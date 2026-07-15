Albarracín es uno de los mejores lugares de España para ver el eclipse. Y también el mayor infierno cartográfico del país

¿Y si al cambiar de calle en tu pueblo pasaras a vivir en otro? ¿Cómo afecta esto a nivel catastral? ¿Qué gentilicio usas en propiedad si en realidad tu región está “secuestrada” por otras?

En España hay un lugar acribillado en su cartografía y ese lugar se llama Albarracín, un municipio de la provincia de Teruel (Aragón) el cual, durante siglos, estuvo rodeado por aldeas que buscaron autonomía, se organizaron en una comunidad propia y acabaron comprando su independencia en 1689, lo que fragmentó el término en 24 municipios que hoy actúan como enclaves dentro de su territorio. Un delirio político‑administrativo que va de lo medieval a lo moderno y nos lega un mapa imposible que el próximo 12 de agosto será, además, uno de los mejores miradores del eclipse total.

Un mapa lleno de agujeros. Al suroeste de Teruel y con algo más de mil habitantes, Albarracín es uno de los términos más extraños de España. Dentro de su término hay “islas” que no pertenecen a Albarracín, sino a aldeas separadas hace siglos. 24 municipios independientes, así, tal cual. Esas piezas encajadas delimitan de facto el territorio, generando una red de aldeas que convierte el plano en un rompecabezas. ¿Y cómo afecta esto al día a día?

Por ejemplo, vender una parcela en Albarracín exige una precisión de cirujano. Antes de cerrar la operación hay que comprobar con lupa qué ayuntamiento manda sobre ese suelo, si la parcela coincide exactamente entre Catastro y Registro, y si sus lindes han cambiado por la historia del término municipal. En una zona tan fragmentada, el problema no suele ser “la venta” en sí, sino la identificación de la finca: si hay discrepancias de superficie, cabida o límites, si aparecen rectificaciones, anexos o certificados extra y, a veces, mediciones topográficas para evitar que el comprador herede un pleito o una sorpresa fiscal. Algo tan obvio como en qué municipio se liquida el IBI es aquí una escape room geológica. A nivel jurídico, cualquier conflicto de lindes, servidumbres o discrepancia entre Catastro y escritura puede retrasar la firma.

Un problema de sierras y lindes. Primero fue un señorío independiente (el de los Azagra). Después, tras la conquista por Pedro III en 1284, la repoblación cristiana de la zona y la incorporación definitiva de la ciudad a la Corona de Aragón en torno a 1300, Albarracín quedó como centro de un amplio territorio serrano. A comienzos del siglo XIV, los pueblos de la sierra comenzaron a organizarse en una entidad supramunicipal distinta de la ciudad para gestionar montes, pastos y tributos y, sobre todo, para ganar margen frente a la tutela albarracinense. Esa estructura temprana tenía pocas competencias al principio, pero con el tiempo reforzó su autonomía y preparó el terreno para la ruptura jurisdiccional.

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Comprar la independencia. En 1689 llega el punto de no retorno, cuando esa entidad se formalizó como Comunidad de Aldeas de Albarracín. Una separación jurisdiccional concedida por el mismísimo Carlos II. Así logró separarse definitivamente de la ciudad. Las aldeas pagaron 45.000 ducados para conseguir la plena separación jurisdiccional, pasando a ser municipios propios bajo el paraguas de la Comunidad. De ese proceso nacieron, entre otros, Bronchales, Gea de Albarracín, Orihuela del Tremedal, Tramacastilla, Griegos, Jabaloyas o Villar del Cobo, que hoy circunvalan o directamente perforan el término original.

Es la hora de las sesmas. Para entender esta comunidad hay que hablar de sus cuatro “sesmas” (Jabaloyas, Bronchales, Royuela y Frías). Estos bloques agruparon aldeas y recursos en subdistritos. Cada municipio heredó parcelas, montes y pastos desperdigados, creando un mosaico que ríete tú de la propiedad privada en Irlanda. Pequeñas porciones encajadas unas dentro de otras cuyo sello, bajo la geografía política, cuenta con administración propia: se definen como enclaves. Y en Albarracín se cuentan por decenas.

Guerras y carlistas. La Comunidad de Aldeas se mantuvo como institución de derecho público durante casi dos siglos, coexistiendo con la ciudad de Albarracín. Hasta que las Guerras Carlistas y su gran reforma provincial liberal la disuelven, en 1833. El mapa administrativo español se reorganizó y Albarracín, de tendencia carlista, fue ocupada por tropas liberales, castigando a la comarca por un conflicto que ni les iba ni les venía. Pero a cabezones no les ganó nadie y la nueva división mantuvo la multiplicidad de municipios.

Pasaron las décadas y esos municipios siguieron funcionando de forma independiente dentro de la provincia de Teruel. Estamos hablando ya del siglo XX y hasta del XXI: Albarracín es una referencia patrimonial y turística. En 2003, el Gobierno de Aragón creó la Comarca de la Sierra de Albarracín mediante la Ley 1/2003, que agrupó de nuevo Albarracín y sus 24 municipios en una misma entidad comarcal. La comarca respeta los términos municipales, así que el infierno cartográfico persiste, pero con una capa de coordinación supramunicipal que recuerda a la antigua comunidad medieval.

Eclipse total sobre el laberinto. Como cantaba la gran Bonnie Tyler, que en paz descanse, el “eclipse total” bañará estas tierras. Quiere la ironía cartográfica que el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 cruce España de oeste a este al atardecer y atraviese la Sierra de Albarracín. Esta zona es, sin ambages, uno de los mejores miradores del mundo entero. En Albarracín, el eclipse parcial empezará hacia las 19:36:45, la totalidad se iniciará a las 20:30:59, alcanzará su máximo a las 20:31:46 con el Sol a solo 6 grados de altura y magnitud 1,032. Terminará a las 20:32:32, con el final del parcial alrededor de las 21:04, ya pegado a la puesta.

¿Y cuáles son los mejores miradores? Apunta: el espacio natural del Rodeno, el de la Muela de San Juan en Griegos, el de Santa Bárbara en Guadalaviar, el de El Batán en Tramacastilla y el de Carrizuelo en Villar del Cobo, aunque el de Santos de la Piedra en Pozondón y el Alto Cabezo en Saldón también son geniales. Tengamos en cuenta que, para el eclipse, lo que manda es la orientación oeste, la altura y un horizonte limpio. La Sierra de Albarracín parte con esa ventaja natural: poca contaminación lumínica, relieve elevado y una red de miradores idóneos.

El espectáculo está servido. Y seguro que esos 4.500 reales con los que compraron su independencia están bien amortizados. Porque son miradores privilegiados que probablemente se llenen el próximo 12 de agosto, cuando la sombra de la Luna recorra esa geografía de agujeros municipales. Alineación política, también, porque cada municipio es de su padre y de su madre. Bezas, por ejemplo, cuenta con unos 60 habitantes; Bronchales es de los más grandes, alcanzando en verano los 500, en la línea con Gea de Albarracín. Sin embargo, otros como Rubiales apenas tienen censados 43 habitantes y Saldón se salda con 21 ciudadanos. Un infierno administrativo, sí, pero uno precioso.

Imágenes | Aragon.es / Instituto Geográfico Nacional

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