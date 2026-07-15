Chiquito de la Calzada vs. Lucas Grijander: el juicio que conmocionó a España y que, 30 años después, no sabemos en qué quedó

Florentino Fernández declaró desde Madrid, Chiquito de la Calzada desde Málaga, y un juez tuvo que preguntar si se había pronunciado textualmente "lago negro, lago blanco". Treinta años después de esa vista casi tan surrealista como el propio personaje, ni siquiera sus protagonistas se ponen de acuerdo sobre cómo terminó el tema.

El clon. El 18 de septiembre de 1995 Telecinco estrenó 'Esta noche cruzamos el Mississippi', un late night presentado por Pepe Navarro que combinaba entrevistas, crónica social y sketches. Fue en este batiburrillo de excesos donde apareció Lucas Grijander, interpretado por Florentino Fernández: un imitador que reproducía el lenguaje inventado, los gestos y la cadencia de Chiquito de la Calzada, entonces en pleno auge de popularidad tras hacerse célebre como humorista después de cumplir los 60 años. El malagueño no tardó en llevar el asunto a los tribunales.

Ese fistro pecador. Grijander no era una imitación disimulada: vivía en la república ficticia de Chiquitistán y repetía chistes y muletillas calcados de los de Chiquito. Decía "Hasta luego Lucas" y "Por la gloria de mi madre", llevaba las características camisas estampadas de Chiquito y llenaba su discurso de grititos y pequeños saltos tacón-punta-tacón. El éxito del personaje de Florentino Fernández aceleró la transformación de Chiquito en icono pop en la misma medida o más que la actividad del propio Chiquito original. De hecho, su fama fue tan descomunal que generó su propia explotación, Crispín Klander.

El documental. Todo ello lo cuentan Javier Morales y Juan Zavala en el documental de Movistar+ de próximo estreno 'El otro Chiquito', que también contextualiza cómo el fenómeno original no se entiende sin el contexto de una España que salía de la resaca de 1992 y que encontró en el lenguaje absurdo del humorista una suerte de refugio colectivo. En paralelo, las cadenas privadas, recién nacidas y todavía sin reglas asentadas, competían por fórmulas capaces de enganchar a la audiencia de medianoche. Diego San José, creador de la idea original del documental se pregunta si lo de Grijander fue un plagio o Fernández creó, literalmente, a "otro Chiquito".

Qué dice Florentino Fernández. En 2017, con motivo del 85 cumpleaños de Chiquito, Florentino Fernández recordó el litigio en el programa 'Dani & Flo'. El cómico madrileño evitó la palabra "plagio" y habló de una denuncia por suplantación, que afectaba no solo a Lucas Grijander sino también a Crispín Klander. El proceso tuvo momentos que rozaban la comedia involuntaria, como esa famosa pregunta del juez de si se había pronunciado "lago negro, lago blanco". Fernández expresó en todo el momento su admiración por el humorista y aseguró que el conflicto se resolvió de manera amistosa. Hay algunos blogs personales sobre televisión que lo contradicen, y dicen que Chiquito perdió el pleito sin llevarse compensación alguna, pero oficialmente, no se sabe.

De hecho, ese vacío documental es el que la propia producción promete explicar. Morales y Zavala han descrito el litigio como algo que trasciende la anécdota y definen el caso como "una herida que Chiquito arrastró hasta su muerte", de donde se sobreentiende que el pleito no tuvo una conclusión satisfactoria para el humorista. Al final, uno de los grandes misterios judiciales de la España moderna viene de uno de uno de los humoristas más excesivos y geniales que ha dado nuestra televisión, el Chiquito original. Puro Celtiberia Show.

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