Madrid va a abrir un túnel que vigila el tráfico con IA en tiempo real: así funcionará el nuevo subterráneo de la Castellana

Hace unos días conocíamos que Madrid había terminado con una de las fases clave del soterramiento del norte del paseo de la Castellana. Esta es la excavación del túnel que conectará la M-30 con el entorno de las Cuatro Torres, finalizando tras la demolición del último muro que separaba ambos extremos de la obra. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, presente en el momento junto a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, aseguraba que la infraestructura, de 675 metros de longitud, estará lista para que circulen vehículos a partir de diciembre.

Un túnel con IA. La capital ya cuenta con más de 40 kilómetros de galerías subterráneas para el tráfico, pero todo indica que esta será la más avanzada a nivel tecnológico. Y es que a diferencia de pasadizos como los de la M-30 bajo Madrid Río, que llevan ya casi 20 años construidos, el nuevo túnel incorporará tecnología basada en inteligencia artificial para vigilar y gestionar en tiempo real todo lo que ocurra en su interior.

Lo que hará la IA. La idea es que el sistema se encuentre capacitado para identificar vehículos, controlar la velocidad a la que circulan, detectar incidencias o infracciones y monitorizar las emisiones contaminantes que se generan dentro del túnel. Esta información permitirá, además, ajustar automáticamente la ventilación de la galería en función del nivel de polución detectado en cada momento, optimizando así la calidad del aire sin necesidad de intervención manual.

Entre líneas. El objetivo es que el túnel funcione como un sistema que se autorregula. Cuantos más datos capte sobre tráfico y contaminación, con mayor precisión podrá anticiparse a problemas, desde un atasco hasta un vehículo averiado, antes de que se conviertan en un riesgo para quienes circulan por su interior.

Según fuentes recogidas por La Razón, esta apuesta también busca dotar al túnel de los mayores estándares de seguridad. Y es que junto a toda su IA, la infraestructura contará también con sistemas mejorados de salidas de emergencia y cobertura wifi.

Cómo será por dentro. El túnel dispondrá de tres carriles por sentido, sin contar los accesos, salidas y enlaces con vías como la M-30, la M-607, la A-1 o la M-11. El trazado conectará el actual paso inferior de la calle Sinesio Delgado, en el sur, con el Nudo Norte, junto al Hospital La Paz. Además, según cuentan desde ABC, se ha ideado en dos niveles para minimizar el impacto sobre el arbolado que hay ahora mismo, conservando así el mayor número de ejemplares, especialmente las coníferas de mayor tamaño.

Y ahora qué. Este mismo verano arrancará la excavación del segundo nivel del túnel, una prolongación que en el futuro conectará la Castellana con el barrio de Begoña y con el nuevo distrito Madrid Nuevo Norte. De momento quedará preparada la infraestructura, pero no entrará en funcionamiento hasta que llegue esa conexión.

Mientras tanto, en superficie avanza la construcción de Parque Castellana, una zona verde de 70.000 metros cuadrados con más de 1.500 árboles, una gran fuente de chorros y una pérgola de 35 metros de altura recubierta de paneles solares que, según explicaba Almeida, servirá para "garantizar que en todo momento haya un suministro adecuado" de energía para los vehículos que circulen por el túnel. La idea es que, cuando todo esté terminado, por la superficie solo circulen el transporte público y el tráfico local de acceso a los edificios de la zona.

Imagen de portada | Ayuntamiento de Madrid

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