulares de derechos por su sistema de protección de privacidad que, según sus defensores, favorece una internet más segura.

