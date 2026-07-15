"Mercadona es como el Walmart de España": el surrealista encuentro de Juan Roig y Ana Botín con IShowSpeed en el Mundial

Durante menos de un minuto, la presidenta de un banco con casi cien mil millones de capitalización habló como una comercial de una de sus sucursales. A su lado, el dueño de la mayor cadena de supermercados de España esperaba su turno para presentarse. El streamer al que se dirigían, y que retransmitió el encuentro en directo, es IShowSpeed, con 57 millones de seguidores en Youtube. Y no tenía ni idea de quiénes eran estos señores.

Qué pasó. En la noche del 14 de julio, España goleó 2-0 a Francia y selló su pase a la final del Mundial 2026. Entre el público VIP, junto a Timothée Chalamet, Javier Bardem y Usain Bolt, coincidieron Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y Juan Roig, presidente de Mercadona. Ambos fueron a saludar a Darren Watkins Jr., el streamer conocido como IShowSpeed, que retransmitía el partido en directo. El intercambio empezó con las presentaciones. "Es como el Walmart de España", explican señalando a Roig en referencia a Mercadona. Botín no se quedó atrás: definió su banco como "el JPMorgan de Europa".

Unos segundos después llegó la oferta comercial: "Tienes que abrir una cuenta en Openbank", y remató con un argumento de ventas que seguro que cautivó a Speed: "Te pagamos un 4% por tus ahorros". El joven acertó a decir a Botín que tendría que darle "una buena calificación crediticia", pero respondió entre la sorpresa, la curiosidad y la estupefacción pura.

Quién es Speed. Watkins Jr, o IShowSpeed, acumula con solo 21 años más de 57 millones de suscriptores en YouTube, y supera los 150 millones de seguidores en el conjunto de sus redes. Lleva semanas en el Mundial 2026 retransmitiendo en directo desde las gradas, después de que su selección favorita, Portugal, cayera eliminada en cuartos. En la noche del 14 de julio, el partido de España-Francia, su directo desde el AT&T Stadium llegó a reunir cerca de 58 millones de cuentas conectadas. Por eso fueron Roig y Botín quienes se acercaron a él, y no al revés. Ninguna campaña de publicidad convencional les habría puesto delante de una audiencia comparable, y menos de ese perfil: joven, digital y ausente de los canales tradicionales.

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Quién es la otra gente. Los mayores, decimos. Nos los sabemos de sobra, pero no está de más recordarlo, porque son sus demenciales fortunas las que convierten esta charla en el palco en una pieza de memorabilia celtibérica a tener en cuenta. Botín tiene un patrimonio personal de 350 millones de euros (el Santander tiene una capitalización bursátil que ha rozado los 100.000 millones de euros este año). Una fortuna considerable, pero lejos de los 8.800 millones que Forbes atribuye a Roig en su última lista de las mayores fortunas españolas.

Ricos campechanos. En toda la conversación, Roig no pronuncia una sola frase en inglés. Son sus acompañantes quienes lo presentan, quienes buscan la comparación con Walmart y hacen de intérpretes. Es una campechanía muy particular y muy española, que lleva a Botín a comparar a Mercadona y el Santander con negocios gigantes americanos. Y no es porque les falte tamaño ni importancia, pero encuentran así una forma muy llana de hacerse entender con Speed.

Ricos recientes. Esta campechanía viene de que las riquezas españolas no son la herencia de varias generaciones de nobles. Mercadona nació ya en democracia, cuando Roig compró Mercadona a su padre junto a sus hermanos y su esposa, cuando la cadena tenía ocho tiendas; hoy supera las 1.700 y emplea a cerca de 110.000 personas; Botín preside un banco fundado por su familia en el que mantiene una posición relevante pero de mera gestión. Pero el tipo de riqueza que representan sí encaja con un patrón más amplio y documentado sobre cómo se formó la clase empresarial española: a la muerte de Franco, dos centenares de familias controlaban más de un tercio de las acciones de las grandes empresas y bancos del país, una red de poder muy próxima al Estado

No es la aristocracia que perdura en Reino Unido o Estados Unidos, el famoso old money que se remonta a generaciones en el pasado. En España tenemos ricos de familias potentadas pero hechas a sí mismas, lo que explica esta actitud que lleva a una multimillonaria a vender con toda tranquilidad las ventajosas condiciones de una cuenta en su banco: el dinero ha sido heredado, pero no desde generaciones, son familias provincianas con poder, y de ahí la actitud hacia el joven influencer, al que ven como una posibilidad más de hacer dinero. Hasta con los ricos, España es diferente.

En Xataka | Mercadona está haciendo lo opuesto a otras grandes empresas: congelarle el sueldo a Roig para reinvertirlo



