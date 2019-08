Cómo conectarte a través de una VPN en Android: guía paso a paso

Vamos a explicarte cómo conectarte a través de una VPN en Android, de manera que puedas dar uno de los pasos para navegar de una forma un poco más privada en Internet junto a los servidores DNS. Las VPN te ayudan a enmascarar tu IP como si te conectases desde otro país, algo también te servirá para evitar censura y bloqueos geográficos de contenido.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente una VPN de forma que lo puedas entender. Y luego pasaremos a decirte las dos maneras en las que puedes tenerla en Android. Primero configurando la VPN en tu móvil Android para conectarte a ella, y en segundo lugar con una pequeña lista de apps que también puedes instalar.

Qué es una VPN

Tal y como ya te hemos explicado en profundidad, una VPN es una Red Privada Virtual (Virtual Private Network en inglés). Inicialmente se diseñaron para crear redes locales virtuales en las que nuestros dispositivos estén conectados entre sí a través de Internet, pero con el tiempo cada vez se utilizan más para ocultar desde dónde te estás conectando a una página web.

Cuando tu móvil o PC se conectan a una web, lo hacen directamente a través tu proveedor de Internet a la web que visitas. Pero si te conectas a través de un servidor VPN estarás utilizando su IP y no la tuya, por lo que la web a la que entras no sabe exactamente dónde te encuentras tú físicamente, y tu operador no puede trazar igual de bien ese camino.

En vez de conectarte a Internet directamente, lo haces a través de un servidor VPN

Esta manera cuando una página que, por ejemplo, tiene bloqueado un contenido para todos los que no se conecten desde España, también puedes conectarte a una VPN de ese país para que esa página crea que es allí donde vives realmente.

Pero tampoco todas las VPNs sirven por igual. Por ejemplo, aunque las gratuitas son las más utilizadas para evadir bloqueos regionales, son muy poco efectivas para guardar tu privacidad, y es importante tener en cuenta que pueden delatarte antes de apostar por ellas.

También es importante que la VPN no guarde logs, porque si no, aunque tu operadora no pueda saber por dónde te mueves los dueños de la red virtual sí podrán. Para que te hagas una idea, en 2018 se reveló que 26 de las 100 VPNs más conocidas del mundo guardaban datos de sus usuarios, por lo que quienes las usan evitarían darle los datos a una empresa para regalárselos a otros.

Muchos VPN indican que solo almacenan la información personal necesaria para crear una cuenta y procesar el pago, algo que no tiene por qué estar mal si no registran direcciones IP, el ancho de banda utilizado durante tu conexión o los horarios a los que acceden. Y claro, ya la privacidad máxima sería que te permitiesen pagar con criptomonedas.

Cómo configurar una VPN en Android

El primer método para configurar una VPN en Android es hacerlo de forma manual. Para ello, entra en los ajustes de tu dispositivo, y dentro pulsa sobre la opción de Redes e Internet que te aparecerá en primer lugar. También puedes ahorrarte los primeros pasos que te vamos a mostrar usando el buscador para encontrar el término VPN.

Pero si sigues adelante sin el buscador entra en Redes e Internet como te hemos dicho. Allí verás algunas de las primeras opciones relacionadas con tu conexión, pero no la que estamos buscando. Para encontrarla, pulsa en el botón de Avanzado que tienes debajo del todo para poder abrir las opciones avanzadas de redes.

Ahora, cuando abras las opciones avanzadas sí que verás la que estás buscando, y sólo te queda pulsar sobre la opción VPN que te habrá aparecido. Recuerda que puedes ahorrarte estos pasos utilizando el buscador del menú de ajustes para encontrar el término VPN.

Cuando entres en la pantalla de VPN verás una lista con todas las que hayas añadido a Android, aunque si no tienes ninguna te aparecerá en blanco como ves en la captura. Aquí, lo que debes hacer es pulsar sobre el icono con el símbolo de suma que ves arriba a la derecha para crear una nueva VPN.

Se abrirá una ventana con la parte más importante del proceso, en la que tienes que configurar los datos de tu VPN. A continuación te dejamos una explicación con todas las casillas que tienes que rellenar, los cuáles deberías encontrarlos en el VPN que hayas contratado o quieras utilizar.

Nombre : El nombre con el que quieres que aparezca en la lista.

: El nombre con el que quieres que aparezca en la lista. Tipo : El tipo de servidor que quieres utilizar, algo que deberás mirar en la información de tu VPN. El número de posibilidades es larga, desde PPTP hasta L2TP/IPSec e IPSec en distintas configuraciones.

: El tipo de servidor que quieres utilizar, algo que deberás mirar en la información de tu VPN. El número de posibilidades es larga, desde PPTP hasta L2TP/IPSec e IPSec en distintas configuraciones. Dirección del servidor : el dato más importante, pues es a este servidor al que se conectará. Puede ser una dirección IP o un nombre de dominio, tendrás que mirarlo en los datos de tu VPN.

: el dato más importante, pues es a este servidor al que se conectará. Puede ser una dirección IP o un nombre de dominio, tendrás que mirarlo en los datos de tu VPN. Nombre de usuario : El nombre de usuario de tu cuenta, necesario para identificarte en el servicio de VPN.

: El nombre de usuario de tu cuenta, necesario para identificarte en el servicio de VPN. Contraseña : La contraseña de tu cuenta en el servicio de VPN.

: La contraseña de tu cuenta en el servicio de VPN. VPN Siempre activada: Esto es algo que sólo tendrías que utilizar cuando quieres que por defecto tu Android tenga activada la VPN que estás creando. Si lo dejas desactivado, para conectarte tendrás que ir al menú de VPN.

Ahora, la VPN que hayas creado aparecerá en la lista de la sección VPN, y si pulsas sobre ella te conectarás. En el caso de que no hayas guardado un nombre de usuario y contraseña tendrás que escribirlo de nuevo a mano.

Otra alternativa: utilizar aplicaciones

La otra alternativa que tienes disponible es utilizar aplicaciones para tu móvil en vez de tener que configurar a mano las VPN. La mayoría de servicios ofrece una app con la que puedes conectarte de manera mucho más fácil. Aquí tienes una pequeña lista con una selección que hicieron nuestros compañeros de Xataka Móvil.

NordVPN : Una de las VPN para móviles mejor catalogadas por su seguridad y rapidez. Con sede en Panamá, cuenta con servidores en más de 61 países y nos permite conectar hasta seis dispositivos con la suscripción cuyo precio es de 5,75 euros al mes de manera anual y 11,95 euros mensual. Descárgala Aquí.

: Una de las VPN para móviles mejor catalogadas por su seguridad y rapidez. Con sede en Panamá, cuenta con servidores en más de 61 países y nos permite conectar hasta seis dispositivos con la suscripción cuyo precio es de 5,75 euros al mes de manera anual y 11,95 euros mensual. Descárgala Aquí. CyberGhost : Una de las virtudes de CyberGhost y que le han hecho contar con tantos adeptos es la simplicidad de su interfaz. Además tiene sede en Rumania y cuenta con servidores en más de 30 países. Permite conexiones simultáneas en cinco dispositivos y su precio es ahora mismo de 2,45 euros al mes en la suscripción anual. Descárgala Aquí

: Una de las virtudes de CyberGhost y que le han hecho contar con tantos adeptos es la simplicidad de su interfaz. Además tiene sede en Rumania y cuenta con servidores en más de 30 países. Permite conexiones simultáneas en cinco dispositivos y su precio es ahora mismo de 2,45 euros al mes en la suscripción anual. Descárgala Aquí Tunnelbear : Otra aplicación famosa por la simplicidad (y originalidad) de su interfaz es Tunnelbear. La opción gratuita permite has 500 MB de datos de conexión pero podemos adquirir la suscripción de pago ilimitada por 4,99 dólares en la suscripción anual. Descárgala Aquí.

: Otra aplicación famosa por la simplicidad (y originalidad) de su interfaz es Tunnelbear. La opción gratuita permite has 500 MB de datos de conexión pero podemos adquirir la suscripción de pago ilimitada por 4,99 dólares en la suscripción anual. Descárgala Aquí. VyprVPN : Este proveedor con sede en Suiza cuenta con servidores en más de 70 países de todos los continentes. Podemos conectar hasta cinco dispositivos y también ofrece soporte 365 días al año. Su coste es de 4 euros al mes dentro de la suscripción anual. Descárgala Aquí.

: Este proveedor con sede en Suiza cuenta con servidores en más de 70 países de todos los continentes. Podemos conectar hasta cinco dispositivos y también ofrece soporte 365 días al año. Su coste es de 4 euros al mes dentro de la suscripción anual. Descárgala Aquí. ExpressVPN : Con servidores en 94 países y 145 ciudades diferentes, ExpressVPN no ofrece una versión de prueba gratuita como tal pero sí una garantía de devolución de 30 días. Permite conectar 3 dispositivos y su precio es 10 dólares al mes en su tarifa de 6 meses. Descárgala Aquí.

: Con servidores en 94 países y 145 ciudades diferentes, ExpressVPN no ofrece una versión de prueba gratuita como tal pero sí una garantía de devolución de 30 días. Permite conectar 3 dispositivos y su precio es 10 dólares al mes en su tarifa de 6 meses. Descárgala Aquí. IPVanish: Por último tenemos IPVanish, una de las VPN más rápidas que podemos encontrar en el mercado. Es perfecta para jugar online o reproducir contenido en streaming a alta calidad. Ofrece 1000 servidores ubicados en más de 60 países y su precio es de 6,49 dólares al mes por suscripción anual. Descárgala Aquí.

Y si esta lista no te es diferente o no te quieres limitar sólo a tu Android, en Xataka también tenemos una completa guía de compra con hasta 9 servicios de varias plataformas que puedes tener en cuenta. Muchos los hemos mencionado ya, pero también verás otros que quizá también quieras considerar.