Llevamos toda la vida confiando en la sombrilla de la playa: un estudio demuestra por qué es una trampa

Una escena habitual de cualquier verano es ver cómo la gente llega a la playa, clava la sombrilla en la arena, extiende su toalla o pone su silla debajo de la sombra y respira aliviado porque piensa que así no se quemará. El problema llega cuando se llega a casa y, tras la ducha, se ve claramente cómo la piel está quemada.

El culpable. Esta situación, que es más común de la que pensamos, no es culpa del material del que esté hecha la sombrilla o incluso del factor de protección que le asignan a estos productos, sino que el problema está en la propia arena y al efecto rebote que tienen los rayos del Sol.

El experimento. Para entender qué ocurre aquí, nos tenemos que ir a un gran estudio publicado en 2017, donde los investigadores llevaron a 81 participantes con piel sensible al sol a una soleada playa de Texas. En este ambiente los dejaron 3 horas y media en pleno mediodía, pero con la diferencia de que un grupo de ellos solo utilizó una sombrilla de playa estándar como protección y otro grupo solo utilizó protector solar con un factor FPS 100 sin buscar la sombra.

Los resultados fueron demoledores, puesto que el 78% de los participantes que estaban bajo la sombrilla desarrollaron quemaduras solares, frente a un 25% en el grupo que usó la crema. Aunque si miramos el número total de lesiones, la diferencia es aún más abrumadora, ya que se registraron 142 incidencias de quemadura bajo la sombrilla, frente a solo 17 en el grupo del protector solar.

¿Cómo es posible? Para muchas personas no tiene ninguna lógica el hecho de quemarse la piel si están bajo una sombra de manera constante, pero la respuesta a esto está en el albedo, que es una métrica que define el porcentaje de radiación que refleja una superficie concreta. Y es que la luz ultravioleta no solo 'cae' del cielo en línea recta incidiendo sobre nosotros, sino que también rebota en el suelo e impacta desde cualquier dirección.

Por ejemplo, sabemos que la arena de la playa refleja entre el 15% y el 20% de la radiación UV que recibe, una cifra que es mucho mayor a la que refleja el asfalto, que se queda rondando el 2%. Aunque todas estas quedan en la 'nada' si lo comparamos con la nieve, que sin duda es casi como un espejo, puesto que refleja un espectacular 85% de los rayos ultravioleta.

Hay que combinarlo. Con todos estos datos no debemos caer en el pensamiento de que la sombrilla es completamente inútil, pero sí que debemos concienciarnos de la importancia de usar crema solar nada más salir de casa para evitar que esta radiación afecte a nuestra piel. Y lógicamente, también combinarlo con la sombrilla en la playa para lograr tener estos dos sistemas de protección.

No es solo la playa. Cada vez es más común ver por la calle a personas que están con su sombrilla paseando, pero aquí tampoco se está exento de sufrir alguna quemadura porque, como hemos visto, hasta el asfalto puede reflejar la radiación ultravioleta. Es por ello que la crema solar no es únicamente un elemento que se deba usar cuando vamos a la playa o la piscina, sino que en cualquier situación donde el índice UV esté elevado.

Imágenes | Engin Akyurt

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