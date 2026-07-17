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Hoy en Lidl (y a mitad de precio) la máquina de palomitas de Coca-Cola que es ideal para las noches de pelis en casa

Una máquina de palomitas con un diseño similar a las que hay en el cine y que permite preparar hasta 10 tazas por ración

Palomitero Coca Cola Lidl
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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654 publicaciones de Juan Lorente

Si hay algo que desde pequeño muchos hemos querido tener en casa, es una máquina de hacer palomitas. Hoy en Lidl tenemos disponible una con diseño de Coca-Cola que es una pasada y que podrás usar cada vez que quieras ver una peli, una serie o simplemente tengas visita en casa. Lo mejor es que está rebajada hasta los 74,99 euros (su precio es 169,90 euros).

Máquina de palomitas Coca-Cola

Máquina de palomitas Coca-Cola

PVP en Lidl — 74,99
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Si no llegas a hacerte con ella o simplemente quieres una alternativa, tienes esta otra máquina de palomitas de Amazon disponible por 84,80 euros. Tiene un diseño similar (aunque sin el logo de Coca-Cola), una luz cálida para mantener las palomitas calientes y se extrae el recipiente fácil.

Elite Gourmet EPM-250# Classic Carnival Máquina de palomitas de maíz de sobremesa de 74 ml, estilo retro, palomitas de maíz calientes con mantequilla como de cine, rojo

Elite Gourmet EPM-250# Classic Carnival Máquina de palomitas de maíz de sobremesa de 74 ml, estilo retro, palomitas de maíz calientes con mantequilla como de cine, rojo

Hoy en Amazon — 84,80
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una máquina de palomitas de Coca-Cola en casa

Maquina De Palomitas De Coca Cola

Esta máquina de palomitas, como ya hemos dicho más arriba, tiene un descuento del 55 %, por lo que estamos ante un muy buen momento de compra. Es cierto que hay muchas formas de preparar palomitas en casa, incluso en el microondas si no queremos usar las bolsas que podemos encontrar en los supermercados. Sin embargo, una de estas máquinas, además de chulísima, cuenta con varias ventajas que hacen que merezca la pena.

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La caldera donde se hacen las palomitas es de acero inoxidable y tiene revestimiento antiadherente, lo que va a hacer que las palomitas no se queden pegadas. Además, tiene un sistema de agitación integrado, algo que evita mayormente que estas se quemen y salgan churruscadas, algo que hace que tengan un sabor desagradable.

Junto a todo esto, cabe destacar que tiene un sistema de iluminación integrada, varios accesorios como una cuchara medidora y una manivela para girar la caldera sin quemarnos. Su capacidad es de 10 tazas de palomitas por ración, por lo que vamos a poder hacer una buena cantidad de estas cada vez.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la máquina de palomitas coca-cola

 LO MEJOR

  • Cuesta menos de la mitad: Lidl ahora mismo la tiene con un descuento del 55 %, por lo que es un muy buen momento para hacernos con ella.
  • Un diseño chulísimo: Estas máquinas de palomitas tienen un diseño retro que luce muy bien en cualquier cocina, pero el logo de Coca-cola le da un toque especial.
  • Sistema de agitación integrado: Que se vayan agitando las palomitas hace que estas salgan mejor, con una integración más uniforme del sazonado que utilicemos y con menor probabilidad de que se quemen.

❌ LO PEOR

  • No es una máquina pequeña: Mide aproximadamente unos 49 centímetros de alto, por lo que es necesario tener espacio en la cocina para ella.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una máquina de palomitas para casa y quieres hacerte con una con un diseño muy llamativo con el logo de Coca-Cola.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una máquina más compacta porque tienes poco espacio en la encimera.
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