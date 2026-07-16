MediaMarkt tiene el Xiaomi 17 más barato que nunca: precio mínimo histórico en un móvil de gama alta con buenas cámaras

Han pasado ya unos cuantos meses desde que se lanzó el Xiaomi 17 y desde entonces lo hemos podido encontrar con numerosas ofertas. Ahora mismo lo tenemos nuevamente en MediaMarkt a su precio mínimo histórico de 799 euros, y lo bueno es que además al comprarlo en la tienda se puede financiar al 0%.

Un móvil con cámaras firmadas por Leica

El Xiaomi 17 es un buen móvil que llega, en este caso, con una configuración de 512 GB de almacenamiento interno. Quizás no cuente con las mismas especificaciones del Xiaomi 17 Ultra, pero es el modelo perfecto para la persona que busque un buen equilibrio entre sus especificaciones y el precio.

Es, además, un móvil compacto que incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas con tecnología de panel OLED. Ofrece una tasa de refresco de 120 Hz para que tanto en videojuegos como a la hora de navegar por los menús la pantalla se vea muy fluida y además es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+.

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A nivel interno incorpora el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un excelente procesador para jugar en muy buena calidad. También viene con cámaras firmadas por Leica que ofrecen un buen resultado fotográfico y su batería de silicio-carbono tiene capacidad de 6.339 mAh y soporta carga rápida por cable de 100W e inalámbrica de 50W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi 17 hoy ✅ LO MEJOR Su procesador , el más potente que vemos actualmente en móviles Android.

, el más potente que vemos actualmente en móviles Android. Sus cámaras , que están firmadas por Leica.

, que están firmadas por Leica. Su pantalla, que ofrece una muy buena calidad de imagen. ❌ LO PEOR Su batería, que tiene menos capacidad que las de otros móviles más económicos. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil compacto que sea muy potente, que ofrezca un buen resultado fotográfico y que además tenga una buena pantalla. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un móvil con una batería enorme. No es precisamente donde más destaca el Xiaomi 17, por lo que te pueden interesar otros modelos como el Poco X8 Pro Max, cuya batería es de 8.500 mAh.

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Imágenes | Xiaomi

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