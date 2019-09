Google One, Dropbox, OneDrive, iCloud y todas las opciones, frente a frente

Almacenar archivos en la nube tiene la principal ventaja de poder acceder a tus archivos estés donde estés. Hoy compararemos a fondo los principales almacenamientos en la nube, incluyendo Google One, Dropbox, OneDrive, iCloud, Amazon Drive, Dropbox, Mega y Box.

Primero conoceremos un poco más sobre qué ofrece cada uno, para después ir de lleno a la comparación de planes y precios, destacando después la compatibilidad con las distintas plataformas de cada servicio y las posibles funciones añadidas que se incluyen en cada alternativa.

Las principales opciones

Empezamos listando las principales opciones en lo que a almacenamiento en la nube se refiere. Existen todo tipo de servicios de almacenamiento ahí fuera, así que nos hemos centrado en las ofertas más conocidas y competitivas disponibles hoy en día. Son las siguientes.

Google One

Google One es el nombre de la suscripción de almacenamiento adicional, aunque la gran mayoría de sus bondades son heredadas de Google Drive y el resto de servicios de Google. En palabras llanas, Google One es el nombre del almacenamiento de Google, que se usa de forma compartida en Gmail, Google Drive, Google Fotos (a calidad original) y otros.

Google proporciona 15 GB de almacenamiento gratis a todos los usuarios, y a partir de ahí entran los distintos planes y precios que van desde los 19,99 euros al año por 100 GB a cantidades desorbitantes para 30 TB, el plan máximo.

Microsoft OneDrive

OneDrive es el nombre del almacenamiento de Microsoft, y cuya principal ventaja se encuentra en su integración dentro de Windows y en la suite Microsoft Office. De hecho, sus ofertas más competitivas son aquellas que incluyen Office 365.

Microsoft regala 5 GB de almacenamiento gratuito a todos los usuarios, y a partir de ahí se ofertan únicamente tres planes de precios: 100 GB, 1 TB y 6 TB a repartir entre seis usuarios. Estos dos últimos incluyen Office 365 para uno o seis usuarios, respectivamente.

Apple iCloud

iCloud es el nombre del almacenamiento en la nube de Apple, prácticamente imprescindible si tienes un iPhone, iPad, Mac o iPod. Su principal baza es la sincronización instantanea entre todos tus dispositivos, para poder acceder a tus fotos y vídeos allá donde estés.

Al igual que OneDrive, iCloud parte de los 5 GB gratis, contando con tres planes de precios: 50 GB, 200 GB y 2 TB. A mayor espacio disponible, más fotos, vídeos y copias de seguridad que puedes guardar y pasar fácilmente de un dispositivo a otro.

Amazon Drive

Amazon Drive es el almacenamiento en la nube de Amazon. Resulta un poco más descafeinado que otras alternativas de nuestra lista, pues se centra más en el almacenamiento de fotos y vídeos que en ser un disco duro en la nube.

Amazon Drive proporciona almacenamiento gratis de 5 GB, y los usuarios de Amazon Prime tienen almacenamiento ilimitado de fotos a resolución completa sin coste adicional. Sus planes van desde los 100 GB hasta los 30 TB.

Dropbox

Dropbox es un peso pesado del almacenamiento en la nube, iniciando su andadura en 2007. Ser una alternativa veterana garantiza una gran compatibilidad (incluso con BlackBerry y Nokia S60 con aplicaciones de terceros).

Curiosamente, uno de los serviciso más veteranos es bastante tacaño con el espacio gratuito disponible: son solo 2 GB gratis, mientras que el almacenamiento de pago personal está disponible en dos sabores: 2 TB y 3 TB.

Mega

Aunque en sus inicios parecía que Mega acabaría siendo la última excentricidad de Kim Dotcom, seis años más tarde el servicio heredero de Megaupload sigue en pie y acumulando usuarios (y desligado de Kim Dotcom).

Mega se centra más en compartir archivos que en almacenarlos, aunque nada te impide usarlo para hacer una copia de seguridad de tus archivos. Es uno de los servicios que más almacenamiento gratis proporciona, aunque esos hasta 50 GB tienen letra pequeña, y tendrás que "trabajar" para conseguirlos mediante recompensas.

Box

Al igual que Dropbox, Box es un servicio veterano que se lanzó hace ya 14 años, aunque no ha logrado ser igual de popular que el anteriormente mencionado. Al igual que otras alternativas, Box se promociona más como una herramienta de trabajo que como un servicio para almacenar tus archivos, aunque nada te impide usarlo de este modo.

Box ofrece 10 GB de almacenamiento gratis, aunque con un tamaño máximo de archivos de hasta 250 MB, algo escaso hoy en día. Solo dispone de un único plan de pago para usuarios particulares: 100 GB por 9 euros al mes, o 108 euros anuales.

Planes y precios

Hablando de almacenamiento en la nube, hay dos aspectos especialmente importantes: el espacio y el precio. Lo cierto es que los servicios no se ponen muy de acuerdo y cada uno cuenta con un plan de precios distintos.

Para homogeneizar los datos y no volvernos locos, hemos considerado únicamente los precios anuales, pues generalmente este tipo de servicios no son para usar un día y no al siguiente. Estamos hablando de almacenamiento en la nube de gigas y teras, que no querremos mover de lugar de un mes para otro, sino dejar seguros en el sitio apropiado.

Primero, veamos qué nos ofrece cada uno sin pagar ni un duro, es decir, el espacio disponible de forma gratuita. Este es un buen modo de empezar a usar el servicio y sus aplicaciones, para ver si se adapta a lo que estás buscando. Estas son las distintas ofertas:

Google One OneDrive iCloud Amazon Drive Dropbox Mega Box Espacio gratis 15 GB 5 GB 5 GB 5 GB 2 GB 50 GB* 10 GB

Sobre el papel Mega se lleva la palma del almacenamiento gratis, aunque la palabra clave está en el "hasta". Realmente son 15 GB ampliables mediante el cumplimiento de ciertos logros, situándose a la par con Google One. En donde no hay duda es en el servicio que menos ofrece de forma gratuita: Dropbox, con sus 2 GB. Ahora bien, si hablamos de tamaño de archivo, la cuenta gratuita de Box solo te permite subir archivos de hasta 250 MB.

Si hablamos de los planes de pago, la comparación es mucho más compleja, pues mientras que Dropbox solo cuenta con dos planes de precios, Amazon tiene trece. No hay ninguna capacidad de almacenamiento en el que todos se pongan de acuerdo, y que por tanto podamos usar como base. Aquí tienes todos los planes de precios hasta 3 TB, en cantidades anuales.

Google One OneDrive iCloud Amazon Drive Dropbox Mega Box 50 GB - - 11,88 € - - - - 100 GB 19,99 € 24,00 € - 19,99 € - - 108 € 200 GB 29,99 € - 35,88 € - - 59,88 € - 1 TB - 69,00 € - 99,99 € - 119,88 € - 2 TB 99,99 € - 119,88 € 199,98 € 119,99 € - - 3 TB - - - 299,97 € 199,99 € - -

Con la tabla anterior es fácil descartar Box desde un punto de vista económico, pues su precio de 108 euros anuales por 100 GB sería suficiente para contratar 2 TB con Google One. Mega tampoco sale muy bien parado al comparar sus tarifas con las de la competencia: pagando diez euros más de los 59,88 euros que cuesta contratar 200 GB consigues 1 TB de almacenamiento en OneDrive y Office 365.

Por debajo del terabyte, la mejor calidad precio es para Google One, especialmente en su plan de 200 GB por 29,99 euros, que supone un precio por giga de 15 céntimos. Le siguen el iCloud de Apple y su plan de 200 GB por 35,88 euros que supone 18 céntimos por giga y los 100 GB por 19,99 euros: 20 céntimos el giga.

Google One tiene la oferta más competitiva, pero OneDrive incluye Office 365

En cuanto hablamos de más de un terabyte de espacio, la oferta empieza a igualarse. Google One mantiene el mejor precio con sus 2 TB por 99,99 euros (5 céntimos el giga), pero por el mismo precio puedes hacerte con 1 TB en OneDrive y Office 365 por un año. La versión estándar de Office cuesta 149 euros como pago único.

Ahora bien, si necesitas una cantidad de espacio de almacenamiento bestial, Google One no será tu mejor candidato, sino Mega y sus 4 TB por 239,88 euros u 8 TB por 359,88 euros, suponiendo unos seis y cuatro céntimos por giga, lo más barato que encontrarás.

Dispositivos compatibles

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir un servicio de almacenamiento en la nube es la compatibilidad con los distintos dispositivos. Al fin y al cabo, una de las principales ventajas de este tipo de almacenamiento radica en que puedes acceder a tus archivos desde varios dispositivos.

Lo cierto es que hay bastante unanimidad entre los distintos servicios, pues tanto Windows como Mac, Android y iOS están cubiertos por la totalidad de los servicios de nuestra comparativa, que además cuentan con una versión web con la que podrás salir del apuro si te encuentras en otra plataforma o no tienes la aplicación instalada en ese momento. Aquí tienes un resumen de la compatibilidad:

Google One OneDrive iCloud Amazon Drive Dropbox Mega Box Web Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Windows Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Mac Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Linux No No No No Sí Sí No Android Sí Sí No Sí Sí Sí Sí iOS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Como puedes comprobar, el gran damnificado es Linux, mientras que el resto de sistemas operativos cuentan con aplicación oficial para la gestión o sincronización de los archivos. Por suerte, la mayoría de servicios populares cuentan con clientes de terceros para cubrir el vacío.

Es preciso no obstante hacer dos pequeñas matizaciones: iCloud es enormemente más útil si usas dispositivos Mac o iOS que si no, y Google One se aprovecha más si tienes un móvil Android que si no lo tienes. El resto son un poco agnósticos de plataforma, aunque OneDrive tira para casa como se evidencia en el hecho de que venga preinstalado en Windows 10 e incluya Office.

Funciones añadidas

Terminamos nuestra lista comentando las funciones añadidas incluidas en cada servicio de almacenamiento en la nube. Ahora bien, solo tendremos en cuenta aquellas que se añaden como extra al pasar de la versión gratuita a la de pago, pues nada te impide usar las funciones gratuitas de varios servicios.

Google menciona como añadidos de Google One el soporte técnico directo, precios especiales en hoteles (sin determinar), crédito en Google Play (sin determinar exactamente) y la posibilidad de compartir el espacio con cinco miembros de la familia. La última novedad es reciente y exclusiva para los usuarios de Android: poder crear una copia de seguridad del móvil fácilmente.

La copia de seguridad de Google One en Android

En cuando a OneDrive, el añadido más importante es contar con Office 365, aunque el plan profesional viene con funciones de seguridad avanzadas y herramientas de productividad (digitalización de varias páginas y carpetas sin conexión) no disponibles para los usuarios de la versión gratuita.

En cuanto a Dropbox, la diferencia está en la productividad. Contratar un plan de pago supone disponer de borrado remoto de archivos, historial de versiones, reconocimiento OCR y asistencia técnica prioritaria, entre otras ventajas.

El resto de servicios la verdad es que no incluyen demasiados añadidos que vayan más allá de proporcionarte un espacio más amplio para que puedas almacenar tus archivos. No es exactamente un plan añadido de Amazon Drive sino de Amazon Prime, aunque es digno de mención que los suscriptores Prime tienen almacenamiento de fotos ilimitado, a calidad original.

Cuál elegir

Con tantos servicios, condiciones, planes y precios, la pregunta del millón es: ¿cuál debería elegir? Lo cierto es que la respuesta varía mucho según tus preferencias, aunque te podemos dar unas pautas para guiarte.