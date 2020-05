VPN gratis: las 7 mejores con las que conectarte ocultando tu IP o desde otro país

Te traemos una pequeña lista con las mejores VPN gratuitas que puedes utilizar para tratar de navegar de forma un poco más privada. Las VPN o redes privadas virtuales permiten conectarte a internet a través de otro servidor en vez de tu router, obteniendo también otra IP diferente a la tuya, pudiendo estar este servidor en otro país.

Por lo tanto, son soluciones muy populares a la hora de ocultar desde dónde navegas o poder acceder a contenidos que estén bloqueados para ti o para tu país. Sin embargo, el artículo lo vamos a empezar con un aviso, y es que las VPN gratuitas no son tan seguras como deberían, y pueden acabar haciendo lo contrario de lo que se proponen: poner en peligro tu privacidad.

Un aviso sobre las VPN gratuitas

Cuando te conectas a través de una VPN, estás accediendo al servidor de una empresa y conectándote a través de él para navegar. Al hacerlo, esta empresa tiene la posibilidad de almacenar datos con todos los sitios a los que navegas, y ya se han descubierto algunas que estaban vendiendo estos datos a otras empresas de terceros.

Las empresas que se dedican a hacer VPN de pago y que también ofrecen versiones gratuitas suelen ser bastante fiables, de hecho la mayoría de la lista de hoy son ese tipo de productos. Sin embargo, no es recomendable utilizar aplicaciones de VPN de las que casi no conoces de nada, no es recomendable simplemente poner en Google o la tienda de aplicaciones de tu móvil VPN gratuita y darle al primer resultado por popular que sea.

Tienes que intentar asegurarte de algunos mínimos de privacidad, como por ejemplo que el servicio no guarde logs con tus actividades que luego pueda vender. También es importante investigar que el cifrado que utilizan para tus datos sea bueno.

Y luego ya vienen el resto de limitaciones normales para cualquier tipo de servicio gratuito, y es que las VPN gratis suelen tener una cantidad de datos bastante limitada. Sólo podrás acceder a Internet con ellas hasta que consumas esos datos, y a veces incluso pueden insertarte publicidad o hacer que tu conexión vaya un poco lenta porque priorizan la velocidad de sus usuarios de pago.

Pero pese a sus limitaciones y los potenciales peligros de muchas de ellas, el caso es que siguen siendo buenas herramientas para momentos puntuales. Además, si luego quieres utilizarlas de forma recurrente, siempre puedes mirar los planes de pago que la mayoría de ellas te van a ofrecer.

Hotspot Shield Free VPN

Uno de los VPN gratuitos más recomendados, y desde luego una de las primeras elecciones en el caso de que andes buscando uno. Permite utilizar el servicio hasta en cinco dispositivos con una sola cuenta, con 500 MB al día para tu navegación segura. Tiene un buen cifrado para tus datos, y pertenece a una reconocida empresa que vive de su solución VPN de pago.

Otro punto a su favor es que es extremadamente fácil de utilizar, sólo tienes que descargar su aplicación para Windows, Android o iOS, pulsar en el botón de Conectar y listo, ya estarás utilizando el servicio. En cuanto a la parte negativa, es que la versión gratuita tiene publicidad y que no vas a poder seleccionar la localización del servidor al que conectarte, ya que en el modo gratuito será aleatorio.

Windscribe

Windscribe es uno de los servicios que ofrecen VPN de pago más populares que hay, y también ofrece una generosa alternativa gratuita. Uno de sus grandes alicientes es el de permitir 10 GB de datos al mes para tus conexiones seguras, y ofrece las mismas políticas de privacidad que para sus usuarios de pago, lo que es una gran ventaja dentro del mundo de las VPN gratuitas.

La parte negativa es que la velocidad de conexión no es tan consistente como querríamos, pero en el modo gratuito tienes hasta 10 ubicaciones de servidores entre las que escoger, un bloqueador de anuncios y firewall incluidos, y la promesa de que no se van a almacenar logs con los sitios que visitas. Puedes registrarte sólo con nombre de usuario y contraseña para máxima privacidad, aunque si quieres todos los datos gratuitos tendrás que aportar también un correo.

ProtonVPN Free

Los servicios anteriores intentan tener un equilibrio entre buena cantidad de datos para navegación segura y una decente cantidad de ubicaciones. Sin embargo, si los datos son más importantes, ProtonVPN Free puede ser una alternativa que te interese, ya que tiene datos ilimitados para las conexiones VPN, algo muy raro de ver en servicios gratuitos.

En cuanto a los puntos negativos, sólo podrás utilizar un dispositivo a la vez, tiene bloqueadas las descargas P2P, y sólo tienes tres ubicaciones para sus servidores, con una velocidad que tampoco suele ser grande al priorizarse para los usuarios de pago. En cambio, no necesitas iniciar sesión para utilizarlo, lo que siempre es un plus para la privacidad. Tiene versiones para Android, iOS, Windows, Mac e incluso GNU/Linux.

VPN de Opera... y pronto de Firefox

Algunos navegadores de Internet también están desarrollando sus propias soluciones VPN para que sus usuarios no tengan que comerse la cabeza buscando las mejores alternativas. Opera ya tiene su VPN, y Firefox está empezando a probar la suya. Así pues, si utilizas alguno de estos dos navegadores quizá puedas querer optar por ellas.

En este aspecto, hay una cosa que debes tener en cuenta. Hemos mencionado los dos porque están implementados en los navegadores, pero el de Opera es totalmente gratuito, con datos ilimitados y sin registro, mientras que el VPN de Firefox sí será de pago. Habrá que esperar a su lanzamiento para ver si ofrece una versión gratuita cuando salga de su fase de pruebas.

Speedify

Esta es otra alternativa centrada en las VPN de pago, pero que ofrece también una versión gratuita a la que registrarte. Eso sí, sólo ofrece 2 GB de datos al mes para tus conexiones seguras, y sólo puedes conectar un dispositivo a la vez.

Ofrece un modo para las conexiones en streaming, un cifrado que consideran robusto, y servidores en todo el mundo. Es multiplataforma, y permite las conexiones P2P, aunque su límite de velocidad no lo convierte en una opción prioritaria. También promete no guardar logs con las conexiones que realizas cuando te conectas.

Hide.me

Una VPN gratuita que tiene versiones para todos los sistemas operativos y para navegadores, y que también promete no guardar logs ni mostrarte anuncios cuando te conectas. Además, como gran aliciente está el que no va a limitar la velocidad de los usuarios de pago, y al no guardar logs ni pedirte tampoco datos personales debería ser una buena opción para quienes quieren un mínimo de privacidad.

Pero también hay malas noticias. Por ejemplo, el plan gratuito sólo ofrece 2 GB de datos al mes para tus conexiones privadas, sólo puedes conectarte con un dispositivo, y sólo podrás utilizar hasta cinco ubicaciones de servidores, siendo dos de ellas Estados Unidos y Canada. Sin embargo, no deja de ser una alternativa interesante.

TunnelBear

Se trata de otro clásico dentro de los servicios de VPN gratuitos, y detrás de él hay una empresa de la envergadura de McAfee, de la que te puedes fiar más o menos, pero que es potente y tiene un buen equipo detrás. Es fácil de utilizar, tiene un gran elenco de aplicaciones, que incluye Windows, macOS, Android, iOS e incluso extensión para navegador.

El registro exige poca información personal, aunque su gran lastre es que sólo ofrece 500 MB al mes para tu navegación segura. Por lo tanto, es un servicio para conexiones mínimas como, por ejemplo, consultar tu correo electrónico, algunas webs de información o foros mientras viajas. Sin embargo, también es extremadamente fácil de utilizar.