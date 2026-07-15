Mario Arnaldo, presidente AEA: "Madrid está actuando como una administración tramposa que solo quiere sacar los cuartos a los madrileños"

Desde que se aprobara por primera vez bajo el nombre de Madrid Central, las zonas de bajas emisiones de Madrid han vivido en la cuerda floja. Ahora, ya como Madrid 360, la Justicia lleva dos años reclamando a Madrid que devuelva el dinero a miles de madrileños. Con su última decisión están más cerca de conseguirlo.

¿Qué ha pasado? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto una pieza separada dentro de la ejecución de la sentencia que anuló en 2024 la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid. Esta decisión llega después de que Automovilistas Europeos Asociados (AEA) reclamara a la Justicia que ejecute la devolución de las multas impuestas con la anterior ordenanza de movilidad.

De momento, el Ayuntamiento de Madrid y el resto de las partes afectadas tiene un plazo de 20 días para presentar sus alegaciones a esta decisión.

Y todo esto, ¿por qué? Para entender la historia hay que retrotraernos a 2024. En septiembre, el TSJM declara nula la ZBE madrileña alegando que no hubo un estudio suficiente de si estas zonas de bajas emisiones podían producir un "efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente".

En respuesta, el Ayuntamiento de Madrid presentó un recurso al Tribunal Supremo pero éste fue rechazado por lo que la zona de bajas emisiones quedaba, ahora sí, anulada de facto. Sin embargo, durante ese tiempo, el Ayuntamiento de Madrid trabajó para modificar su ordenanza de movilidad y mantener activa la ZBE que blinda toda la ciudad a la entrada de coches sin etiqueta (de fuera de Madrid) y cuenta con otras dos zonas interiores de especial protección.

Con el rechazo del recurso, Madrid tendría que devolver el dinero de todas las multas impuestas desde enero de 2022 hasta la entrada de la nueva ordenanza de movilidad pero eso no está sucediendo. No, al menos, totalmente.

¿Qué dicen en el Ayuntamiento de Madrid? En Xataka nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid quienes defienden que "las sanciones interpuestas con la anterior ordenanza, y que afectan en exclusiva a Plaza Elíptica y Centro, las Zona de Especial Protección que anulaba la sentencia del TSJM, no se devolverán porque se tramitaron con una ordenanza que estaba vigente"

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Las respuestas para saber qué multas dejarán de cobrarse hay que encontrarlas en la web del Ayuntamiento de Madrid donde se especifica que éstas son:

Las multas que se encuentren en tramitación y no se hayan pagado.

Las multas que no se hayan cobrado completamente, aunque estén en vía ejecutiva.

El primer problema es que Madrid no devuelve el dinero de las multas pagadas y, en ese caso, el conductor sancionado tiene que acudir a la Justicia para reclamar el dinero. El segundo problema es que Madrid sólo ha estado devolviendo las multas referentes a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y de Plaza Elíptica, dos espacios con normas independientes que impide a aparcar los coches con etiqueta C y B en la calle. Por estas zonas, solo las etiqueta ECO y Cero emisiones tienen vía libre para circular sin restricciones.

¿Qué dicen en AEA? Lo que defienden en AEA es que el Ayuntamiento de Madrid debe devolver todas las multas (las impuestas en estas zonas especiales y las de entrada a la ciudad) independientemente de si se han pagado o no se han pagado. El último movimiento judicial, eso sí, sólo afecta a las multas que están sin pagar.

Mario Arnaldo, presidente de AEA, asegura en declaraciones a Xataka que Madrid "está actuando como una administración tramposa que solo quiere sacar los cuartos a los madrileños". Y es que, según los cálculos de la asociación de defensa de los conductores, entre enero de 2022 y diciembre de 2025 (últimos datos disponibles), Madrid ha sancionado a 3,4 millones de conductores por un valor de 663,29 millones de euros. De ese dinero, 203,22 millones de euros forman parte de las multas por entrar en el municipio madrileño que la ciudad se resiste a devolver.

Además, la asociación recuerda que la Justicia ya les ha dado la razón en los recursos presentados para recibir el dinero de multas ya pagadas. Ese trámite debe hacerse individualmente y lo que AEA persigue es que el Ayuntamiento de Madrid tenga que devolver todo el dinero de manera automática. Es decir, los más de 660 millones de euros recaudados.

Entonces, ¿es o no legal? Ahora mismo, incumplir las normas de la ZBE en Madrid es motivo de sanción. Y es que el Ayuntamiento de Madrid se escuda en la modificación del pasado mes de abril para mantener con vida esta zona de bajas emisiones que AEA ya tiene recurrida al entender que no se han solucionado los problemas por los que el TSJM anuló la anterior ordenanza de movilidad.

De momento "tiene presunción de legalidad", nos señalan desde AEA. Esto quiere decir que el Ayuntamiento de Madrid tiene activa sus ZBE y castiga a quienes incumplan las normas pero la Justicia tendrá que decidir en el futuro si dicho espacio restringido a los coches más contaminantes es legal o, de nuevo, cae en los mismos errores del pasado.

Foto | Korng Sok

En Xataka | Un altísimo porcentaje de las multas que se recurren en Madrid por las ZBE acaban anuladas: dos razones lo explican