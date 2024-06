Si te falta almacenamiento en local y buscas la mejor nube para tus archivos, estas son algunas de las mejores opciones

De servicios en la nube está internet lleno. Seguro que no usas uno, sino que ya estás usando un par de ellos o incluso más. Pero, por si eres nuevo en lo de guardar y compartir tus archivos en servicios externos a tu propio ordenador o móvil, aquí te ofrecemos una selección con algunos de los más aconsejables y el uso más indicado para ellos.

Dropbox

Posiblemente el más conocido de ellos (con permiso de los de Google o Apple) sea Dropbox. No en vano, fue de los primeros en llegar. Es posiblemente una de las mejores opciones por su forma transparente de trabajar, y por ofrecer una opción gratuita, aunque como en todos los casos, las opciones más interesantes son de pago.

Con Dropbox tenemos la opción de funcionar simplemente con acceso web o bien de instalar su aplicación. Es multiplataforma (podemos instalarla en nuestros PCs, Mac, Chromebooks, y en móviles o tablets Android o iOS). Si lo hacemos, tendremos una carpeta dedicada en nuestro equipo, en la que podremos almacenar todos nuestros archivos y tener acceso desde los dispositivos en los que hagamos uso de ella o desde cualquier navegador.

Nos permite compartir enlaces para que otros usuarios puedan descargar nuestros archivos así como crear carpetas compartidas con otros usuarios.

Su versión gratis nos ofrece tan sólo 2 GB y la posibilidad de usarlo en tres dispositivos. Por otro lado, ofrecen hasta 4 planes de pago, uno para uso personal y tres para uso profesional. El de uso personal, con 2 TB de almacenamiento, posibilidad de almacenar archivos con un peso de hasta 50 GB, 30 días para restaurar archivos eliminados y número ilimitado de dispositivos nos parece una opción más que equilibrada por los 9,99 euros al mes que cuesta.





Internxt Drive

Menos conocido, para los que estén más preocupados por la seguridad de sus datos, Internxt Drive es el servicio ideal. Este es un servicio pensado para artistas y creadores de contenidos, centrado en la privacidad, que cuenta con cifrado de extremo a extremo y además es open source.

Internxt Drive proporciona almacenamiento seguro y ofrece la comodidad de compartir archivos de forma segura y protegerlos con contraseña. Es por tanto la nube perfecta para compartir información confidencial o sensible, sin miedo a accesos no autorizados.

Dicho esto, además de contar con un plan gratuito con hasta 10 GB, esta plataforma nos ofrece cuatro planes, con espacio desde los 200 GB hasta los 10 TB. Todos ellos ofrecen lo mismo excepto por la capacidad de almacenamiento, contando con la posibilidad de proteger con contraseña nuestros archivos. doble factor de autenticación o con la posibilidad de subir archivos de hasta 20 GB de peso.

La opción básica, la que nos ofrece 200 GB, tiene un precio de 45,99 euros. Además, los usuarios de Xataka, pueden conseguir un descuento del 80% eligiendo uno de los planes de por vida siempre que usen el código Xataka80 al suscribirse. Así, el plan con 2 TB de por vida pasa de 900 a 180 euros, el de 5 TB de 1.900 a 380 euros y el de 10 TB pasa de 2.900 a 580 euros.

Box

Box puede ser otra buena opción fuera de las más típicas. Esta plataforma cuenta con su propia app multisistema, y nos permite almacenar hasta 10 GB de archivos de manera gratuita, con un peso máximo de 5 GB por archivo. Está pensada para el trabajo colaborativo y ofrece por tanto muchas formas de compartir nuestros archivos subidos a su nube.

También cuenta con planes de pago, pensados sobre todo para las empresas, y su gran baza es que todos ellos tienen almacenamiento ilimitado. La diferencia de precio entre uno u otro plan se basa en los servicios que obtenemos con cada uno de ellos.

El más básico, el Business, nos sale por 13,50 euros al mes, (rebajados desde los 18), infinidad de integraciones con servicios como Office, Teams, Slack o Google Workspace. Permite cargar archivos de hasta 5 GB de peso, mientras que los superiores permiten archivos de 15 ó 50 GB.

iCloud

Si bien la plataforma de Apple está pensada para usar mejor en sus propios dispositivos, es también multiplataforma, por lo que no tendremos problemas para usar la nube de iCloud en PC o Android.

Apple nos ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito, algo que se antoja muy escaso, sobre todo teniendo en cuenta que no ofrece mayor capacidad ni siquiera si compramos un Mac, un iPhone o un iPad. Bien es cierto que su plan de pago básico no es demasiado caro: 99 céntimos al mes por 50 GB de almacenamiento extra, que nos servirá no sólo para nuestros archivos, sino para guardar una copia de seguridad de nuestro iPhone o iPad entre otras cosas, o nuestros progresos en juegos de Apple Arcade y los de la propia App Store. Este salto a los 50 GB es casi imprescindible si, por ejemplo, queremos guardar una copia de seguridad de nuestro historial de Whatsapp.

Si preferimos más alojamiento, que no es difícil que lo necesitemos si tenemos en cuenta que la copia de un seguridad de un iPhone de 64 GB con el almacenamiento lleno ya superaría los 50 GB del plan de pago básico, tenemos otros dos planes, de 200 GB por 2,99 euros al mes y de 2 TB por 9,99 euros al mes. Muy a

Google Drive

Por supuesto, tenemos la opción más universal en manos de Google. Omnipresente, (¿quién no tiene ya una cuenta de Gmail?), Con su Drive, los de Mountain View nos ofrecen almacenamiento para cualquier tipo de archivo, ya sea música, sincronizar nuestras fotos o vídeos del smartphone, o los archivos de Google Docs que hayamos elaborado o compartido en equipos de trabajo.

De entrada, y de manera gratuita, Google nos ofrece 15 GB de almacenamiento, para fotos, nuestros correos de Gmail y nuestros documentos de Docs o archivos subidos, pero tenemos tres planes a nuestra disposición: uno con 100 GB por 1,99 euros (con un mes de prueba por 0,49 euros), que se puede compartir con 5 personas, o uno de 2 TB por 9,99 euros, al mes, más un tercero también con 2 TB pero con acceso a Gemini Advanced, la IA de la empresa.

Microsoft OneDrive

La otra opción que se nos vendrá a la cabeza a la mayoría es OneDrive, de Microsoft. La nube de los de Redmond es el complemento perfecto para los que suelen usar un correo de Outlook o para los que son usuarios intensivos de Office, la suite ofimática de la empresa, pero también ofrece muchas otras ventajas.

Cuenta con su propia app multisistema, (no se limita a Windows) y ya de entrada, como veíamos en todas las anteriores, tenemos opción gratuita, que es la que tendremos si disponemos de un correo de Outlook o de Hotmail. Con ella disponemos de 5 GB en la nube y 15 GB para el correo. Cuenta con calendario, y además nos permite usar Word, Excel o PowerPoint en la nube de manera gratuita.

Además, tenemos tres planes más, con 100 GB y 1 TB en los planes personales, por 20 euros y 69 euros al año respectivamente. Por otro lado, tenemos el plan familiar, que está pensado para 6 miembros, con 1 TB de almacenamiento para cada uno por 99 euros al año.

