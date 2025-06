Ya es oficial: el Xiaomi SU7 Ultra le arrebata a Porsche el récord de "coche eléctrico más rápido del mundo"

El Xiaomi SU7 Ultra ya es el coche eléctrico más rápido de Nürburgring. No, tranquilo, no estás viviendo un déjà vu. En octubre de 2024, la berlina eléctrica de Xiaomi se convertía en el cuatro puertas más rápido del Infierno Verde. Pero se trataba entonces de un tiempo marcado por un coche que no era de producción, con especificaciones pensadas para circuito.

Ahora, la compañía ha certificado que tiene el coche eléctrico más rápido del circuito alemán. Y lo ha confirmado el propio circuito en una nota de prensa que habla de "el sedán de lujo eléctrico más rápido del mundo". Lo cierto es que esta es la categoría que recoge los intentos de coches eléctricos de producción. Es decir, de los que encontramos rodando en el mercado.

Dos segundos

Con este nuevo récord, Xiaomi sube el listón de los coches eléctricos de producción y empieza a acercar a esta tecnología a la mítica barrera de los siete minutos para cubrir los más de 20 kilómetros del, probablemente, circuito más desafiante del mundo.

Concretamente, Xiaomi ha parado el reloj en 7:04.957. El tiempo lo ha firmado con el Xiaomi SU7 Ultra equipado con el paquete de competición, el mismo que ha provocado las iras de algunos compradores al comprobar que su supuesto capó de competición no tenía función práctica alguna.

El tiempo mejora en más de dos segundos el registrado por el Porsche Taycan Turbo GT con paquete Weissach en 2023, que certificó un tiempo de 7:05.55. Esto abre la batalla con Porsche que hasta ahora tenía los dos mejores tiempos de coches eléctricos de producción en el circuito. El ya mencionado y un 7:33.35 firmado por el Porsche Taycan Turbo S.

Ahora sabemos que el récord se consiguió el pasado 1 de abril pero no ha sido hasta ahora cuando se ha certificado el mismo y podemos ver el vídeo completo de la vuelta al Infierno Verde. "Vi el vídeo más de 10 veces y mi corazón todavía latía extremadamente rápido y la sangre me hervía", ha comentado Lei Jun, CEO de Xiaomi, en Weibo en relación al nuevo récord.

El récord es sólo la certificación de algo que ya sabíamos: el Xiaomi SU7 Ultra mira a la cara a Porsche. Durante la presentación del vehículo ya pusieron toda la carne en el asador. Entonces confirmaron que su coche era más rápido en el 0 a 100 km/h que el germano, que le superaba en más de 500 CV y que, sobre todo, pese a estar equipado con el paquete Nürburgring, el coche cuesta 814.900 yuanes chinos (algo más de 107.000 euros), muy lejos de los 1.998.000 yuanes (259.000 euros) del modelo alemán.

