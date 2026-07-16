Qué es Bizum Pay: cómo funciona y cómo configurarla para pagar con ella en tu móvil

Vamos a decirte qué es Bizum Pay y cómo funciona esta aplicación creada para poder pagar con Bizum en los comercios. La aplicación española llega para competir con las estadounidenses Visa, Mastercard, Apple o Google intentando hacerse con nuestros pagos móviles.

Empezaremos explicándote lo que es Bizum Pay exactamente y cómo funciona, para que sepas diferenciarla del Bizum normal. Luego, pasaremos a decirte cómo instalar y configurar la app en tu móvil. Eso sí, ya te voy avisando de que poder configurarla va a depender de que tu banco ya haya implementado el servicio.

Qué es Bizum Pay

Bizum Pay es una aplicación que funciona como Google Pay o Apple Pay, y que sirve para pagar en datáfonos utilizando tu móvil. Así, en vez de llevar una tarjeta física con la que pagar, podrás hacerlo utilizando tu móvil, y con la capa de seguridad extra que supone la identificación biométrica, confirmar el pago con tu cara o tu huella.

El funcionamiento de la aplicación es el mismo que el de otras apps de pago. Tú la lanzas, y cuando la hayas desbloqueado acercas el móvil al datáfono. Ambos se conectarán y realizarás el pago.

La diferencia entre un Bizum normal y Bizum Pay es que el Bizum normal está hecho para enviar dinero a otras personas mediante su número de móvil. Mientras, Bizum Pay está creada para usarse en datáfonos y pagar en establecimientos, sustituyendo a tus tarjetas físicas y otras apps estadounidenses de pago.

Cómo funciona Bizum Pay

Hay una diferencia fundamental entre Bizum Pay y los otros sistemas de pago. No vas a vincular una tarjeta sino tu cuenta bancaria. Todas las aplicaciones de pago móvil funcionan vinculando una tarjeta física para usarla desde el dispositivo, pero en Bizum Pay usas tu cuenta.

Por lo tanto, no es una tarjeta virtual que vas a usar, sino que cuando pagas con este sistema realizas una transferencia inmediata entre cuentas. El dinero sale de tu cuenta bancaria y va a la cuenta del establecimiento configurada en su infraestructura de pagos sin contacto.

Esto tiene sentido, porque Bizum en sí es un servicio para hacer transferencias directamente desde la cuenta bancaria donde lo has configurado a la de otra persona. La diferencia es que con Bizum Pay ya no necesitas usar números de teléfono para enviar dinero, y se hace todo mediante el datáfono de los establecimientos.

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Bizum Pay también te permite almacenar entradas o pases, igual que Apple Pay o Google Pay. Además, en la app podrás ver todos los pagos que has ido realizando, guardando estos "tickets" para consultarlos siempre que quieras.

El sistema de Bizum tiene las mismas garantías de seguridad que el resto de opciones de pagos móviles. Tendrás que desbloquear tu dispositivo para pagar, por lo que es más seguro que pagar con una tarjeta que otros puedan usar. Bizum tiene actualmente 39 entidades bancarias adheridas, entre ellas los bancos más importantes de España, pero también muchos neobancos.

Cómo configurar Bizum Pay

Para configurar Bizum Pay, tienes que bajar la aplicación en tu móvil. La tienes disponible en Google Play para Android y en la App Store de los iPhone. Lo instalas como cualquier otra app.

Cuando abras la app por primera vez, pasarás a una pantalla donde se te explica el funcionamiento. Tendrás que ir deslizando, y al final tendrás que escribir el número de teléfono al que tienes vinculado Bizum. Ya sabes, ese número que configuraste en la app de tu banco, y que es el que usan tus amigos y amigas para enviarte dinero por este sistema.

Esto te llevará a la activación de Bizum Pay en la app de tu banco, ese donde tienes configurado Bizum. Cuando se abra la app del banco, podrás confirmar la activación de la app de pago.

Es posible que tu banco todavía no soporte Bizum Pay. Esto ya va a depender de cada banco, y posiblemente debas esperar unas semanas hasta poder usar la aplicación. Pero la activación es como te hemos explicado.

Cuando actives Bizum Pay tendrás que configurarla como tu app de pagos móviles por defecto. Los pasos a seguir dependen de tu móvil:

En Android: Ajustes > Dispositivos conectados > NFC > Pagos sin contacto

En iOS: Ajustes > Apps > Apps por omisión > App sin contacto

Si te lías, uses Android o uses un iPhone, lo mejor es usar el buscador de los ajustes y buscar términos como "pagos" o "sin contacto", para que automáticamente te aparezca la opción. Cuando entres a esta pantalla tendrás configurada la app de pagos móviles que suelas usar, y podrás cambiarla por Bizum Pay, aunque solo cuando ya tengas la app activada.

En Xataka Basics | Bizum en 2026: todo lo que cambia (y lo que no) en las transferencias con este sistema