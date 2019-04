'Warp': así es la nueva VPN de Cloudfare que promete rapidez, privacidad y que además, es gratis

Hace exactamente un año, Cloudfare sorprendió al mundo con el lanzamiento de '1.1.1.1' un servicio de DNS gratuito con el que buscaban competir con las opciones ofrecidas por Google y OpenDNS, además de que prometían que su DNS sería el más rápido y privado de internet. Aquello fue un éxito y meses más tarde lanzaron su app para iOS y Android, lo que hacía usar este servicio fuese más fácil que nunca.

Hoy, un año después, Cloudfare busca repetir la jugada y nos presenta 'Warp', una VPN que se integrará a su famoso DNS '1.1.1.1', la cual nos, aseguran, permitirá tener conexiones móviles privadas sin afectar nuestra velocidad de navegación y de forma gratuita.

Privacidad gratuita en conexiones móviles, tanto web como desde aplicaciones

Warp es una apuesta interesantísima por parte de Cloudfare, ya que no se trata de una nueva app o servicio, sino que estará integrada a su misma app '1.1.1.1'. Es decir, desde una misma aplicación tendremos DNS y VPN, aunque por el momento sólo estará enfocada en conexiones móviles, tanto para navegación web como en las aplicaciones que tengamos instaladas.

Según Cloudfare, con 1.1.1.1 + Warp podremos hacer privado todo el tráfico de internet desde nuestro smartphone, evitando así que las compañías sepan nuestra ubicación, tengan acceso a nuestros datos o comercialicen nuestra información. Es decir, todas y cada una de las conexiones que hagamos desde nuestro móvil se cifrarán por defecto de extremo a extremo, según la compañía.

Cloudfare menciona que su nueva VPN se basa en el protocolo UDP y WireGuard, por lo que nos garantizan una mayor velocidad de conexión con una menor latencia. Asimismo, la compañía afirma que para usar Warp no necesitaremos dejar nuestro datos al no haber registros personales, vamos, aseguran que no tendrán forma de identificar a los usuarios y por lo tanto no estarán en posición de vender nuestros datos de navegación. Esperemos que sea cierto.

Warp será completamente gratuito en su versión básica, pero Cloudfare también ofrecerá una versión de pago que se llamara Warp+, la cual "será más rápida", tendrá más funciones" y contará con modalidad de pago mensual.

Warp aún no está disponible, pero podemos apuntarnos para ser de los primeros en probarla desde la misma aplicación de 1.1.1.1. Hasta el momento no hay una fecha concreta de lanzamiento, pero estaremos atentos ante cualquier novedad.