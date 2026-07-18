El Corte Inglés liquida en su outlet online todas estas teles Sony, LG y Samsung, hoy 18 de julio

El Corte Inglés tiene muchísimos dispositivos reacondicionados en su tienda online. Hay de todo, aunque lo habitual es que encontremos sobre todo televisores de años anteriores con precios bastante ajustados. Por este motivo vamos a hacer un repaso de los mejores chollos que tiene la tienda hoy, 17 de julio.

Sony Bravia 7 65XR70 por 599 euros, una tele de 65 pulgadas con Dolby Vision y Atmos.

por 599 euros, una tele de 65 pulgadas con Dolby Vision y Atmos. LG 55QNED93A6A por 749 euros, un televisor MiniLED de 55 pulgadas.

por 749 euros, un televisor MiniLED de 55 pulgadas. Samsung TQ55S95FATXXC por 1.199 euros, una tele con tecnología OLED y tratamiento antirreflejos.

por 1.199 euros, una tele con tecnología OLED y tratamiento antirreflejos. LG OLED55G26LA por 899 euros, una smart TV OLED para instalar en la pared.

por 899 euros, una smart TV OLED para instalar en la pared. Samsung TQ75QN74FATXXC por 1.399 euros, un televisor MiniLED de 75 pulgadas.

Sony Bravia 7 65XR70

La Sony Bravia 7 65XR70 es una smart TV que la marca lanzó en 2024, pero que por este precio de 599 euros sigue dando mucha guerra. Hablamos de una tele QLED con retroiluminación MiniLED que tiene una diagonal de 65 pulgadas y ofrece una tasa de refresco de 120 Hz. Es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos y su sistema operativo es Google TV.

Sony BRAVIA 7 65XR70 Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG 55QNED93A6A

La LG 55QNED93A6A es una tele más reciente que la de Sony, lanzada en 2025. También cuenta con retroiluminación MiniLED, pero en este caso viene con una diagonal de 55 pulgadas. Su tasa de refresco es de hasta 144 Hz a través de VRR, es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos y admite la multipantalla para ver dos contenidos a la vez. Su precio en este caso es de 749 euros.

Samsung TQ55S95FATXXC

La Samsung TQ55S95FATXXC es otra tele lanzada en 2025, aunque es bastante más completa que la de LG. Su precio es de 1.199 euros e incorpora un panel con tecnología OLED y tratamiento antirreflejos. Su diagonal es de 55 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz y es compatible con HDR10+ y con Dolby Atmos. Además, funciona tanto con Alexa como con Google Assistant.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

LG OLED55G26LA

La LG OLED55G26LA es una smart TV que en este caso ha de ir colocada en la pared (incluye soporte). Su precio es de 899 euros e incorpora un panel con tecnología OLED y diagonal de 55 pulgadas. Alcanza una tasa de refresco de 100 Hz y es compatible tanto con Dolby Vision IQ como con Dolby Atmos.

Samsung TQ75QN74FATXXC

Por último, el Samsung TQ75QN74FATXXC es un televisor de la gama Neo QLED que incorpora una pantalla con diagonal de 75 pulgadas. Su tasa de refresco es de hasta 144 Hz, es compatible con HDR10+, incluye modo Multi-View para ver dos contenidos a la vez y funciona tanto con Alexa como con Google Assistant. Su precio en este caso es de 1.399 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | El Corte Inglés, Compradicción y Laura López (cabecera), Sony, LG, Samsung

En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa 2026. Cuál comprar y 9 modelos recomendados desde 299 hasta 5.999 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más