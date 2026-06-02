Hoy en HBO Max: la última película dirigida por uno de los mayores maestros de la historia del cine

Clint Eastwood cumplió 96 años el pasado 31 de mayo. Y un poco de casualidad, con unas declaraciones de su hijo el músico de jazz Kyle Eastwood (diciendo que "ahora está retirado, pero he tenido mucha suerte de poder trabajar con él en bastantes películas"), nos hemos enterado de que Eastwood ya no va a hacer más películas. No ha habido declaraciones oficiales, pero el retiro del responsable de 'Sin perdón' o 'El jinete pálido' nos deja una filmografía llena de grandes películas, de todos los géneros e intensidades. Vamos a celebrarlo recordando la última de ellas, 'Jurado Nº 2', estrenada en 2024 y que puedes ver en Movistar Plus y HBO Max.

'Jurado Nº 2' es un thriller judicial con dilema moral a bordo, como le gustan a Eastwood: Justin Kemp (Nicholas Hoult) es llamado a formar parte de un jurado en un caso de asesinato de perfil alto, y descubre que él mismo podría estar más implicado en el crimen de lo que pensaba. El reparto se completa con una auténtica sartenada de pesos pesados como Toni Collette, J.K. Simmons o Kiefer Sutherland. La película es la cuadragésima de Eastwood como director.

'Jurado Nº 2' fue concebida originariamente como estreno directo en streaming. El cambio a un lanzamiento limitado en salas llegó después de algunos pases internos que arrojaron opiniones muy favorables, pero apenas recibió cobertura publicitaria por parte del estudio, que según se dice, estaba resentido con el autor por el mal resultado en taquilla de 'Cry Macho'. Finalmente se estrenó, según se supo más adelante, no solo por respeto a la avanzada edad del director, sino como reconocimiento a los 50 años de relación con Warner Bros.

Con este estimulante thriller se cierra una carrera absolutamente ejemplar, siempre a medio camino entre los géneros populares y el cine de autor, ya desde los tiempos de su fama internacional a bordo de algunos de los títulos más significativos de Sergio Leone. Entre esos primeros éxitos y su reconocimiento por la crítica a partir de 'Sin perdón' en 1992 media la creación de hitos como Harry el Sucio y una serie de westerns y thrillers absolutamente soberbios, a menudo dirigidos por él mismo. Todo este siglo lo ha pasado encumbrado por crítica y público gracias a películas como 'Million Dollar Baby' o 'Mystic River'.

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