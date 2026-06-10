Schwarzenegger fue el rey absoluto de la taquilla en los 80 y 90. Sus dos próximas películas irán directamente a streaming

Que lo próximo de Schwarzenegger vaya directo a streaming, viniendo del actor que dominó la taquilla mundial durante quince años (de 'Terminator' a 'El fin de los días', pasando por 'Depredador', 'Desafío total' y una 'Mentiras arriesgadas' que recaudó casi 400 millones de dólares y fue la primera película de la historia en superar los 100 millones de presupuesto), puede parecer un paso atrás. Pero eso sí: mientras esos dos proyectos aterrizan, también trabaja en el que considera el proyecto definitivo de su carrera, y ese sí va a cines.

Primera película. La primera de estas producciones se titula 'The Man with the Bag' y llega el 2 de diciembre de 2026 a Prime Video. Adam Shankman ('Modern Family', 'Solo asesinatos en el edificio') dirige una comedia de acción navideña en la que Schwarzenegger interpreta a Papá Noel, al que roban la bolsa mágica de regalos y se ve obligado para recuperarla a recurrir a un exladrón recién salido de la cárcel y fichado de su propia lista de niños malos. Alan Ritchson ('Reacher'), Awkwafina y Ken Jeong completan el reparto de este entretenimiento familiar con golpes de acción.

Segunda película. 'The Kellys' tiene un registro distinto: es un thriller policial dirigido por Brad Peyton ('San Andrés'), también para Prime Video. Liam Hemsworth es un policía de Nueva York cuya mujer es tomada como rehén por terroristas dentro de un edificio militar abandonado. Para rescatarla tendrá que hacer equipo con su propia familia. Entre ellos está Schwarzenegger, aunque su papel exacto no se ha detallado. El estreno está previsto para 2027.

Cómo hemos llegado hasta aquí. No estamos hablando de una carrera exactamente en decadencia: desde que sus grandes éxitos triunfaban en cine, la carrera de Schwarzenegger ha pasado por interrupciones poco habituales, como su carrera política. Cuando volvió a la (otra) farándula, en 2023, debutó en televisión con 'FUBAR', una comedia de espionaje para Netflix que arrancó con 11 millones de visualizaciones en sus primeros dos días. La segunda temporada, sin embargo, apenas aguantó una semana en el Top 10, y fue cancelada.

Sin embargo, su eterno rival y compañero de neghocios Sylvester Stallone, ha ido en otra dirección. Stallone ha encontrado en 'Tulsa King' una continuidad televisiva sólida para su carrera, que ya lleva dos temporadas y contando. Una posible causa es que Stallone construyó una nueva imagen desde cero en televisión, mientras que Schwarzenegger intentó exportar su imagen de acción al streaming, y no terminó de cuajar.

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Conan Rey. Mientras tanto, el actor trabaja en lo que describe como el proyecto central de esta última fase de su carrera. 'Rey Conan' tiene previsto comenzar su rodaje en 2027, con Christopher McQuarrie (director de las cuatro últimas 'Misión: Imposible') al frente, para 20th Century Studios y con distribución prevista en cines.

Schwarzenegger describió el proyecto con una referencia que dice mucho del tono y las intenciones del proyecto: 'Sin perdón' de Clint Eastwood. La idea es retratar a un Conan que lleva cuarenta años como rey, que ha envejecido, que ya no tiene el físico de sus años de gloria y que empieza a ser vulnerable. Un héroe de acción en declive como material dramático: muy alejado de lo que va a probar ahora para streaming.

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