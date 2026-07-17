No todos los almacenamientos en la nube destacan por lo mismo: estos son los que usaría si buscara privacidad, mucho almacenamiento y más

¿Cómo decidirse por un almacenamiento en la nube? La lógica se nos puede ir a lo más básico: la que ofrezca una mejor relación entre cantidad de GB y precio. Esto es un factor obviamente importante (faltaría más), pero no es lo único que miraría a la hora de elegir un servicio en la nube. La razón de esto es que hay ciertas características que son mejores en unos servicios que en otros, especialmente si tenemos un objetivo concreto para la nube.

A continuación, voy a usar cinco escenarios diferentes con los servicios que yo escogería para cada uno de ellos.

En busca de la máxima privacidad: Internxt

Si mi prioridad fuera la privacidad, entonces me quedaría con Internxt. Es un servicio europeo que ofrece cifrado de extremo a extremo con conocimiento cero (o 'Zero-Knowledge'). Eso significa que los archivos se cifran antes de subirse a la nube y no al llegar a esta, lo que hace que sea mucho más seguro. De hecho, ni la propia Internxt puede acceder a ellos.

Además de esto, es de código abierto, lo que implica que cualquier persona puede auditarlo. El plan más económico, que tiene 1 TB de almacenamiento, VPN y antivirus, usando el código 'XATAKA' tiene un precio de 0,99 euros al mes o de 190 euros si elegimos su plan para toda la vida.

La máxima capacidad, en Jottacloud

Como ya decía más arriba, hay mucho usuario que busca un almacenamiento en la nube, siendo su prioridad tener el mayor número de gigas por el menor precio posible. Ahí entra Jottacloud, un servicio noruego que no es tan conocido como otras opciones de esta lista, pero que tiene una baza potente: su almacenamiento es ilimitado.

Podemos tener todos los archivos almacenados que queramos, pero tiene una pequeña “trampa”: cuando ocupemos 5 TB, la velocidad de subida de nuestros archivos se reducirá gradualmente. Tiene un precio de 12,90 euros al mes.

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Google Drive no tiene rival en el trabajo colaborativo

La mayoría de nosotros utiliza en su día a día servicios de Google y precisamente por eso Google Drive es una opción muy cómoda. Ahora bien, este almacenamiento también está incluido en Google Workspace, que es un sitio ideal para trabajar en equipos con documentos, hojas de cálculo, presentaciones y más.

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Google Drive es gratuito, aunque solo da 15 GB de almacenamiento, una cifra muy corta que se llena rápidamente entre correos, imágenes y vídeos. El plan más económico de Workspace cuesta 6,80 euros y ya sube esta cifra hasta los 30 GB.

Para empresas, Microsoft OneDrive

Pero, ¿y para una pequeña empresa? Ahí tenemos varias opciones interesantes, incluso la anterior podría valer. Sin embargo, yo aquí me decantaría por OneDrive de Microsoft, un servicio que da acceso al ecosistema de esta compañía donde está software como Word, Excel o Teams. Es cierto que el plan más económico solo da acceso a las versiones móviles o web de estas aplicaciones, pero los otros planes también tienen versiones de escritorio.

Podemos elegir entre varias suscripciones, incluso seleccionando si queremos o no tener Teams incluido en el servicio. Por poner un ejemplo, con Teams incluido, la versión básica tiene un precio de 6,07 euros al mes. Si queremos Copilot para empresas y el software de escritorio, entonces el precio sube a 20,36 euros.

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Me quedaría con pCloud para el apartado multimedia

Para terminar, si mi prioridad en una nube es guardar únicamente contenido multimedia (fotos y vídeos), entonces creo que pCloud sería la opción más interesante. La principal razón es que tiene un reproductor de audio y vídeo tanto en sus aplicaciones de escritorio como de móvil, lo que permite hacer streaming de lo que tienes almacenado sin necesidad de descargarlo.

Como ocurre con Internxt, pCloud ofrece la posibilidad de elegir distintas modalidades de pago. La forma más económica a la larga sigue siendo el plan para toda la vida, que tiene un precio de 199 euros y ofrece 500 GB de almacenamiento.

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Imágenes | Internxt, Google, Jottacloud, Microsoft, pCloud

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