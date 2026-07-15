Perú se ha aficionado a bautizar a sus niños con nombres de estrellas del fútbol. Ahora tiene más de 500 nuevos Haaland

Ocurra lo que ocurra el domingo en el MetLife Stadium, algo es seguro: el Mundial de 2026 acabará, sus jugadores se convertirán en historia del fútbol internacional y la FIFA iniciará la cuenta atrás para el torneo de 2030. Lo que pervivirá mucho (muchísimo) más tiempo es la huella que ha dejado el Mundial de 2026 en el censo oficial de Perú. Allí los funcionarios se han encontrado con un fenómeno curioso: cientos de padres están llamando a sus bebés "Haaland" en un guiño al delantero noruego, uno de los más virales de la competición.

En realidad tiene poco de sorprendente.

¿Qué ha pasado? El sueño mundialista de Noruega se esfumó el sábado, cuando cayó derrotada 2-1 ante Inglaterra, eso no quita sin embargo que la selección nórdica acoja a uno de los jugadores más icónicos del Mundial: Erling Braut Haaland. Sus hazañas en el campo, su aspecto vikingo (rubio escandinavo, casi dos metros de altura) y algún que otro vídeo viral retocado con IA lo han convertido en un fenómeno de masas durante las últimas semanas.

Y eso ha dejado huella en el Registro Civil de la República del Perú.

¿Huella, en qué sentido? En uno bastante contundente. Según los datos facilitados por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y difundidos por medios locales como la Agencia Peruana de Noticias (Andina), en el país viven ahora cientos de personas que llevan el nombre de Haaland.

Para ser más precisos, el Reniec incluye 560 personas que incluyen Haaland en su nombre. La mayoría se limitan al apellido, pero hay 91 personas que han sido inscritas como Erling Haaland. Rizando más el rizo, hay cuatro que se llaman Erling Braut Haaland, exactamente igual que el jugador del Manchester City .

¿Y eso, por qué? Buena pregunta. Difícil respuesta. El Reniec no concreta cuándo se ha producido ese 'boom' de bebés que se han convertido en homenajes andantes a Haaland, pero no es descabellado pensar que el detonante ha sido la Copa de la FIFA. De hecho el registro ha compartido la información justo ahora, coincidiendo con el Mundial y (sobre todo) el éxito viral del delantero noruego.

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En cualquier caso, Haaland no es la única estrella del balón que está dejando huella en el Reniec. Para ser sinceros, ni siquiera es la más popular.

¿Hay más casos? Sí. Euro News recuerda que el Registro Civil cuenta ya con 3.402 peruanos llamados Messi, incluidos los casi 300 que se llaman directa y oficialmente Lionel Messi. Son un buen puñado, pero se quedan en nada cuando en comparan con los 33.809 que lucen Neymar en su carné, lo que lo convierte en el nombre de pila de resonancias futbolísticas más popular. 'Cristianos Ronaldos' hay casi 1.200 y la lista suma y sigue con otras muchas referencias a astros.

¿Qué futbolistas triunfan? Los más famosos, sin importar su nacionalidad. La Agencia Peruana de Noticias precisa que en el registro peruano se incluyen 1.502 personas que se llaman Griezmann, 1.241 que responden al nombre de Yamal, 319 bautizadas en un guiño a Salah, 238 a Mbappé y 175 a Pedri.

Si se escarba un poco más seguimos encontrando decenas de Neuer, Bellingham, Lewandowski, Rashford, Harry Kane, Rodrigo de Paul o Luka Modric. También algún que otro Vinícius Junior, Lukaku, Kai Havertz, Dibu, Dembelé, Courtois o Michael Olise. Al fin y al cabo la historia del fútbol no solo se escribe en los grandes estadios… también tiene su eco en las oficinas del registro civil.

Imágenes | Gustavo Leighton (Unsplash), Wikipedia y Deb Dowd (Unsplash)

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