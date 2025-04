"Hemos pasado de ingresar 70.000 euros al mes a 40.000": los bloqueos de IP de LaLiga están desangrando a muchas empresas

Los bloqueos indiscriminados de IPs ordenados por LaLiga están causando estragos en internet. Ya no es solo que millones de usuarios no puedan acceder a miles de sitios web: es que hay empresas que están perdiendo ingresos por publicidad o por ventas.

Desde Xataka hemos contactado con algunas de esas empresas para conocer de primera mano cuál es el impacto que están notando en sus negocios. Estos días se ha puesto en marcha una lista de afectados en la que algunas empresas tratan de estimar las pérdidas económicas, aunque como veremos en los siguientes testimonios, medir dicho impacto es realmente complicado.

De 70.000 euros de ingresos mensuales a 40.000

Hay casos algo más claros en ese sentido. Es por ejemplo lo que ocurre con OnlyTenis.com, una tienda de artículos deportivos que opera en diversos países pero que por ejemplo en España se especializa en artículos de tenis y pádel.

María José Valor, Commerce Manager en la empresa, nos explicaba cómo desde hace tiempo ellos hacen uso de un plan de pago de Cloudflare, pero ni siquiera eso sirve ante los bloqueos: "los fines de semana es una locura", porque notan claramente cómo baja tanto la actividad en su tienda como las ventas.

De hecho explica, han comparado los ingresos de los meses sin bloqueos de IPs y los meses recientes, que sí los ha habido. "Antes ingresábamos 70.000 euros al mes, este mes han pasado a ser de 40.000 o 50.000 euros".

Sin embargo, explicaba, para la empresa "es muy difícil demostrarlo" y relacionar esa bajada de ingresos con los bloqueos de IPs de LaLiga. Para ella no hay otra explicación más que esos bloqueos técnicos, y sabe que en algún momento del proceso de pago hay un problema. "Al principio afectó más", indica, "y ahora parece que menos, pero si llega un cliente y la web le carga pero no puede hacer checkout, se va a otra plataforma".

Los problemas también se extienden a la publicidad online que también tienen: durante meses jamás tuvieron un problema, pero los bloqueos y el fútbol están provocando que también esa parte se vea afectada, aunque es muy difícil evaluar el impacto. El buscador que utilizan en su tienda deja de funcionar total o parcialmente, nos comenta, y el ciclo siempre suele ser el mismo con estos problemas. "Duran todo el fin de semana, y el lunes los pedidos se empiezan a activar".

Para OnlyTenis el impacto está siendo directo y muy negativo, porque como explica Valor, "teníamos una tendencia de crecimiento del 20% y ahora todo se ha estancado, esto no va al 100%". Se muestra demás desesperada con la situación, porque no tiene soluciones o recursos a los que acudir: "No podemos desactivar Cloudflare, es peor el remedio que la enfermedad".

Así es: los servicios de este proveedor de CDNs evitan por ejemplo ataques de denegación de servicios, y desactivar esos servicios puede acabar siendo un problema importante de ciberseguridad.

Deshacerse de Cloudflare no es la solución

José Ángel Martínez es fundador de NinjaLabs —que da servicios de soporte de WordPress o auditorías SEO— y administrador de GeneraciónXbox, y ha visto impacto en ambos negocios. En el primer caso, nos cuenta, los afectados son los clientes que gestionan y que hacen uso de Cloudflare. Con el segundo, su comunidad para usuarios de Xbox, sí que estima que las pérdidas son de unos 800 euros por fin de semana debido a los bloqueos.

Como sucedía con OnlyTenis, en el caso de tiendas online esos clientes ven cómo cada vez que hay partido sus webs quedan bloqueadas en algún punto. "Nuestra agencia gestiona algunos comercios online y cuando se producen los bloqueos cortan la pasarela de pago", explica.

Es un problema grave, porque como explica, en esos comercios las ventas se realizan pero no se registran:

Cuando el cliente pasa a pagar, normalmente las plataformas de pago por seguridad te llevan a su plataforma, por ejemplo Redsys. Con esos bloqueos el cliente llega, paga y cree que ha realizado la compra, pero esta no queda registrada en la tienda porque la pasarela que tiene que devolverte al comercio online no inyecta los datos de la transacción.

De hecho, explica, eso provoca que el cliente crea que todo ha ido bien, pero que el comercio no sepa nada. "Hay clientes que están reclamando pedidos de marzo", y es ahí cuando las tiendas online tienen que investigar y cotejar datos para poder saber quién realizó qué pedido no registrado y poder completar el proceso normalmente, lo cual es especialmente engorroso y delicado.

La solución en algunos de los servicios que gestionan es quitar directamente Cloudflare. "Con algunos probamos el plan de pago pero ni siquiera con eso se salvan de los bloqueos", así que acabaron quitándolo. Al quitar Cloudflare la exposición como decíamos es mayor, pero desde NinjaLabs mitigan los problemas con diversas reglas.

Aun así, esos clientes notan otros problemas: sus servidores consumen entonces muchos más recursos, porque tienen que con peticiones de bots que llegan de todos lados y que normalmente quedarían frenados por el servicio de Cloudflare. De repente las necesidades de infraestructura suben, y encima los intentos por gestionar bots pueden acabar bloqueando tráfico legítimo. Una verdadera pesadilla, nos explica Martínez.

"Es más una cuestión de imagen y de impotencia"

HTCManía es un conocido foro para usuarios de móviles que también se ha visto afectado por estos bloqueos indiscriminados de IPs. Nos lo confirmaba su creador y propietario, Jorge Burrueco, que nos comentaba que "tanto el servicio de pago como el gratuito de cloudflare nos ha dado problemas" porque "han terminado bloqueando todas las IPs" que usa su plataforma.

Aun así, explica, los bloqueos son irregulares. "No siempre sucede en todos los partidos grandes. No sé si es aleatorio o se olvidan, pero por ejemplo el sábado no hubo bloqueos en mi página. Sí el domingo", explica. Burrueco añade que su exposición es relativa, pero sensible:

"Como sabes, sólo afecta a conexiones de fibra de Movistar, Digi, y algún operador más. Teniendo en cuenta que el porcentaje de usuarios que entran por móvil a HTCMania debe rondar el 65%, ese 35% restante es fibra desde España y otros paises. Y de ahí, tenemos Movistar, Vodafone, etc. Diría que en torno a un 20% de usuarios se ven afectados cuando hay fútbol".

La solución tradicional para los usuarios a la hora de evitar estos bloqueos es conectarse a través de una VPN, como hemos comentado con anterioridad, y Burrueco nos confirma que una buena opción en ese sentido es usar la VPN gratuita Cloudflare Warp, "que funciona perfectamente" según él.

HTCManía no es una tienda online; su modelo de negocio es el de la publicidad, y ahí también hay un problema, porque sí que ha confirmado que hay caídas del 20% del tráfico cuando hay bloqueos respecto a cuando no los hay.

Eso, claro, hace que el posible retorno por ingresos publicitarios pueda llegar a ser importante, y aunque no tiene unacifra clara, "eso sí que se puede valorar en pérdidas, aunque en estos momentos es complicado". Además, destaca "si esto va a más habrá un impacto económico grande".

Él se apuntó a la lista de afectados que está sirviendo como pista del impacto económico, pero insiste en que es difícil estimarlo. Para él, no obstante,

"Es más una cuestión de imagen y de impotencia, ¿por qué narices no se puede acceder a HTCMania desde el ordenador cuando juega el Madrid?".

"No vendemos, el daño es reputacional"

El Colegio de Abogados de Sevilla está en otro espectro de los casos en los que han impactado los bloqueos de IPs de LaLiga. Hablamos con Javier Fernández, responsable de informática de este organismo, que es especial porque "somos una corporación de derecho público" y no tienen ingresos como otros de los casos de los que hemos hablado.

Este organismo proporciona servicios a la comunidad legal, pero se trata de una corporación de derecho público. "No vendemos, así que no tenemos ese problema", explica. Su problema es otro, porque en su caso: "el daño es reputacional y de imagen", destaca Fernández.

"Lo que ha confirmado este experto es que "todos los fines de semana se nos cuelga la página. Se puede acceder desde la red móvil, pero no desde la fija. Ocurre desde hace aproximadamente un mes, sobre todo los domingos. Los viernes o los lunes no se corta o es raro".

Aunque no venden productos ni tampoco tienen un modelo publicitario que sostenga el organismo, sí que proporcionan servicios importantes para los abogados que utilizan esta plataforma. Si esos abogados quieren acceder durante los bloqueos —quizás para adelantar trabajo el fin de semana—, no pueden hacerlo con la página bloqueada.

De hecho, Fernández comenta cómo llegaron a contactar con Cloudflare para saber qué hacer, pero no les han dado soluciones y simplemente les recomiendan no abandonar el servicio. En opinión de este responsable de informática, lo que está pasando es absurdo, porque "se está sancionando a los todos los usuarios", tanto a aquellos que están cometiendo la infracción —las IPTV que retransmiten partidos de forma ilegal— como a empresas y usuarios con sitios web legítimos.

Es algo que es una constante durante estas últimas semanas, efectivamente. Están pagando justos por pecadores.

Imagen | Howard Bouchevereau | LaLiga

En Xataka | El posicionamiento de los jueces sobre LaLiga y las IPTV es claro: no se puede perseguir al usuario final