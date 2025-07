Rimac Nevera R ha batido varios récords mundiales, pero se le resiste el más importante de todos: récord de ventas

El Rimac Nevera R ha acaparado la atención de todo el mundo por sus impresionantes cifras de velocidad y potencia. Sin embargo, este hiperdeportivo eléctrico, a pesar de romper récords de velocidad, no ha logrado conquistar el corazón (ni la cartera) de los compradores más adinerados.

Eso produce la extraña paradoja de que, mientras los aficionados al mundo del motor celebran los avances tecnológicos aplicados a uno de los hiperdeportivos eléctricos más brutales que han existido, la realidad de sus ventas desluce sus logros en pista.

Un récord mundial de velocidad que no basta. El Rimac Nevera R ha batido el récord mundial de velocidad para coches eléctricos de producción, alcanzando una marca oficial de 431,45 km/h. Sin embargo, el Nevera R no pudo mantener su dominio en Nürburgring, donde fue superado por el Xiaomi SU7 Ultra, que se convirtió en el eléctrico más rápido en rodar por el Infierno verde de Nürburgring, pese a ser una superberlina y no un hiperdeportivo como el Nevera R.

Mate Rimac, fundador de la marca y CEO de Bugatti, reconoció en un comunicado de la compañía que "batir récords está en nuestro ADN, y no nos detendremos aquí". Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por Bloomberg, a pesar de estos logros sobre la pista el Nevera R no ha conseguido el impacto comercial esperado.

¿Por qué los millonarios no quieren el Nevera R? Una de las hipótesis que han barajado en Rimac es que la baja demanda puede estar relacionada con la preferencia de los compradores de alto poder adquisitivo por los hiperdeportivos de combustión. Según recogía Autocar, Mate Rimac creía que "el mercado de los hiperdeportivos eléctricos es muy limitado. La mayoría de los compradores en este segmento todavía quieren el drama y la emoción de un motor de combustión interna".

Esta reticencia a abrazar la electrificación en el segmento de los hiperdeportivos limita el mercado potencial del Nevera R, por muy impresionantes que sean sus cifras técnicas. La marca croata reconoce que "es poco probable que volvamos a fabricar otro hipercoche eléctrico en el corto plazo", reflejando la dificultad de convencer a los millonarios de cambiar la gasolina por la electricidad, aunque sea a 431,6 km/h.

Solo 40 unidades y potencia récord. El Rimac Nevera R es una edición limitada basada en el Nevera original, pero con una potencia aumentada en 200 CV con respecto al Nevera original, alcanzando un total de 2.017 CV. Como acostumbra a suceder con los hipercoches, del Nevera original solo se fabricarán 150 unidades, pero en el caso del Nevera R, su tirada será incluso menor, ya que se trata de una edición limitada a 40 unidades, lo que subraya su exclusividad en el mercado de los hiperdeportivos eléctricos.

El precio de cada unidad ronda los 2,3 millones de euros más impuestos, situándolo en la cima de los coches eléctricos más caros del mundo. Esta combinación de potencia y exclusividad no ha sido suficiente para convencer a los compradores más ricos, que parecen preferir otras opciones.

Porsche está preocupada por las ventas de Rimac. En Porsche no están satisfechos con las cifras de ventas del Nevera R y motivos no le faltan. Según el informe anual de Porsche, la marca alemana posee el 20% de las acciones de Rimac, lo que la convierte en una parte interesada en el éxito financiero de la compañía croata. "La rentabilidad de nuestras inversiones en Rimac depende del éxito comercial de sus modelos", se señala en el informe de Porsche.

El bajo nivel de ventas ha generado un desplome del 46% en los beneficios hasta los 182 millones de euros. De acuerdo con Autocar, en mayo de 2024, la marca solo había entregado 50 unidades del Nevera de los 150 que iba a fabricar. Antes tal panorama, no se espera que los 200 CV adicionales que ofrece el Nevera R sean suficiente aliciente para que los millonarios hagan cola en los concesionarios de la marca para llevarse uno. Tal vez todavía no sea el momento de los superdeportivos eléctricos.

En Xataka | Bugatti ha encontrado un nuevo filón: sus clientes se gastan de media 500.000 euros en extras para personalizar su coche

Imagen | Rimac