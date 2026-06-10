Martin Sander, jefe de ventas de Volkswagen: "¿Hoy ves caballos? Elimina todas las barreras y con el tiempo la gente se convencerá"

Volkswagen necesita vender coches eléctricos. Muchos. Todos los que pueda. El año que viene, la normativa de emisiones de la Unión Europea amenaza con importantes multas para la compañía si no rebajan sus registros de CO2. Y eso está llevando a la compañía a presionar fuerte para que el cliente adopte esta nueva tecnología.

Con todo tipo de estrategias.

Los caballos. Es con lo que ha comparado Martin Sander, Jefe de Ventas, Marketing y Postventa de Volkswagen desde 2024, el coche de combustión en una entrevista concedida al medio británico Auto Express. Lo ha hecho para ejemplificar por qué considera que se están tomando malas decisiones a la hora de presionar a la adopción del coche eléctrico.

"¿Sabes cuándo se prohibieron los caballos? ¿Desde cuándo está prohibido comprar caballos? Puedes comprar un caballo hoy. Pero con el tiempo, más y más gente se dio cuenta de que para ir de A a B era mucho mejor un vehículo que un caballo. Yo ahora miro por la ventana y no veo muchos caballos, sobre todo veo coches"

Con estas palabras, Sander ha querido dejar claro que considera que el coche eléctrico es mejor que el de combustión pero que forzar al cliente a pasarse al eléctrico puede no ser la mejor opción.

Quita las barreras. En su entrevista, Sander tiene claro lo que debería hacer Europa:

"¿Cómo puedes convencer al cliente de una nueva tecnología si solo hablas de la fecha en la que ya no estará permitido usar esos vehículos - vehículos que has estado utilizando las últimas décadas (haciendo referencia a los coches de combustión) - nunca más? Elimina todas las barreras. Hablemos de lo que necesitamos para convencer a los clientes: la infraestructura de carga, hablar positivamente de las ventajas de los coches eléctricos y el precio de la energía.... con el tiempo, más y más clientes se convencerán"

Es decir, el jefe de ventas de Volkswagen apuesta por dejar que sea el producto el que hable y desecha la idea de poner una fecha límite a los motores de combustión porque, según él, debe ser el mercado el que elija sin presiones políticas de por medio.

Esta posición de Sander no es nueva. El pasado mes de marzo ya hizo unas declaraciones muy similares a Autogazzete, un medio italiano al que recalcaba que prohibir la tecnología ya presente no ayuda a que los clientes vean con buenos ojos los coches eléctricos.

Una teoría que no es nueva. Como recogen nuestros compañeros de L'Automobile, para el directivo de los germanos el debate sobre si las marcas deben o no saltar al coche eléctrico está adulterado ya que la Unión Europea les obliga a cambiar la hoja de ruta que hubieran seguido de no existir las nuevas normativas de emisiones.

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Esta posición ha sido repetida por la industria en numerosas ocasiones. Ya en 2023 cuando parecía que la Unión Europea caminaba a la prohibición completa de los motores de combustión, Carlos Tavares, que entonces dirigía Stellantis, apuntaba a que "el coche eléctrico por ley no es la solución".

Incluso dentro del propio Grupo Volkswagen lo han defendido quienes solo vendían coches eléctricos. Mate Rimac, dueño de la compañía que lleva su nombre que vende superdeportivos eléctricos y que desde hace unas pocas semanas ya no está bajo el paraguas germano, aseguraba hace tiempo que sus coches no se vendían porque sus clientes se sentían atacados por las presiones para saltar al coche de combustión.

Sí, pero. Aunque las palabras de Sander apunten a que el coche eléctrico debería y puede convencer por sí mismo al cliente de un coche de combustión sin las presiones políticas, habría que preguntarse si Volkswagen habría invertido miles de millones de euros en nuevas plataformas, coches eléctricos y fábricas si la Unión Europea no hubiera planteado anteriormente la prohibición de los motores de combustión.

Y es que en la industria del automóvil, raramente una tecnología se ha impuesto sin presiones políticas. Lo cierto es que si hoy utilizamos gasolina sin plomo es porque se obligó a los fabricantes a utilizar catalizadores y se terminó por prohibir la venta de combustible con plomo por ser demasiado perjudicial. La Ley del Aire Limpio en Estados Unidos tiene ya más de 50 años y si Tesla sigue viva es porque allí se obligó a fabricantes como Toyota a matricular un mínimo de coches eléctricos hace más de 20 años.

Necesitan vender. Con todo, que el máximo responsable de las ventas de Volkswagen compare al vehículo de combustión con un caballo para demostrar lo anticuado de la propuesta frente al coche eléctrico tampoco es casual.

La Unión Europea retrasó el año pasado las multas a aplicar a todos los fabricantes que se excedieran en el límite de 93,6 gr/km de CO2 contabilizando la media de coches vendidos. Por cada gramo excedido y coche vendido se sumaban 95 euros. Esto adelantaba unas multas de unos 1.500 millones de euros para la compañía.

Con la flexibilización de la norma, la UE tendrá en cuenta la media de emisiones por coche vendido ene el plazo temporal 2025-2027. Es decir, los fabricantes se pudieron pasar el primer año pero necesitan compensarlo entre 2026 y 2027 si no quieren pagar las multas. Esto obliga a Volkswagen a vender muchos más eléctricos en lo que queda hasta diciembre de 2027, lo que explica su ofensiva con coches eléctricos de menos de 25.000 euros.

Foto | Volkswagen

En Xataka | Los fabricantes de coches europeos afrontaban multas milmillonarias en 2025. Las han postergado gracias al miedo



