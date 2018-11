Google One: qué es, cuánto cuestan sus tarifas y cómo compartir su almacenamiento con familiares

Hoy te vamos a explicar qué es Google One, cuánto cuestan sus tarifas y cómo compartir su almacenamiento con familiares. Se trata de un nuevo servicio que Google va a implementando para centralizar la gestión del espacio de almacenamiento que contrates en tu cuenta de Google, el cuál se aplica después para Google Drive, Fotos y Gmail.

Vamos a empezar explicándote primero qué es exactamente Google One. Después pasaremos a decirte cuánto cuestan sus tarifas y cómo las puedes contratar, y terminaremos explicándote al final cómo puedes compartir el almacenamiento que tengas contratado con el resto de integrantes de tu familia.

Qué es Google One

Google One es el nombre con el que Google ha decidido emancipar su servicio de almacenamiento. Hasta ahora, cuando contratabas almacenamiento en Google lo hacías mediante Google Drive, sin que este almacenamiento tuviera una nomenclatura independiente o diferenciada de estos servicios. Era simplemente almacenamiento de Google Drive o de Google sin más.

Pero en mayo de 2018 Google anunció que iba a cambiarle de nombre a su sistema de almacenamiento por el de Google One, y que ese cambio vendría acompañado de reducciones de precio y nuevas tarifas.

El almacenamiento de este servicio será el que utilices en todos tus productos de Google, de manera que si tienes contratados por ejemplo 100 GB, estos se repartirán entre Google Drive, Google Photos y Gmail como pasaba hasta ahora con sus planes anteriores. Además, para utilizar Google One no tienes que registrarte en ningún sitio, ya que los datos se migran directamente desde Google Drive y el almacenamiento que tuvieras contratado allí.

Actualmente Google One sólo es accesible para los usuarios que ya tengan contratado algún plan de almacenamiento con Google Drive. Sin embargo, en su web mencionan que habrá un lanzamiento definitivo en próximos meses, e incluso te invitan a registrarte para recibir las novedades sobre el servicio.

Cómo acceder a Google One

A día de hoy Google One todavía no está abierto para todo el mundo, y sólo estará disponible de forma limitada para usuarios con plan de almacenamiento de Drive de pago. Esto quiere decir que, por lo menos a día de hoy, primero tendrás que contratar un plan de pago desde Google Drive y luego solicitar acceso a One para beneficiarte de ventajas como nuevos planes o poder compartir tu almacenamiento con familiares.

Para contratar un plan de Google Drive sólo tienes que pulsar en la opción Adquirir más almacenamiento que tienes en la barra izquierda de Google Drive, y desde allí contratar una cantidad de datos determinada. Los pagos los harás mediante la propia cuenta de Google con Google Pay, el mismo método que se utiliza para comprar aplicaciones de Android.

Una vez contratado tu almacenamiento de Google Drive, que si no quieres gastar mucho puede ser el de 100 GB por 1,99 euros al mes, entra en la web one.google.com. En ella verás un pequeño formulario en el que debes introducir tu cuenta de correo y darle al botón azul para recibir novedades y que te avisen cuando tengas disponible tu cuenta de Google One. Eso sí, pueden pasar varias semanas hasta que te den acceso a ella.

Quizá cuando Google One se termine de abrir al público dentro de unos meses todo este proceso cambie. Pero de momento es así. Si no tienes ningún plan de pago y quieres utilizar alguno de los de Google One, tendrás que contratar primero un plan de Google Drive, solicitar después el acceso a One y esperar. Yo lo he hecho así y en poco más de un mes he tenido acceso.

Cuánto cuestan sus tarifas

Como te hemos dicho, Google One tiene algunas tarifas un tanto diferentes a las que tenía hasta ahora Google Drive. La más sorprendente es una nueva que ofrece 200 gigas por sólo un euro más de lo que venía costando la tarifa mínima de 100, y para el resto ya se va para arriba ofreciendo varios teras a precios más o menos ajustados. Aquí tienes las tarifas completas.

15 GB gratis

gratis 100 GB por 1,99 euros al mes

por 1,99 euros al mes 200 GB por 2,99 euros al mes

por 2,99 euros al mes 2 TB por 9,99 euros al mes

por 9,99 euros al mes 10 TB por 99,99 euros al mes

por 99,99 euros al mes 20 TB por 199,99 euros al mes

por 199,99 euros al mes 30 TB por 299,99 euros al mes

Cómo cambiar tu tarifa de Google One

Para cambiar tu tarifa de Google One primero tienes que haber sido aceptado por Google en el servicio tras cumplir los requisitos que te hemos dicho antes. Luego entra en one.google.com, donde verás los detalles de tu almacenamiento. Allí, pulsa el botón azul de Más almacenamiento para que te lleve directamente a la opción que hay en esa misma web.

Bajarás hasta una zona de la misma página en la que puedes ver todas las tarifas disponibles. Lo único que tienes que hacer es pulsar sobre el botón Actualizar de la tarifa que quieras empezar a utilizar. Junto a las tarifas también verás la que estás utilizando en estos momentos para que puedas comparar los precios y el almacenamiento que obtienes a cambio.

Una vez hayas elegido una tarifa, te aparecerá una ventana en la que se te abre el proceso de pago. Lo único que tienes que hacer es seguir todos los pasos del proceso de pago que tiene Google y ya está, habrás cambiado tu plan de almacenamiento.

Cómo usar el plan familiar de Google One

Google One también incluye un plan familiar. Esto quiere decir que si lo activas podrás compartir tu almacenamiento con los integrantes de tu familia de Google, los cuales configuras a través del servicio de Familias de Google. Lo único que tienes que hacer para hacerlo es pulsar en la opción del grupo familiar.

En Xataka Basics ya te hemos explicado cómo crear un grupo familiar en Google. Pero si no lo tienes creado, al pulsar sobre la opción de compartir Google One con el grupo familiar te llevará directamente a la web de Familias de Google, donde podrás iniciar el proceso de creación de una familia si no lo has hecho antes. Sólo tienes que pulsar el botón Empezar.

Aquí, tras pulsar en la opción de Crear grupo familiar irás a una página en la que visualizas el estado de tu familia. Te verás a ti mismo, y tendrás que pulsar en el botón Invitar a un familiar para enviar invitaciones a quienes quieras que formen parte de tu familia digital en Google para compartir tus servicios. Una vez ellos acepten la invitación que les llegue por correo, se añadirán automáticamente a la familia.

Y si ya tenías configurado tu grupo familiar de antes, sólo tendrás que pulsar en la opción Compartir del cuadro Compartir Google One con familiares (1) que te aparece justo debajo de la información del almacenamiento. Al hacerlo te aparecerá un diálogo preguntándote si quieres compartir tu plan de almacenamiento con tu grupo familiar, y para confirmar debes pulsar en el botón Compartir (2) que verás en esa ventana.

Y a partir de ahora, una vez hayas compartido tu almacenamiento con el grupo familiar, en tus datos de consumo de la tarifa de almacenamiento verás también los que se han sido gastados por la familia. Incluso podrás abrir esta sección para que te muestre los datos exactos que lleva gastados cada uno de los integrantes de tu familia.