Los bloqueos de IPs de LaLiga se basan en una misteriosa sentencia judicial. RootedCON está intentando anularla legalmente

La guerra entre LaLiga y Cloudflare sigue afectando a los usuarios de internet en España Los bloqueos de IPs ordenados por LaLiga para luchar contra las emisiones ilegales de partidos de fútbol dejan inaccesibles miles de sitios web, pero desde hace unos días hay un esfuerzo específicamente dirigido a tratar de acabar con el problema.

RootedCON contra la sentencia en la que se escuda LaLiga. Los responsables de RootedCON organizaron hace dos semanas una iniciativa para recabar datos y testimonios de los afectados. Se trata de empresas o personas que han visto cómo sus sitios web —totalmente legítimos— se han visto perjudicados y han dejado de estar accesibles temporalmente durante esos bloqueos de IPs. Eso puede haber provocado además pérdidas económicas, pero la situación persiste sin que parezca haber solución en el horizonte.

Artimañas legales. Precisamente eso es lo que está intentando hacer RootedCON, que ha anunciado que ha planteado:

"Un incidente de nulidad en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, contra la sentencia nº 310/2024, de fecha 18 de diciembre de 2024, conseguida mediante artimañas legales, que es empleada por La Liga para obligar a las operadoras a bloquear y restringir el acceso a internet en su lucha contra la “piratería” a petición de la empresa futbolística. Este fallo, y la manera en que se está utilizando, vulnera derechos fundamentales y limita el libre acceso a la información, un derecho que consideramos innegociable".

Petición de nulidad para la sentencia. En Xataka nos hemos puesto en contacto con los responsables de RootedCON, que nos han explicado que este proceso no es una demanda legal como tal, sino una petición para que esa sentencia en la que se apoya LaLiga sea anulada. Dicha sentencia ha sido difícil de localizar, y según RootedCON debería ser anulada por vulnerar derechos fundamentales.

Hay daños a terceros. Como ya explicamos, los procedimientos en los que se escuda LaLiga son discutibles a nivel legal, sobre todo porque no se ha tenido en cuenta el artículo 21 del la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Según ese texto, el allanamiento debe rechazarse cuando suponga un perjuicio a terceros no demandados en el procedimiento. Aquí ha habido desde luego muchos afectados no demandados —todas las empresas y particulares económicamente perjudicados—, pero aun así las medidas (los bloqueos de IPs) se han ejecutado de todos modos.

Defensa de la libertad de expresión. Para RootedCON este conflicto está siendo usado "para justificar acciones que limitan el acceso a contenidos en la red" y eso constituye "una injusticia contra las libertades de expresión e información". Como explican en su comunicdo, este bloqueo "es masivo y no solo afecta a los supuestos ciberdelincuentes, sino que impacta económicamente en la actividad de muchas organizaciones y empresas".

En estos momentos hay más de 140.000 sitios web utilizando los servicios de CloudFlare. No todos han sido afectados por los cortes, pero desde luego una parte de ellos sí.Fuente: BuiltWith.

Unos 140.000 potenciales afectados. Un análisis de las IPs bloqueadas en Cloudflare muestra cómo esas IPs están siendo compartidas en estos momentos por más de 140.000 sitios web. No todos acaban estando inaccesibles, desde luego: depende de los servicios que dichos sitios web hayan contratado con esta empresa. Sin embargo, en esa lista están todo tipo de empresas: desde medios de comunicación (El País, El Mundo, La Vanguardia, RTVE) hasta grandes compañías como Carrefour, Decathlon, Idealista o PCComponentes) y por supuesto sitios web de proyectos más modestos que también están perdiendo oportunidades de negocio por esos bloqueos.

Y entre ellos, sitios web de equipos de fútbol. Irónicamente, los bloqueos instruidos por LaLiga están también afectando a los sitios web de equipos de primera división. Un administrador de sistemas llamado Jaume Pons lleva tiempo haciendo el seguimiento a estos bloqueos y el pasado fin de semana alertaba de cómo la tienda online del Girona FC quedaba inaccesible, como también le había pasado a la web del Valencia CF o a Kelme, patrocinador del RCD Español.

La batalla legal continúa. Los bloqueos también. La situación sigue siendo preocupante para los usuarios y empresas que utilizan legítimamente los servicios de internet en nuestro país. Se han convertido en víctimas involuntarias de una batalla legal entre LaLiga y Cloudflare que por el momento no parece tener solución. Esta última inició acciones legales contra LaLiga, pero no ha habido hasta ahora cambios en la forma de actuar de LaLiga, que sigue ordenando esos bloqueos y afectando a miles y miles de usuarios.

Imagen | Atletico de Madrid

En Xataka | Así funciona ECH, el escudo tecnológico de Cloudflare que ha puesto a las operadoras entre la espada y la pared