Cómo saber la ubicación de alguien con su número de teléfono en Android o iPhone

Vamos a decirte los métodos para saber la ubicación de alguien con su número de teléfono, tanto en Android como en iOS. Así, sabrás las mejores maneras de hacerlo de una manera sencilla.

Pero antes de empezar hay que dejar clara una cosa: no puedes saber la ubicación de alguien sin su permiso, no hay métodos para espiar a una persona sin que lo sepa usando su número. Afortunadamente, los móviles tienen sistemas de privacidad con los que evitarlo.

Comparte la ubicación con Google Maps

La manera más fácil de saber la ubicación de otra persona con su número es que la comparta contigo a través de Google Maps. Es el proceso más sencillo, y los pasos a seguir son los siguientes:

Abre Google Maps e inicia sesión con tu cuenta.

To ca en tu foto de perfil y elige la opción Compartir ubicación.

Elige el contacto con quien quieras compartirla, pudiendo usar su número de teléfono.

El sistema enviará una notificación a esta persona.

Si la persona acepta, entonces podrás ver su ubicación en el mapa, además de la distancia exacta que os separa o su nivel de batería.

Usando el Localizador de Android

En Android viene preinstalada una aplicación llamada Localizador. Sirve para saber dónde están los dispositivos registrados en tu cuenta, pero también puedes usarla para localizar usuarios, aunque de nuevo no es algo que puedas hacer sin que ellos lo sepan. Los pasos a dar son los siguientes:

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Abre la app Localizador, asegúrate de haber iniciado sesión con tu cuenta.

Pulsa la pestaña de Personas. Ahora pulsa en el botón +.

Esto te llevará a una pantalla donde primero puedes elegir durante cuánto tiempo compartes la ubicación en tiempo real con esta persona. Luego, abajo puedes elegir a la persona a la que enviarle, pudiendo usar su número de teléfono.

La persona recibe el enlace y lo acepta.

La otra persona tendrá que seguir estos pasos para invitarte a ti a que sepas su ubicación. Si no, no podrás saberlo.

Usando Buscar en el iPhone

En iOS también tienes una aplicación nativa llamada Buscar, con la que puedes saber la ubicación de otras personas. Eso sí, de nuevo la otra persona tiene que darte permiso para que sepas su ubicación. Se hace así:

Abre la app Buscar del iPhone.

Pulsa en la pestaña Personas.

Pulsa en el botón + y elige Compartir ubicación.

Escribe el número de teléfono de la otra persona.

En el caso de que su número esté vinculado a una cuenta de Apple, le llegará una solicitud por iMessage para compartir ubicaciones. Si lo acepta, se añadirá a tu índice de personas y podréis saber la ubicación el uno del otro.

Utilizando Glympse

Si la otra persona no tiene las aplicaciones configuradas o si tenéis distintos sistemas operativos en el móvil, puedes usar herramientas de terceros. Por ejemplo tienes Glympse, una de las opciones más seguras para compartir ubicación de forma temporal con otra persona. Funciona así:

Abre la app de Glympse en el móvil.

Elige la opción Request location, requerir ubicación.

Escribe el número de teléfono de la persona cuya ubicación quieras saber.

La otra persona recibirá un SMS con un enlace seguro, y al pulsar en él verá la petición.

Con un solo toque, la otra persona podrá transmitir su posición GPS en tiempo real.

No puedes espiar por WhatsApp

No, no puedes saber la ubicación de ningún usuario por WhatsApp sin que esta persona se entere. A veces se difunden por Internet algunos métodos como el comando netstat -an en el terminal de un ordenador para saber la IP de la persona con la que hablas, pero la plataforma de mensajería usa servidores intermedios con los que evitarlo.

Por lo tanto, si usas este comando cuando envías mensajes o hablas con una persona en Internet no obtienes la IP de esta persona, sino la de una de los muchísimos centros de datos de WhatsApp por los que transita la información.

Además de esto, WhatsApp tiene un cifrado de extremo a extremo que no permite ni leer los mensajes ni saber dónde nos encontramos. La única manera de saber la ubicación de alguien por WhatsApp es que esta persona te la comparta deliberadamente.

En Xataka Basics | Cómo enviar una ubicación falsa en WhatsApp sin estar en ese lugar