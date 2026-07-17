"El que no salta es español": en plena polémica por la Ley de Nietos, los cánticos argentinos a las puertas de la final

Que una selección de fútbol se clasifique para jugar la final de una Copa del Mundo es motivo de celebración. De alegría desmadrada, incluso. Lo saben bien España y Argentina, los dos países que este domingo se disputarán la Copa de la FIFA en el MetLife Stadium. A ambos lados del Atlántico se suceden los debates sobre la calidad de una u otra plantilla y se planea cómo será la fiesta en función de si la estrella de 2026 acaba en la camiseta de la Roja o la albiceleste.

Sin embargo, ironías del deporte rey, ese buenrollismo se ha visto empañado por una sucesión de cánticos lanzados en el lugar y momento menos adecuados.

¿Qué ha pasado? Si resides en Madrid o Málaga quizás lo hayas visto en persona; si no, es probable que te haya llegado a través de X, Instagram, TikTok o cualquier otra red: el miércoles, en plena euforia mundialista, seguidores de la selección argentina celebraron la clasificación de su equipo en el centro de algunas ciudades españolas. Coros, saltos, banderas. Lo esperable.

Hasta ahí nada polémico. El problema es qué se pudo escuchar durante esos festejos. Con el 1-2 encajado a Inglaterra todavía fresco, algunos argentinos corearon cánticos como "España tiene miedo" o "¡Español el que no bote!".

No ocurrió en todas las ciudades, pero que se entonaran proclamas así en lugares tan emblemáticos como la Plaza Mayor de Madrid o la calle Larios de Málaga no pasó inadvertido en redes… Ni tampoco a periódicos como OK Diario o Libertad Digital, que le dedicaron sendas crónicas. "Poca vergüenza es la que tienen", concluía este último en una pieza a medio camino entre la noticia y el editorial.

"¿Para qué?" Prueba de hasta qué punto ha escalado el asunto es que los cánticos del miércoles no solo han generado reacciones de aficionados o medios españoles. También lo ha hecho de algunos argentinos que no acaban de sentirse cómodos con la reacción de sus compatriotas y han querido marcar distancias.

El ejemplo más claro es el de Eduardo Patitucci, un periodista deportivo argentino que ha subido un vídeo llamando a la concordia y la responsabilidad. "El que no salte es español. ¿Para qué? El español es el que te da trabajo, el que te abrió las puertas…", advierte Patitucci, para quien "una cosa es cantar contra Inglaterra u otros países" y otra distinta contra el "que te da de comer".

¿Qué ha dicho? "Es el país al que viniste para buscar evolucionar, porque yo no creo que a ningún argentino le hayan obligado a salir de Argentina. Solo venimos acá a ganarnos la vida, a tener un futuro mejor, a buscar crecer… Me parece que lo de 'El español tiene miedo' sí, hasta ahí la picaresca; pero lo de que 'El que no sale es español' o ya directamente decir putadas en la Plaza Mayor y otros puntos de España no me parece para nada correcto", continúa el periodista argentino.

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"Después nos quejamos de otras nacionalidades cuando salen y cometen atrocidades. No seamos como el resto. A los españoles, respeto y cariño”.

@nachopla12 Empieza a calentarse la final del Mundial en Madrid: 🇪🇸 España - Argentina 🇦🇷 ♬ sonido original - Nacho Pla

¿Son solo los cánticos? No. Es también el contexto. Quizás en otro momento la controversia hubiese sido menor, pero la realidad es que ahora ha saltado con un telón de fondo muy concreto: con la población extranjera en niveles históricos y la política migratoria convertida en un tema de disputa ideológica.

Primero por la "prioridad nacional", un concepto del que VOX ha hecho bandera cuando ha tenido que sentarse a negociar con el PP; segundo, con la "Ley de Nietos" y el cruce de acusaciones que ha desatado entre PP y PSOE.

¿Importa eso? Desde luego es un factor a tener en cuenta. Sobre todo porque este último tema ha marcado en gran medida la crónica política de las últimas semanas y su gran protagonista es la migración latinoamericana.

Recordemos: la "Ley de Nietos", que en realidad es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática de 2022, es una vía que permite reconocer la nacionalidad española a los descendientes de aquellas personas que tuvieron que abandonar nuestro país durante la Guerra Civil o la dictadura franquista por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual.

Para el Gobierno se trata de cuestión de "reparación y justicia" histórica. Para el PP es pura "ingeniería electoral" en la antesala de las elecciones generales.

¿Qué tiene que ver con Argentina? Mucho. Argentina es uno de los países que más interés ha mostrado por la puerta que abre la "Ley de Nietos". Aunque su proceso administrativo aún no se ha completado, se calcula que casi un millón de argentinos ha solicitado la nacionalidad amparándose a ese marco normativo. No está mal si tenemos en cuenta que Exteriores calcula que han iniciado los trámites 2,4 millones de descendientes de españoles en todo el mundo.

Ese dato, sumado al de las decenas de miles de inmigrantes de nacionalidad argentina que ya residen en España, según el INE, suma más controversia a los cánticos del miércoles. La incógnita ahora es qué ocurrirá el domingo en función de si la codiciada copa de la FIFA la levantan España o Argentina.

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