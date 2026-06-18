Chile quiere un túnel bajo el Estrecho de Magallanes para unir Tierra del Fuego con el continente. El proyecto existe, el acuerdo con Argentina, no

Hoy, si una persona quiere cruzar desde Chile o Argentina hasta la isla de la Tierra del Fuego, depende de ferris y barcazas. Normalmente, unos 600 vehículos y alrededor de unas 2.000 personas cruzan la isla cada día. La región del extremo sur de la Patagonia también es una zona complicada en términos meteorológicos, lo que lleva a suspender los servicios de transporte marítimo cada dos por tres. De ahí que tenga todo el sentido del mundo que se esté considerando construir un túnel submarino que conecte ambas regiones.

La idea pasa por construir un paso subterráneo de unos 3,7 kilómetros en la Primera Angostura, sustituyendo de esta manera el transporte en ferri. El proyecto existe sobre el papel desde hace tiempo, pero ahora acaba de ganar cierto impulso político.

Qué se propone exactamente. El proyecto consistiría en un túnel vial submarino que una Punta Delgada, en la zona continental, con Bahía Azul, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Este tramo, conocido como Primera Angostura, es el punto donde el Estrecho de Magallanes se estrecha al máximo, lo que lo convierte en el lugar más razonable técnicamente para intentar una obra de estas características.

Por qué resurge ahora. El proyecto figura desde junio de 2025 en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas 2025–2035 de la Región de Magallanes. El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, ha sido el principal responsable de devolverle cierta visibilidad a la iniciativa en las últimas semanas, según han recogido algunos medios.

Lo que dicen los técnicos. Francisco Hernández, académico de la Universidad de los Andes, contaba a la edición uruguaya de El País que la obra es técnicamente posible, pero advierte que no habría que verla "como una obra simple". El medio señala además más dificultades que la longitud del trazado, entre ellas el estudio en detalle de la geología del lecho marino, la presión del agua, las corrientes o el comportamiento sísmico de una zona situada muy próxima a la cordillera.

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Dependiendo de los resultados de esos análisis, el proyecto podría ejecutarse con una tuneladora de tipo TBM o mediante técnicas convencionales de excavación en roca. Según cuenta el medio La Nación, ingenieros noruegos ya revisaron la propuesta en una fase preliminar y concluyeron que las condiciones podrían ser favorables.

Cuánto cuesta y quién paga. Las estimaciones oscilan entre los 500 y los 1.500 millones de dólares. Al tratarse de una obra binacional, Chile y Argentina tendrían que acordar el reparto de la inversión, el modelo de gestión y las garantías de mantenimiento a largo plazo. El medio señala además que la viabilidad no depende solo de la ingeniería, sino de que exista un acuerdo firme entre ambos países sobre quién paga, bajo qué condiciones y con qué esquema de operación.

En qué punto está realmente. Por el momento, el túnel no pasa de ser una propuesta incluida en la planificación de Chile. No hay confirmación oficial de inicio de obras, ni acuerdo definitivo entre los dos países, ni financiación asegurada. El siguiente paso sería completar los estudios geotécnicos y geofísicos que permitan afinar el diseño, los costes y los sistemas de seguridad, evacuación y emergencia. Hasta entonces, tendremos que esperar para conocer si finalmente se acaba materializando el proyecto.

Imagen de portada | Vincent Etter y Ricardo Gomez Angel

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