La tuneladora Mayrit ha cruzado bajo el Manzanares y la M-30: así ha llegado once días antes de lo previsto a su primera gran parada

La tuneladora Mayrit ha cruzado este martes un importante checkpoint en su recorrido por dejarlo todo listo para ampliar la línea 11 de Metro Madrid. Y es que ha irrumpido en el hueco de la futura estación de Madrid Río, en el paseo de Yeserías, completando así el primer gran tramo geológico de la obra, que es el cruce bajo el río Manzanares y los túneles de la M-30. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, estuvo presente en el acto para recibir a la máquina.

A buen ritmo. En torno a las 17.30 horas, Mayrit ha protagonizado el cale, el nombre técnico que se le da al momento en que los dos frentes de excavación (el que arranca en Comillas y el ejecutado desde el lado de Madrid Río) se encuentran y quedan alineados.

Tal y como cuentan desde La Razón, primero llegó un ruido sordo desde las entrañas de la tierra, luego algunas piedras desprendidas y, finalmente, el impacto de la cabeza de corte rompiendo la pantalla de la estación. Rodrigo lo celebró como "un momento de alegría y de orgullo", según recogía el medio. El cale se ha producido, además, once días antes de lo previsto.

Números. Mayrit inició su recorrido el 26 de marzo desde la futura estación de Comillas, en Carabanchel, y en poco más de dos meses ha excavado 1.116 metros de túnel, el equivalente al 21% del total previsto para este ramal. En su avance ha instalado 656 anillos de hormigón, cada uno formado por siete dovelas en forma romboidal, que constituyen el revestimiento definitivo de la galería.

Así como apunta El Diario, para cruzar bajo la M-30 y el Manzanares, la máquina tuvo que descender siguiendo la pendiente máxima admisible en infraestructuras ferroviarias, en torno a 35 milésimas, y volver a ascender hasta alcanzar la cota de la estación.

Por qué ha ido más rápido de lo esperado. El ritmo medio ha sido de unos 15 metros por día, con puntas de hasta 35 metros en los momentos más favorables. El director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, explicó que la clave ha sido el suelo: arcillas de peñuelas, un material blando que se puede encontrar en el subsuelo de Madrid y que se comporta "muy bien" bajo la presión de la tuneladora.

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"Hemos duplicado los rendimientos teóricos porque las características geológicas del suelo, la maquinaria de última generación, y los anillos de dovelas que hemos cambiado han hecho que sea fiable y seguro avanzar a esa velocidad", contaba Núñez en declaraciones recogidas por Europa Press. También ayudó el cambio en el diseño de las dovelas, que pasaron a tener una forma más romboidal para mejorar el encaje y la velocidad de instalación.

Parada técnica. Durante las próximas dos semanas, la máquina permanecerá alojada en la futura estación de Madrid Río. Y es que este martes solo ha llegado la cabeza, pues los 98 metros restantes de la tuneladora terminarán de entrar en los próximos días. La idea es que se someta a una revisión en profundidad. Los técnicos reemplazarán las herramientas más desgastadas de la cabeza de corte, comprobarán todos los sistemas informáticos y estructurales y dejarán la máquina lista para el siguiente tramo.

La siguiente etapa es la más larga. Una vez revisada, Mayrit pondrá rumbo a la estación de Palos de la Frontera, su próxima parada, a 1.613 metros de distancia, que es el tramo más largo entre dos estaciones de toda la ampliación. La previsión de la Consejería es que llegue allí antes de que acabe el verano. Después continuará hacia Atocha y, finalmente, Conde de Casal, que es el punto final del ramal. En total, Mayrit tiene por delante todavía más de 4.100 metros de los 5.227 previstos entre Comillas y Conde de Casal.

Las estaciones. Además del frente que tiene la tuneladora, cabe destacar que las obras de las estaciones de Comillas, Madrid Río y Palos de la Frontera están ejecutadas en torno al 70%, mientras que Atocha se sitúa en el 50%. Según cuentan desde 20 Minutos, la de Madrid Río, concretamente, cuenta con tres niveles que alcanzan más de 20 metros de profundidad. El avance global del conjunto de la obra supera ya el 45%.

El proyecto en perspectiva. Este tramo es solo una pieza de un esquema mucho mayor. Como ya hemos repasado otras veces, la inversión en esta fase supera los 740 millones de euros y la Línea 11 está concebida para convertirse en la gran diagonal de la red de Metro Madrid: 33,5 kilómetros desde Cuatro Vientos hasta Valdebebas, con 20 estaciones, conectando puntos como Atocha, el aeropuerto o el futuro circuito de Fórmula 1 en Ifema.

La inversión total del proyecto supera los 2.500 millones de euros y las obras se ejecutarán por fases hasta 2031. El director general de Infraestructuras calcula que la excavación completa llevará entre 13 y 14 meses, lo que situaría el final de la perforación en torno a mayo o junio de 2027.

Imagen de portada | Metro Madrid y Comunidad de Madrid

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